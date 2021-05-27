هذا مصير النائب الأردني أسامة العجارمة بسبب قوله للمجلس (طز) والقرار اتخذ في 10 دقائق

كشفت وسائل إعلام أردنية عن إصدار مجلس النواب الأردني اليوم، الخميس، قرارا بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة بسبب كلمة له اعتبرت إهانة للمجلس وأعضائه.

النائب الأردني أسامة العجارمة

وفي جلسة لم تتخطى مدتها 10 دقائق صوّت مجلس النواب الأردني في جلسة مغلقة طارئة، على قرار تجميد عضوية العجارمة لعام كامل، بسبب قوله للمجلس “طز”.

واعتبر البرلمان تصريح العجارمة “إساءة لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس”.

وفي التفاصيل صوت 91 نائبا بالموافقة على تجميد العضوية من أصل 103 حضروا الجلسة.

هذا ويشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر سبق أن اتخذ قرارا تضمن فصل أحد أعضائه (طلال الشريف) وتجميد عضوية آخر (قُصي الدميسي).

ويمتلك مجلس النواب حق رفع العقوبة عن العجارمة حتى دون انقضاء مدة العقوبة.

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وقرار النواب، يعني أن العجارمة سترفع عنه الصفة النيابية مع كل الامتيازات التي يحصل عليها كنمرة السيارة وغيرها، ويعامل بشكل طبيعي، وهو ما ينطبق أيضا على المكافأة التي كان يحصل عليها.

وقبيل انتهاء الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس لمناقشة مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجه النائب أسامة العجارمة، كلمة لزملائه في المجلس لتوضيح ما بدر منه.

حيث أكد لزملائه في المجلس أنه يحترم ما يفرضه عليه وعلى النواب النظام الداخلي للمجلس.

وقال العجارمة إنه متطرف في الدفاع عن الوطن وأبناء شعبه، قائلا: “كل واحد فيكم جاء يملؤه الغضب بذلك الشأن الكبير مع تأكيدي المستمر لما تفرضه علينا مواد النظام الداخلي، وما كانت انتفاضتي تلك أقل شأنا مما كان في قلوبكم من انتفاضة حرة عزيزة”.

مجلس النواب الأردني

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، قرر إحالة النائب أسامة العجارمة، إلى اللجنة القانونية، لاتخاذ المقتضى القانون بحقه على ما بدر منه في الجلسة السابقة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تطاول على هيبة مجلس النواب.

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