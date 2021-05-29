أسرى سعوديون في أكبر عملية لـ” الحوثي” ضد الجيش السعودي وجثث ضباط وجنود متناثرة “فيديو”

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن أسرها لمجموعة من الجنود السعوديين، في عملية وصفتها بالأكبر لها في محور جيزان.

الحوثي ينفذ عملية عسكرية كبيرة

هذا ونقلت قناة “المسيرة” البوق الإعلامي للجماعة، اليوم السبت، عن مصدر عسكري قوله إن العملية نفذت في محور الخوبة-وادي جارة من ثلاثة اتجاهات رئيسية ضد مواقع للجيش السعودي.

وتحديدا في جبل الـ”إم بي سي” وتباب الفخيذة والتبة البيضاء والقمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وتابع المصدر أن قوات مشتركة من الجيش السعودي ومقاتلين سودانيين ووحدات من “لواء المغاوير” اليمني كانت منتشرة في تلك المواقع.

وأكد سقوط أعداد من ضباط وجنود الجيش السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب (وتعزيزات أخرى للعدو) حسب وصفه.

إلى ذلك أضاف المصدر الحوثي أن عددا من العسكريين السعوديين قتلوا أثناء محاولتهم التراجع من منحدرات وعرة.

الحوثي يقتـJ في أبناء الوطن وذباب سعود القحطاني مشغول في رفع هشتاقات التفاهه والانحطاط #جمال_المراه_في https://t.co/cY7qbGd5I3 — احمد (@iAhmadTamimi) May 29, 2021

وقال إنه تم “أسر العشرات من قوات العدو، بينهم سعوديون وسودانيون”، مع بقاء “أعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان”.

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وادعى المصدر أن أكثر من 80 من عناصر قوات التحالف العربي إجمالا قتلوا أو جرحوا خلال العملية التي بلغت مساحتها 150 كلم مربعا.

مشددا على أن قوات الحوثيين خلال هذه العملية سيطرت على المواقع المستهدفة بالكامل، واغتنمت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، ودمرت ما لا يقل عن 29 مدرعة وآلية.

ونشر “الإعلام الحربي” التابع للحوثيين لقطات للعملية، منها فيديو قيل إنه يظهر أحد الجنود السعوديين الذين أسروا خلال العملية.

التحالف العربي يحبط هجوماً بحرياً

من جانبه أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، إحباط هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي.

وكشف التحالف، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها على “تويتر” اليوم، عن “تدمير زورقين مفخخين مقابل ميناء الصليف، شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية، قبل تنفيذ العملية العدائية”.

وأشار إلى أن “الميليشيا الحوثية مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وكانت الدفاعات التابعة للتحالف اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة، حسب التحالف.

وأكد التحالف، في بيان صحفي اليوم، “استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

وكانت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن أعلنت في ساعة مبكرة اليوم تنفيذ عملية هجومية ضد قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “إن سلاح الجو(التابع للجماعة) نفذ عملية هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرتين”.

وأوضح سريع أن الطائرتين من طراز “قاصف تو كي”، وأن الإصابة كانت “دقيقة”.

ويواصل الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد مواقع سعودية، في ظل دعوات دولية وأممية لوقف اطلاق النار وحل الأزمة اليمنية بشكل شامل.

وكانت السعودية قد طرحت في مارس الماضي، مبادرة للتوصل الى تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف اطلاق النار الشامل.

إلا أن الحوثيين رفضوا هذه المبادرة مطالبين بوقف الضربات الجوية على اليمن أولا ورفع الحصار عنها بشكل كامل.

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