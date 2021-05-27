اعتصام نسائي في صلالة وقائمة مطالب للسلطان هيثم وزوجته عهد البوسعيدية

مع انتهاء التجمع الاحتجاجي بصحار الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسلطنة عمان، اعتصم اليوم، الخميس، عددا من النساء العمانيات أمام المديرية العامة للأراضي والإسكان في صلالة.

تظاهرة نسائية في صلالة

وأظهرت صور ومقاطع متداولة المتظاهرات العمانيات وهن يقفن أمام مقر مديرية الإسكان ويرفعن لافتات احتجاجية كتبن عليها مطالبهن.

اليوم الخميس

إنتهت وقفة الشباب الباحثين عن عمل

وبدأت وقفة النساء ولكن مطلبهن بالإسكان هو توفير قطع اراضي للنساء . #يحدث_الان pic.twitter.com/dHGwJbRzC1 — AhmedAlmabroomi (@AhmedAlmabroom4) May 27, 2021

وكانت اللافتات المرفوعة موجهة للسلطان هيثم بن طارق، وزوجته السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حيث طالبت المتظاهرات السلطان وزوجته بالوقوف إلى جانبهم وتسلميهم أراضي من المفترض أن كانوا سيستلموها أيام السلطان قابوس.

ومما كتب نصا على اللافتات المرفوعة بتلك الوقفة النسائية:(من حقي أن أحصل على أرضي في بلدي) و(نناشد السيدة الجليلة عهد بالوقوف مع المرأة العمانية لصرف الأراضي المستحقة لها بدون قيد أو شرط.).

وكذلك:(نطالب بأراضينا مكرمة من السلطان قابوس رحمه الله هذا أبسط حقوقنا نطالب بتنفيذه دون قيد أو شرط)

فض اعتصام صحار

واليوم الخميس، غادر الشباب العماني مكان تجمعهم بصحار بعد أخذهم وعود حكومية بالنظر في مطالبهم بجدية وحل مشاكلهم بأسرع وقت.

شرطة عمان السلطانية تقول انها استوقفت عدداً من “المشاغبين”

هذا وأعلنت شرطة عمان السلطانية، عن توقيف عدد من الأشخاص تورطوا في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة في السلطنة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان تابعته (وطن)، عبر (تويتر)، أن رجال الشرطة استوقفوا أشخاصاَ قاموا بالاعتداء على المارة وشرعوا في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها.

وأكدت شرطة عمان السلطانية في بيانها أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

مجموعة مغرضة

وسبق أن نشر المتظاهرون السلميون في صحار بيانا تبرؤا فيه مما وصفوهم بأشخاص مغرضين اندسوا بينهم ظهر أمس الأربعاء، وقاموا بارتكاب حماقات غير مقبولة بهدف استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى وشغب.

وجاء في بيان المتظاهرين المنتشر بين العمانيين على مواقع التواصل:(نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا).

وأوضح أحد النشطاء المعتصمين أن هناك مجموعة تقوم بالفتنة لا يمثلون المعتصمين أفكارهم غريبة ويريدون (عمل مشاكل وانتفاض رجال الامن علينا).

وتابع موضحا:(ولكن تصدينا لهم بالطرد من الميدان نعيد ونكرر سلمية سلمية لين تتنفذ مطالبنا وطني فوق كل شي)

وبحسب ناشط آخر فإنه تم إدخال مجموعة ملثمة من جهة اللولو وهي من بدأت بالتخريب بينما كان الآخرين في وقفة سلمية بدون أي تدخلات.

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وأضاف موضحا:(لاندري من أين أتو ولا من قائدهم ولا من أرسلهم، أوقفوا الشارع وحركوا الشاحنات وحاولوا احداث شغب قرب اللولو، أما المعتصمين الشرفاء فكانوا يطالبون بحقهم بلا تخريب.)

مجموعة ملثمة اعترضت سيارات الشرطة العمانية

وكانت مقاطع مصورة انتشرت ظهر اليوم أظهرت تلك المجموعة الملثمة التي تبرأ منها المتظاهرون، وهي تعترض سيارات الشرطة العمانية وتحاول استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى.

كما ألقت الجهات الأمنية أمس القبض على عدد من الوافدين بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، يوثق جريمتهم ضد أحد المسنين.

الافراج عن المعتقلين في حراك صحار

وفي وقت سابق أفرجت السلطات العمانية، في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، عن المعتقلين في حراك صحار وصلالة الذي نفذ على مدار اليومين الماضيين، وذلك بأوامر عليا من السلطان العماني هيثم بن طارق.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالولايتين، حيث غادر الموقوفين الأماكن التي كانوا فيها.

ورصد مقطع فيديو لحظة خروج الموقوفين من أماكن الاحتجاز، فيما أكدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بأوامر سلطانية عليا.

وقال مصور مقطع الفيديو: (الحمد لله تم الإفراج عن جميع الشباب اللي موجودين وللي ما عنده سيارة نوصله لباب بيته).

الحكومة العمانية

إلى هذا أعلنت الحكومة العمانية الاثنين الماضي عن تحركات عاجلة للسلطان هيثم بن طارق لحل أزمة العاطلين عن العمل في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات في ولاية صحار.

وذكرت الحكومة العمانية أنها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقًا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا.

ويذكر أن نظام الأمان الوظيفي تم إنشاؤه في شهر مارس من العام الماضي وجاء تمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من السلطان هيثم بن طارق وتقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

احتجاجات شعبية

وفي وقت سابق، شهدت ولاية صحار وعدة مناطق متفرقة في سلطنة عمان، احتجاجات لعدد من العاطلين والمسرحين من وظائفهم في البلاد وسط انتشار أمني مكثف.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم، قاموا بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم.

وتعتبر هذه المظاهرات أول احتجاجات في عهد السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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