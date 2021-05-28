غضب واسع من الفنانة المغربية كريمة غيث بعد فيديو مثير مع مدربها!

نشرت الفنانة المغربية كريمة غيث فيديو جديد، تسبب بهجوم كبير عليها من المتابعين، بسبب ظهورها الذي اعتبروه جريئاً وغير مقبول.

كريمة غيث تمارس اليوغا مع مدربها!

وظهرت كريمة غيث في الفيديو وهي ترتدي ملابس رياضية قصيرة تبرز مفاتنها، وتمارس رياضة اليوغا مع مدربها الخاص، بطريقة “مثيرة”.

متابعو الفنانة المغربية، رأوا أن قيامها بتلك الحركات الرياضية مع مدربها جرأة ولا يليق بفتاة من مجتمع عربي مسلم.

وعلّقت كريمة غيث على الفيديو: ” قضيت لحظات ممتعة في مكان ساحر ومناظر طبيعية خلابة”.

كما ظهرت في الفيديو وهي تداعب أحد الكلاب .

وعلّق احد المتابعين غاضباً: “عيب عليك تباني بهاد المنظر كاتشجعو الناس على الرذيلة ، شنو فهاد شي ما يعجب ؟منظر لا يشرف”.

وقال آخر: “لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم هدشي بزاف لباس غدي في طريق الانقراض وا عباد الله تسترو حرام لي عندها جسد راه امانة من الله نصيحة”.

شُهرة كريمة غيث

وعرفت كريمة الشهرة في العالم العربي حين شاركت في برنامج “ستار أكاديمي” عام 2011.

لكن شهرتها لم تقتصر على البلدان العربية، بل وصلت الى تركيا بقوة أكبر، حين شاركت مرتين في برنامج “ذا فويس” بنسخته التركية عام 2014 وعام 2016.

فيما كذّبت كريمة الشائعات على الحساب الوهمي “حمزة مون بيبي” المتهمة بتسريب المعلومات إليه الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، خبر زواجها السري من رجل أعمال خليجي.

وقالت إن هذا الحساب تموله جهات هدفها تشويه سمعة الفنانات والفنانين المغاربة.

كما كشفت أنها كانت مخطوبة ثلاث مرات، لكنها فسخت الخطوبة لأسباب لم ترد الكشف عنها.