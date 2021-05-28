أوبريت الحلم العبري.. أغنية ساخرة من إسرائيل تثير ضجة واسعة “فيديو”

بث الفنان الساخر، تامر جمال، أغنية ساخرة من إسرائيل ورعبها من صواريخ المقاومة الفلسطينية، حملت عنوان “أوبريت الحلم العبري”، على طريقة الاوبريت الشهير “الحلم العربي” الذي جسد الوحدة العربية في التضامن مع فلسطين مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية.

أوبريت الحلم العبري

وجاءت الأغنية الساخرة الحلم العبري، وفق ما رصدته “وطن”، على نسق أوبريت “الحلم العربي” والذي أنتج قبل سنوات طويلة، حيث انتقد الفنان موجة التطبيع العربية التي تقودها الإمارات منذ الربع الأخير من العام الماضي.

ونشر الفنان تامر جمال الأغنية التي تناول فيها صواريخ المقاومة والقبة الحديدة والتطبيع مع إسرائيل على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع أغنية الفنان الساخر الحلم العبري والتي اعتبرت بمثابة معالجة للواقع الذي يعيشه الإسرائيليين والمطبعين العرب.

تحفه وابداع غير عادي مشاهده للمره التانية 😂😂 pic.twitter.com/EowcxAzhFR — 🔥🔥🇪🇬العنقاء🇵🇸🔥🔥 (@IzadDay) May 27, 2021

رائعة مش ممكن كم المتعة والإحساس بالفخر — s.ezzat (@Sezzat8S) May 27, 2021

آسفة كتير عالتشبيه بس الشخصية التانية من جهة اليمين بتشبه المتصهين وسيم يوسف من بعيد خصوصًا بالجدايل قصدي باللحية 😅🤭 — Raghad Karasneh (@raghad_karasneh) May 28, 2021

قمة الإبداع رغم أنها تترك حزن في الاعماق على حالنا كعرب. أستاذ تامر، هذه لو تترجم للعبرية راح تهز الصهاينة ولاد الأحبة. مبدع دائما — Jaber Jaber (@jaberelnaseem) May 28, 2021

الله الله عليك استاذ تامر عمل رائع ومميز أنا حسيت إنك أربعة مختلفين بس الحلم العبري واخد يا خماس 😄😄 ولزقت في مخي وعماله اغنيها من ساعه ما سمعتها — حنان ابو سمره (@KdtR3Ig6JvIYuCN) May 27, 2021

أوبريت الحلم العربي

وأوبريت الحلم العربي هو أوبريت غنائي عربي صدر في العام 1998، حول حلم الشعب العربي في إقامة الوحدة العربية في اتحاد الوطن العربي، كما ينص على ذلك المقطع الأوّل والأشهر للأوبريت:

اشتهر في سبتمبر 2000 عقب انتفاضة الأقصى الثانية، التي اندلعت عقب تدنيس أرئيل شارون وزير الجيش الإسرائيلي حينها لساحة المسجد الأقصى، حيث عُرِضَ هذا الأوبريت مرارًا وتكرارًا على الفضائيات العربية باختلافها مما أكسبه شهرة أوسع.

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يعد هذا الأوبريت من إنتاج أحمد العريان وإخراج طارق العريان وتأليف الشاعر المصري مدحت العدل وألحان الملحنين المصريين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر وتوزيع موسيقى للموزع الليبي حميد الشاعري.

وعرض في جميع الفضائيات العربية وقد شارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب، وله فيديو كليب يعرض مقاطع ومشاهد من تاريخ الأمة العربية الحديث.

لهذا الأوبريت جزء ثانٍ صدر في بداية الألفية الثالثة بعنوان الضمير العربي.

إسرائيل وحماس

وفي وقت سابق، نقلت قناة عبرية، الخميس، عن مصادر مطلعة قولها إن القاهرة وجهت دعوة لكل من إسرائيل وحركة (حماس) للبدء في مفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وأوضحت القناة الـ 11 الرسمية، أنه لم يحدد بعد موعد لإجراء المحادثات التي ستستضيفها القاهرة بوساطة وإشراف مصري.

وكان وفد مصري وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، لبحث تثبيت تهدئة مستدامة، وإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت القناة إن إسرائيل وضعت شرطين لهذه المحادثات، الأول أن تتم بمسارين منفردين، والآخر أن يكون حصول تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى شرطا لحصول تقدم في ملف إعادة إعمار غزة.

شروط جهود إعادة الإعمار

من جهة أخرى، قال موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا وزير الخارجية الأميركي أنه ينبغي تلبية عدد من الشروط قبل أن يسمحوا ببدء جهود إعادة إعمار غزة.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن على إدارة بايدن الضغط على مصر لمراقبة معبرها الحدودي مع غزة، ومنع دخول المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تعزز الصناعة العسكرية لحماس، إضافة إلى مطلب إحراز تقدم نحو استعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، بحسب الموقع.

واعتبر الموقع أن الإدارة الأميركية تريد تنسيق إعادة الإعمار مع السلطة الفلسطينية التي ليس لها نفوذ في غزة، واستبعاد حماس التي تسيطر على القطاع منذ أكثر من عقدين.

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