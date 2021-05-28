“شاهد” الأهلي المصري يتوج بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة ال7 في تاريخه

توج فريق الأهلي المصري بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب منافسه نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين دون رد، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب استاد حمد بن جاسم في العاصمة القطرية “الدوحة”.

أهداف الأهلي في شباك نهضة بركان

ونجح فريق الأهلي المصري في إحراز هدف التقدم في المبارة بالدقيقة ال57 من مجريات أحداث الشوط الثاني عن طريق المهاجم محمد شريف بتسديدة قوية عانقت شباك منافسه نهضة بركان المغربي.

وحاول فريق نهضة بركان من العودة إلى المباراة بعد تلقيه الهدف على الرغم من الأداء الجيد الذي ظهر فيه الفريق في مجريات أحداث الشوط الأول، لكنه فشل في إحراز أي من الأهداف في شباك منافسه الأهلي المصري طيلة دقائق زمن المباراة.

وعاد فريق الأهلي من هز شباك منافسه نهضة بركان في الدقيقة ال82 عن طريق اللاعب صلاح محسن بعد عرضية جميلة من اللاعب محمد مجدي قفشة ليسددها على يمين حارس المرمى بقوة.

الأهلي والتتويج بكأس السوبر الأفريقي

واستطاع فريق الأهلي المصري “القرن” من التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخ مسيرته الكروية على حساب منافسه نهضة بركان المغربي، الذي كان يسعى للحصول على لقبه الأول بتلك البطولة.

اقرأ المزيد: الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمبلغ ضخم بعد التتويج بكأس الملك السعودي

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا المباراة، في تشكيلة أمام منافسه نهضة بركان، حيث كان في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، جاء كلاً من: ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون محمد هاني، أكرم توفيق.

🎆🎉

لحظات تتويج نادي الأهلي المصري بكأس السوبر الإفريقي للمرة 7 في تاريخه.#الاهلي_المصري #كأس_السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/pJJmPLrn3Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2021

أما في خط الوسط لاعب كلاً من، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

وفي هجوم الفريق جاء في التشكيلة الأساسية كلاً من اللاعبين مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة نهضة بركان

ولعب المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي ” طارق السكتيوي” 44 عامًا بتشكيلة أمام منافسه الأهلي المصري، كان في حراسة المرمى زهير لعروبي.

الكابتن محمود الخطيب يسجد لله شاكرا في ملعب السد القطري بعد فوز الأهلي بالسوبر الافريقي ❤️ ⚫️ #السوبر_الإفريقي | 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/5leLh3xRy2 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2021

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من، إيسوفو دايو، عمر نمساوي، عبد الكريم باعدي، إسماعيل مقدم.

بينما لعب في خط وسط الفريق كلاً من، آلان تراوري، بكر الهلالي، محمد فرحان، أما في خط هجوم الفريق فقد لعب في التشكيلة محسن ياجور، زكرياء حدارف، حمدي لعشير، زيد كروش.

ترتيب الفريقين في الدوري المحلي

ويحتل فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب خلف المتصدر فريق الزمالك المصري برصيد 41 نقطة، بينما جاء منافسه نهضة بركان المغربي في المركز الحادية عشر برصيد 23 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك