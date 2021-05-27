منى فاروق تثير الجدل بأحدث ظهور لها وخلفها الشيخ زايد بن خليفة

أثارت الفنانة المصرية منى فاروق الجدل في أحدث ظهور، وعلى ما يبدو أنها لا تزال في الإمارات ولم تعد لمصر بعد.

منى فاروق في الإمارات

وأظهرت صور نشرتها منى فاروق على حسابتها بمواقع التواصل، أظهرتها بملابس مثيرة من أحد الأماكن في الإمارات حيث ظهر خلفها صورة بالحجم الكبير لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن خليفة.

منى فاروق في احدث ظهور pic.twitter.com/EjxVCc1ETh — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 26, 2021

وكانت منى ترتدي ملابس مثيرة كشفت جزء كبير من ساقيها، وخلفها صورة الشيخ زايد بن سلطان وهو يركب حصان له ويبتسم.

وكانت فاروق فجرت قضيتها الأخيرة ضجة كبيرة بعد ظهور أفلام مسربة لها تظهرها في أوضاع مخلة هي وشيما الحاج، مع مخرج شهير أكد البعض أنه المخرج المصري خالد يوسف.

وكان بعض النشطاء لفتوا إلى أن نظام السيسي غضب على خالد يوسف (مخرج ثورة 30 يونيو) المزعومة، فسرب له هذه المقاطع للانتقام منه بعد إدلائه ببعض التصريحات التي لم ترق للنظام.

وفي أبريل الماضي عبرت الفنانة المصرية منى فاروق، عن غضبها إثر تعرضها للتحرش أثناء تواجدها في منطقة دهب بشرم الشيخ في مصر.

كما نشرت منى فاروق فيديو عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، قالت فيه: ” اليوم تعرضت لموقف أن قام أحدهم. بتصويري دون أن أنتبه له، كنت أجلس في مطعم في دهب، بهذه الملابس”.

وتابعت: “وجدته يأكل ويقوم بتصويري دون أن أنتبه له، لماذا؟ لماذا هذه الأمراض النفسية؟ هل ما مررت به. سابقاً يعطيه الحق في أن يقوم بتصويري دون إذني؟”.

كما أوضحت منى فاروق أنها قامت بأخذ هاتفه ووجدته قد قام بتصويرها فيديوهات وصوراً عادية، مضيفة: “قمت. بمسحها، وهو قام بالاعتذار، لكنني تضررت نفسياً”.

وختمت منى فاروق: “شكرا لكل واحد مريض، شكراً للناس التي لا تسمح لنا أن نعدي من أزمتنا ونبدأ صفحة. جديدة، ويريدون إحباطنا وتحويلنا لمرضى نفسيين مثلهم تماماً”.

منى فاروق: لا للتحرش

كما أرفقت فاروق الفيديو بتعليق قالت فيه: ” أنا من حقي اعيش حياتي، سيبوني اعيش في سلام وسيبوني. اعيش بحريتي، دع الخلق للخالق حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضي النفسين ”

View this post on Instagram A post shared by Mona Farouk (@mona_farouk_official)

وتابعت: “لا للتنمر، لا للإساءة النفسية، لا للتصوير بدون علم، لا للتحرش الإلكتروني”.

“كنت أرتدي كاش مايوه”

كما عادت فاروق بفيديو آخر، تشرح به تفاصيل أكثر عما تعرضت له، وقالت: “كنت أرتدي كاش مايوه، وكنت أضع فوقه هذا الوشاح لكن ذلك لا يمنع أن يظهر جسدي، فأنا عالبحر ولكل مقام مقال”.

وتابعت: “اتركوني في حالي، أريد أن أعيش حياة سليمة، وأريد أن أحقق حلمي، وسأصبح أهم ممثلة في الكون وسأذكركم بذلك”.

أزمة خالد يوسف والفيديو

وكانت الفنانتين المصريتين فاروق وشيما الحاج قد سرب لهما قبل فترة مقطع فيديو “إباحي” برفقة المخرج. المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

كما تسبب المقطع آنذاك بموجة جدل عارمة بين الأوساط المصرية، كما تعرض كلا الممثلتين للحبس.

وأخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل شيما الحاج وفاروق اواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه. اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك