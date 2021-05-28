خلال خطوبة ابتسام بطمة .. صور اقتحام الأمن المغربي فيلا الحفل تثير الجدل!

نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة، أن المداهمة جاءت بسبب ”خرق حالة الطوارئ الصحية“ المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

دنيا تحتفل بخطوبة شقيقتها ابتسام بطمة

ونشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صوراً من احتفالها والعائلة بخطوبة شقيقتها ابتسام على اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.

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View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

كما نشرت ابتسام بطمة على حسابها في انستغرام صوراً من خطوبتها على فؤاد قبيبو .

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

View this post on Instagram A post shared by Btissam Batma | ابتسام بطمة (@btissambatmaofficial)

الجدير ذكره أنّ ابتسام بطمة غادرت يوم السبت 13 مارس 2021، أسوار سجن الأوداية بمدينة مراكش، بعد انقضاء عقوبتها المحددة بالسجن سنة، على خلفية قضية ابتزاز المشاهير المعروفة “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أيدت الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، القاضي بحبسها سنة، ودفع تعويض قدره 40 ألف درهم (نحو 4500 دولار) للمطربة المغربية سعيدة شرف.

ووُجهت إلى ابتسام وشقيقتها دنيا تهما من بينها “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”، بحسب موقع “هسبريس”.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة مغربية بالسجن 8 أشهر في حق المطربة دنيا بطمة، في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة.