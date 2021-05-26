هاري كين معروض للبيع بسعر خرافي

كشفت صحيفة بريطانية عن السعر الذي حدده رئيس توتنهام الإنجليزي ” دانييل ليفي” من أجل بيع مهاجم فريقه هاري كين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين والعرض الضخم

وكشفت صحيفة “ميرو” البريطانية، بأن رئيس فريق توتنهام “السبيرز” يسعى للحفاظ على مهاجمه والإبقاء في صفوف الفريق، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل عن الفريق هذه المرة.

وأفادت الصحيفة، أن رئيس النادي “ليفي” قد حدد سعرًا يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني من أجل رحيل كين عن توتنهام في الميركاتو الصيفي.

ميغيل ديلاني | دانيل ليفي يرغب بالحصول على 200m£ على الأقل للتخلي عن هاري كين. pic.twitter.com/Uxiyhr1enx — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) May 24, 2021

رغم أن اللاعب كين تبلغ قيمته التسويقية بعد الألقاب والإنجازات التي حققها مع فريق توتنهام خلال الموسم الجاري على صعيده الشخصي، بين 100-150 مليون جنيه إسترليني، إلا رئيس توتنهام يدرك العواقب وراء التفريط بمهاجم مهم داخل الفريق الإنجليزي.

جوارديولا وهاري كين

وقال المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تصريح صحفي له، إن ” النادي يواجه صعوبة كبيرة في التعاقد مع أي من اللاعبين خلال موسم الانتقالات المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة بالأزمة الاقتصادية”.

ESPN : تشلسي مستعد لتقديم أبراهام و كيبا ضمن صفقة تبادلية لضم هاري كين من توتنهام pic.twitter.com/DL1CMulzmP — ChelseaClubNet (@chelseaclubnet) May 21, 2021

وأردف جوارديولا، ” بهذه الأسعار، لن نشتري أي هاجم للفريق، هذا مستحيل، لن نتحمله فكل الأندية تكافح ماليًا، نحن لسنا استثناء عنهم”.

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وفي هذا السياق، فقد يضع فريق تشيلسي الذي يسعى للتعاقد مع مهاجم لتقوية هجومه داخل الفريق هذا الرقم المشابه والذي قد دفعه الصيف الماضي، بالإضافة إلى فريق مانشستر يونايتد الذي يحتاج إلى مهاجم جديد في ظل تقدم عمر الأسطورة إدينسون كافاني.

هاري كين والرحيل

وأكد النجم الإنجليزي هاري كين في حوار له مع برنامج “ذا أو فرلاب”، أنه لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

مردفًا: ” هناك دائمًا احتمالية اللعب خارج إنجلترا يوما ما للعب خارج إنجلترا يوما ما، ولكني لا أعتقد أن هناك شيئًا يثير اهتمامي في المستقبل القريب”.

23 لمسة ذهبية كل أهداف هاري كين هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 😍pic.twitter.com/TivvHqnGnL — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 24, 2021

ويسعى اللاعب كين في كسر الرقم القياسي في تحطيم عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتمكن من الوصول إلى أساطير كرة القدم الإنجليزية شيرار الذي وصل إلى 260 هدفًا واللاعب واين روني 53 هدفًا في الدوري الممتاز.

ووصل المهاجم الإنجليزي كين إلى 34 هدفًا مع منتخب بلاده “الأسود”، من خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا المقرر الصيف القادم.

ويرغب اللاعب كين، من الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، حيث يرى أن صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين هو أكثر من يمكنه من مساعدته على تحطيم رقم شيرار بصناعة الأهداف.

هاري كين مع الحذاء الذهبي ⚽👟 ثالث حذاء يحصل عليه 🔥 pic.twitter.com/zxXqBeaR6t — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 24, 2021

وأردف الإنجليزي كين، قائلاً: ” دي بروين هو حقًا لاعب مميز، حيث أن التمريرات التي أراه يقدمها مع فريق مانشستر سيتي هي حلم لكل مهاجم، إنه رائع، كما أنه لاعب رائع بالكرة وبدون الكرة وفي الضغط داخل الملعب، ولكن تمريراته هي أفضل ما رأيت في حياتي”.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

رسمياً .. هاري كين يخطف صدارة هدافي البريميرليج من محمد صلاح بفارق هدف بعد نهاية الموسم ⚽✅ pic.twitter.com/Kj1vgxTao9 — Btolat.com (@Btolat) May 23, 2021

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

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