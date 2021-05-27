سمير صفير يكشف كيف تم إنقاذه بعد اعتقاله بنفس السجن المعتقل به سلمان العودة

في خبر لاقى تفاعلا واسعا أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السلطات السعودية أفرجت اليوم، الخميس، عن الملحن اللبناني المعتقل لديها منذ شهر ونصف سمير صفير.

سمير صفير

وكان البعض قد ربط اعتقال سمير صفير في المملكة الخليجية بإطلاقه تغريدات ومواقف مناهضة للسعودية سابقاً وساخرة من حربها في اليمن ومن طيّاريها.

هذا ووصلت الطائرة التي تقل “صفير” إلى مطار بيروت بعد ظهر الخميس قادمة من السعودية.

وكان في استقباله في المطار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب “سليم عون” والشاعر “نزار فرنسيس” وعدد من أفراد عائلته.

سمير صفير: رئيس الجمهورية ميشال عون أنقذني

من جانبها نقلت قناة “الجديد” عن “صفير” قوله إن “رئيس الجمهورية ميشال عون أنقذني”، كاشفاً عن دور للمدير العام للأمن العام اللواء “عباس إبراهيم” والأجهزة الأمنية.

وجرت اتصالات بعيدة عن الأضواء بين السلطات اللبنانية والسعودية لإطلاق سراح سمير.

حيث تمّ نقله قبل أيام من سجن الذهبان إلى سجن الشميسي المشهور بأنه سجن مؤقت للترحيل، بعدما وقّع على أوراق ترحيله.

ومعروف أن سجن ذهبان هو السجن الذي يقبع به عدد كبير من معتقلي الرأي، وعلى رأسهم الداعية الشهير سلمان العودة بأوامر مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان.

هذا وبحسب محللين لم تكن الأخبار التي تم تداولها حول الإفراج عن الملحن ال​لبنان​ي ​سمير صفير​، الذي تم توقيفه في المملكة العربية ​السعودية​، وتحديداً عودته الى لبنان مجرد تكهنات.

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لأن التحقيقات التي أجريت معه لأيام طويلة وتحليل هواتفه المحمولة والحاسوب الخاص به، أدت الى إتخاذ قرار الترحيل الى الأراضي اللبنانية لأسباب تتعلق بالرأي وبعض المواقف السياسية ليس إلا.

مع الإشارة الى أن ثمة من أكد وجود تسريبات وصلت الى الجهات الأمنية السعودية حول سمير، ويُقال إن مصدرها لبنان، وتصب في خانة شبهات جرى التأكد منها، لمعرفة صحتها من باطلها.

أما بالنسبة لنشاطات سمير التجارية في المملكة، فمن الواضح أنها سوف تنتهي.

وأشارت بعض المعلومات أن صفير وقّع أوراق ترحيله الى لبنان بعد أن قضى فترة في سجن الذهبان.

“الحرية لسمير صفير” وحملة لإطلاق صراحه

وكانت قضية إختفاء صفير في السعودية شغلت المتابعين، خصوصاً أن أخباره إختفت عن الوجود بعد أن تلقى دعوة من مدير مكتب وزير الإعلام في السعودية، وليد بن غازي بافقيه، لتكريمه.

وانطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية حملة كبيرة تطالب بعودته، وتصدر وسم “الحرية لسمير صفير” الترند بين المتابعين، مطالبين بمعرفة ملابسات القضية وسبب إعتقاله، مع الإشارة الى أن بعض المصادر كانت أكدت أن سبب إعتقاله يعود إلى مواقفه السياسية.

سمير صفير ولحظة اعتقاله

ويشار إلى أنه في 22 نيسان 2021 داهمت قوى أمنية كبيرة منزل الفنان والملحن اللبناني سمير صفير في السعودية واعتقلته، ومنذ ذلك الحين لا توجد أي معلومات تدل على مكان وجوده في السعودية، انقطعت اخباره كلياً.

وحينها تردّد أن بعض المسؤولين اللبنانيين في السعودية نصحوا عائلة صفير بعدم المراجعة بحقيقة اختفائه حتى يتم الكشف عن الحقيقة. ورفضت السفارة السعودية في لبنان وقتها أيضا التدخل في الموضوع، والإدلاء بأي تصريح.

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