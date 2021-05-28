(شاهد) أب يقوم بتخدير واغتصاب صديقات ابنته المراهقات!

كشفت صحيفة نيويورك بوست الامريكية، عن قضية صادمة، تمثلت بقيام أب بتخدير واغتصاب صديقات ابنته المراهقات (لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما) في منزله.

أب يقوم بتخدير واغتصاب صديقات ابنته

وقالت قيادة شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، دواين جوردون البالغ من العمر (41 عامًا)، هاجم ثلاث فتيات أثناء النوم في منزله في ضاحية سبرينغفيلد جاردنز في بداية شهر أيار/ مايو.

إحدى الضحايا قالت إن جوردون أعطاها حبوباً بيضاء تسببت في إصابتها بالعجز، وبعد ذلك بدأ بعملية الاغتصاب.

ونشرت شرطة ولاية نيويورك صورا للمشتبه به، الذي قالوا إنه من المحتمل أن يكون مضطربا نفسيا، وغير سوي من الناحية العقلية.

وعلّق أحد المغردين في تويتر على الواقعة بسخرية متسائلا: “هل هو صديق مات جايتز؟”، في إشارةٍ إلى عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري مات جايتز (حليف الرئيس السابق دونالد ترامب) الذي خضع للتحقيق بشلأن علاقة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً.

فيما قال آخر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعطي المتهم وظيفة في وزارة العدل!.

بينما كتب مغرد: “إنه يستحق التعذيب” .

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