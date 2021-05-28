“وسقط ياسر العظمة” .. هجوم كبير على الفنان السوري لقبوله الجنسية الإماراتية!

“وسقط ياسر العظمة”، بهذه العبارة وغيرها، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان الفنان السوري الشهير قبوله منح دولة الإمارات له جنسيتها .

وقدّم ياسر العظمة شكره لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد “راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة” . كما قال

شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ،

فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة . وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين ، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات pic.twitter.com/TLFSAx4IaU — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) May 27, 2021

هجوم على ياسر العظمة بسبب قبوله الجنسية الإماراتية

وهاجم كثيرون من معجبي الفنان، قبوله الجنسية الإماراتية، معتبرين ان الامارات باتت تشتري ذمم الفنانين والمشاهير كما تشتري ذمم السياسيين، اضافة الى هرولتها للتطبيع مع اسرائيل، ومعاداتها للثورات العربية، واحتضانها الفاسدين من كل دول العالم .

وقال احد المغردين: “الفن مع معظم الفنانين هو أكل عيش..! مخطىء من يظن أن الفن في هذا الزمن رسالة. كنت أظن أن ياسر العظمة هو الاستثناء، ولكن اتضح لي أنه من القواعد..!”.

الفن مع معظم الفنانين هو أكل عيش..!

مخطىء من يظن أن الفن في هذا الزمن رسالة. كنت أظن أن ياسر العظمة هو الاستثناء، ولكن اتضح لي أنه من القواعد..! pic.twitter.com/GfJ0vbyaZh — SULTAN¹³ ³⁴سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) May 27, 2021

وغرّد آخر: جيل كامل تربى على مرايا الفنان السوري ياسر العظمة وخطاباته المؤثرة عن الوطن والوطنية … العظمة يعلن حصوله على على الجنسية الاماراتية ويصغر في عين معجبيه”.

واختصرت مغردة تعليقها بالقول: “وسقط ياسر العظمة”.

وسقط ياسر العظمة https://t.co/MPLcST4wRo — Laila Ghoteimi (@GhoteimiLaila) May 27, 2021

فيما كتب آخر: “ياسر العظمة يحتفل بالجنسية الإماراتية، وأحدهم علق قائلا: عادي الجنسية الإماراتية تاج على رأس كل خائن”.

ياسر العظمة يحتفل بالجنسية الإماراتية، وأحدهم علق قائلا: عادي الجنسية الإماراتية تاج على رأس كل خائن😂

لخصها… pic.twitter.com/QX7Yp7WMK0 — Mag. Säm (@Sam2020i) May 27, 2021

وانتقد مغرد الفنان السوري وقال: “بلد القمع والدكتاتوريه، الناس تخاف ان تعبر عن رايها عالفيس بوك وتويتر، حتى برامج الاتصال المجانيه ممنوعه، اي بلد واي جواز هذا. على مبدأ ” لا اريكم الا ما ارى”. جوازك بدول الحريه والعداله بتاخدوا بدون شرفني وشرفتوا..”.

بلد القمع والدكتاتوريه، الناس تخاف ان تعبر عن رايها عالفيس بوك وتويتر، حتى برامج الاتصال المجانيه ممنوعه، اي بلد واي جواز هذا.

على مبدأ " لا اريكم الا ما ارى".

جوازك بدول الحريه والعداله بتاخدوا بدون شرفني وشرفتوا.. — Eyad Alahmad (@EyadA60) May 28, 2021

ماذا يعني منح الجنسية الإماراتية؟

منح الجنسية الإماراتية لشخص ما يعطيه الحقّ في تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية.

كما ان له الحق في أية مزايا أخرى تمنح له من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في إمارات الدولة.

الإقامة الذهبية في الإمارات

خلال الفترة الأخيرة، سرّعت الإمارات من منح “الإقامة الذهبية” لعدد من المشاهير، كان آخرهم الفنان المصري هاني شاكر.

ومن الفنانين السوريين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات، ناصيف زيتون، وتيم حسن، وقصي خولي، وديمة الجندي وكاريس بشار، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب.

ياسر العظمه .. السنونو

وقبل ستة اسابيع اعلن النجم السوري ياسر العظمه تأجيل عرض مسلسل السنونو الى ما بعد شهر رمضان، بسبب العمليات الفنية التي استغرقت وقتا اكثر من المتوقع .

وهذا العمل ”السنونو“، من تأليفه وبطولته، بعد أن كانت مشاركته الأخيرة في العام 2013 بمسلسل «مرايا».

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ويشارك في العمل الممثل السوري عابد فهد، الذي كشف في وقت سابق أن العمل يحكي عن سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، وهنالك ركاب جدد يصعدون في كل محطة، وفي كل محطة توجد حكاية.

ولفت إلى أن أحداث المسلسل تتكون من الظروف المحيطة بهذه السفينة مع القبطان، الذي يؤدي دوره ياسر العظمه .

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