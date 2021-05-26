محامي حلا الترك يقلب الرأي العام ضد منى السابر بهذه المعلومة

ردت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لأول مرة على محامي عائلة ابنتها الذي نفى أن تكون الأخيرة هي التي قامت برفع قضية ضد والدتها، كونها قاصر لا تستطيع ذلك.

منى السابر: محمد الترك هو الذي رفع القضية

وقالت منى السابر في تصريحات صحفية: (لا أريد تشويه صورة ابنتي كما اتهمني البعض، ومحمد الترك هو الذي قام برفع القضية ضدي وطالبني برد مبلغ 20 ألف دينار).

وتابعت منى السابر: (رفع طليقي الدعوى ضدي لأن حلا قاصر، لكنها ذهبت وشهدت ضدي في المركز وثبتت أقوالها، ولأن نيتهم سيئة لدي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما قاله).

وأشارت منى السابر إلى أنها لا تريد الحديث عن التفاصيل حفاظاً على ابنتها، مضيفة: (كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا).

رسالتي لمن تكلم في شرفي!

وأكدت منى السابر أنها تتمنى أن ينتهي الموضوع قريباً، وأن تعيش حلا بطريقة صحية وتكون مرتاحة، سواء معها أو مع والدها.

وأضافت: (هذه ابنتي وأنا أزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها).

وردت منى السابر على مين يتهمها بالكذب عبر السوشيال ميديا، وقالت: (بما أن في بعض الأشخاص المشاهير اللي بيحكوا عني، أنا عندي أوراق واثباتات أنا عندي حكم أنا مو كذابة مثل هالشخص اللي كنت أعتبره صديق ويكذبني ويتكلم عني كلام عيب أنت بالنهاية إعلامي ومن المشاهير والناس كلها تتابعك).

وتابعت: (أنا بحياتي ما دعيت على حدا، كل واحد أتكلم عني واتكلم في شرفي وكلام يمسني دعيت عليه ليل ونهار وعلى كل شخص أذاني).

محامي عائلة الترك يوضح

وجاء رد منى السابر على ما قاله محامي عائلة حلا الترك، محمد جاسم، والذي أوضح أن الإعلام يتعامل مع القضية على اعتبار أن موكلته الفنانة البحرينية رفعت قضية ضد والدتها وأخذت ضدها حكم بالسجن وهو أمر غير صحيح.

وقال محمد جاسم خلال مداخلة تليفونية، إن حلا الترك لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها أو أي شخص آخر، وبهذا فأن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا الترك بصفتها الشخصية لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير.

منى السابر: شو هالحقد يا ناس مريضة!

وسبق أن ظهرت منى السابر بفيديو ردّت خلاله على سؤال من الجمهور حول إذا ما دخلت السجن بسبب القضية التي رفعتها ابنتها عليها .

وقالت منى السابر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي: (تاركين امة لا اله الا الله، وراكضين وراي انسجنت والا ما انسجنت؟).

وتساءلت منى السابر: (ما الشيء الذي يجعلني انسجن؟ قضية سياسية والا اخلاقية والا شنو هي بالضبط؟؟).

منى السابر ترد على سؤال هل انسجنتي بسبب قضية ابنتك؟ لهذه الدرجة حاقدين علي وتركضون وراي ناس مريضة والموضوع بيني وبين ابنتي .. pic.twitter.com/Wi9gSNhpBM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 21, 2021

وتابعت باستنكار: (تاركين المشاكل العربية وبالعالم ولاحقيني لتعرفوا انسجنت او لا؟ شو هالحقد يا ناس مريضة! الموضوع بيني وبين بنتي مش مع حدا ثاني).

وقبل يومين هنأت منى السابر عبر حسابها في انستغرام ابنتها حلال الترك بعيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتها بها، رغم الأزمة بينهما .

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أزمة حلا الترك ووالدتها

يشار إلى أنّ حلا الترك رفعت دعوى قضائية على والدتها، واتهمتها بأخذ مبلغ مالي ، وأمھلتھا شھرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتھا.

وكانت الفنانة ذات الـ 19 عاما قد اتهمت والدتها بتبديد المبلغ على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها.

في حين أكدت الأم أن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال، وأنها اضطرت للإنفاق من أموال ابنتها؛ لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها، المنتج البحريني محمد الترك، لأكثر من عام ونصف.

وقد أكدت منى عبر حسابها على إنستغرام أن الحكم نهائي ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم التماس.

ولفتت الى أنها ستطلب بحكم بديل لأنها لا تزال حاضنة لطفل في المدرسة ويحتاج إلى رعايتها.

وعبرت السابر عن صدمتها لأنها (كانت تنتظر حكماً مختلفاً عما صدر)، موضحة أن سبب في ذلك الحكم يعود إلى شهادة ابنتها حلا ضدها في المحكمة.

حلا الترك تتضامن مع فلسطين

وقبل أيام تعرّضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لإنتقادات حادّة من الجمهور رغم إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني، في ظلّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

ونشرت حلا الترك صورةً لها عبر حسابها في انستغرام ظهرت فيها وهي تضع على رأسها الكوفية الفلسطينية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (التضامن مع الإنسانية).

لكنّ الجمهور انتقد حلا الترك، واعتبرت تعليقاتهم ان الأجدر بها أن تتضامن مع والدتها، التي رفعت عليها قضية، بتهمة تبديد مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أميركي تقريبا).

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