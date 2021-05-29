السعودية ومخطط استضافة مونديال كأس العالم
السعودية ومخطط استضافة مونديال كأس العالم
Imageرياضة

السعودية تخطط لاستضافة مونديال كأس العالم في عام 2030

كتب وطن
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كشفت صحيفة إنجليزية، بأن دولة المملكة العربية السعودية تخطط بالفعل من أجل استضافة كأس العالم للمرة الأولى بتاريخها في عام 2030م، حيث أنها بصدد تقديم ملف للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن ذلك.

السعودية واستضافة كأس العالم

وأفادت صحيفة “تايمز” البريطانية في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضية، إن ” السعودية تخطط لتقديم عرض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

ومن المنتظر أن تنافس كلاً من  بريطانيا وإيرلندا  في ملف مشترك على استضافة النهائيات في ذات العام.

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وبينت الصحيفة الإنجليزية، بأن السعودية قد استعانت بشركة استشارية في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع استراتيجية لتقديم عرض لاستضافة مونديال كأس العالم.

وتستعد  السعودية لتقديم ملف مشترك مع دولة في قارة أخرى ومن المحتمل أن تكون من القارة الأوروبية، فيما لم تكشف الصحيفة عن موعد تقديم  المملكة العربية السعودية بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي.

الاتحاد السعودي ومونديال كأس العالم

وأوضحت الصحيفة، بأن هذه الخطوة تفسر طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، التفكير في إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، حيث وافقت الفيفا على دراسة جدوى المقترح المقدم بهذا الخصوص.

وقد وافق الاتحاد الدولي “الفيفا”، الأسبوع الماضي على اقتراح الاتحاد السعودي بعد تكليف الإدارة التنفيذية في المنظمة بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل عامين بدلاً من أربع سنوات كما هو معمول منذ عام 1930م.

الاتحاد الدولي والتصويت على المقترح

وحصل الاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 آخرين، فيما كان القرار بحاجة 95 صوت من أصل 209 يحق لها التصويت على هذا القرار.

ومن الجدير بالذكر، فإن دولة قطر تستعد لإقامة بطولة نهائيات كأس العالم في عام 2022 بعد تجهيز ملاعبها وفق تطورات هندسية عالمية، بينما ستقام في عام 2026 في أمريكا الشمالية بملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك التي ستضيف مونديال كأس العالم.

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