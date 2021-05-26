“يهددني هندي في بلدي”.. عماني في احتجاجات صحار يروي أزمته مع مديره الوافد

راج عبر موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان مقطعا مصورا، يوثق حديث أحد الشباب المعتصمين باحتجاج صحار وهو يروي أزمته مع مديره الوافد بالسلطنة.

ويظهر الشاب العماني بالمقطع الذي نال تفاعلا كبيرا من وسط تجمع صحار، وهو يروي كيف أن مديره الهندي بالعمل كان يهدده بنقله إلى مقر للشركة بعيد جغرافيا عن بلدته وسكنه وأسرته.

#صحار_الان

الشاب العماني :يهددني هندي عشان ينقلني الدقم أنا انسان متزوج شو يريدني أستقيل !!! pic.twitter.com/Qke5Jypaqr — ʙᴏ ʜᴀᴍᴅ𓅓.(تغطية أحداث صحار 🔻) (@O89_8) May 26, 2021

وشرح أن مديره كان يهدده بنقله للدقم بعيدا عن سكنه وأسرته مما يحول حياته لشكل صعب، موضحا أن مديره كان يفعل ذلك معه تعنتا.

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وطالب الشاب العماني الحكومة بحلول عاجلة وواضحة لأزمتهم، والنظر في مطالب المحتجين بعين الجدية.

خليل البلوشي ينتقد تجاهل إعلام السلطنة الرسمي لأحداث صحار

هذا ووجه المعلق الرياضي العماني البارز خليل البلوشي، انتقادات حادة لإعلام السلطنة الرسمي حيث أشار إلى أن تجاهل التغطية لأحداث صحار ومثل هذه الأحداث يعطي الفرصة لمتربصين بالخارج لاستغلالها وإظهار صورة غير حقيقية تضر بأمن السلطنة.

وفي مقطع متداول بين العمانيين قال خليل البلوشي:(إعلامنا أنا بصراحة لا أدري ما أقول أنا بالمناسبة ضد أي مطالبة بإقالة وزير الإعلام هذا أمر ما له علاقة لكن أنا مع كل الأصوات التي طالبت بتغطية هذه الأحداث.)

🔴 انتقاد المعلق الرياضي خليل البلوشي لدور الإعلام الرسمي في السلطنة في تغطية الاحداث بالتجمعات السلمية الذي تطالب بحق التوظيف. #صحار_الان | #لا_للتخريب pic.twitter.com/JWwLKfuIZp — شبكة عُمان | #القدس (@OMN_4) May 26, 2021

وتابع في رسالة للمسؤولين عن الإعلام في السلطنة:(أنا بوجه رسالة للإعلام لا تتركوا المجال للغير للتربص بنا، الآن إذا أنت ما رصدت الحدث بالوضع الذي عليه سيستغله البعض بالخارج ويشيطنوا الصورة لأجل مصالح شخصية)

وتابع ضاربا المثل ومهاجما على ما يبدو أحد العمانيين الهاربين بالخارج لم يذكر اسمه:(أمس أنا رأيت شخص سفيه حقير يطلع في قناة عالمية ويتكلم على عمان بكلام لا يليق أبدا، طيب اذا لم يكن هناك تغطية من الإعلام الرسمي ونرى هذا الرجل يدعي هذه الافتراءات فأنت تفتح مجال للتشكيك)

وتابع خليل البلوشي هجومه:(الرجل هذا سفيه لا يمثل عمان ولا يمثل الشعب وبعيد عن الشعب ويروح يطلع في قناة ويتهجم ويسيء، ليش لأننا ما غطينا الحدث وأعطيناه حقه ولم نوضح حقيقة ما يحدث).

واختتم مطالبا وسائل الإعلام التابعة للدولة بضرورة تغطية مثل هذه الأحداث في زمن وسائل التواصل:(اليوم السوشيال ميديا تأثيرها أكبر من التلفزيون، إذا ما أنت بتغطي الناس ستغطي الأحداث، وتغريدة واحدة قادرة على نسف جهود تلفزيون كامل)

المتظاهرون السلميون في صحار يطردون مجموعة مغرضة

هذا ونشر المتظاهرون السلميون في صحار بيانا تبرؤا فيه مما وصفوهم بأشخاص مغرضين اندسوا بينهم ظهر الأربعاء، وقاموا بارتكاب حماقات غير مقبولة بهدف استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى وشغب.

وجاء في بيان المتظاهرين المنتشر بين العمانيين على مواقع التواصل:(نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا)

وصلني بيان عاجل من المتظاهرين السلميين في #صحار : نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا

يتبع…#صحار_الآن — هـيثـم الجهــوري/ #صحار (@sohar1990) May 26, 2021

وأوضح أحد النشطاء المعتصمين أن هناك مجموعة تقوم بالفتنة لا يمثلون المعتصمين أفكارهم غريبة ويريدون (عمل مشاكل وانتفاض رجال الامن علينا).

وتابع موضحا:(ولكن تصدينا لهم بالطرد من الميدان نعيد ونكرر سلمية سلمية لين تتنفذ مطالبنا وطني فوق كل شي)

وبحسب ناشط آخر فإنه تم إدخال مجموعة ملثمة من جهة اللولو وهي من بدأت بالتخريب بينما كان الآخرين في وقفة سلمية بدون أي تدخلات.

وأضاف موضحا:(لاندري من أين أتو ولا من قائدهم ولا من أرسلهم، أوقفوا الشارع وحركوا الشاحنات وحاولوا احداث شغب قرب اللولو، أما المعتصمين الشرفاء فكانوا يطالبون بحقهم بلا تخريب.)

مجموعة ملثمة اعترضت سيارات الشرطة العمانية

وكانت مقاطع مصورة انتشرت ظهر اليوم أظهرت تلك المجموعة الملثمة التي تبرأ منها المتظاهرون، وهي تعترض سيارات الشرطة العمانية وتحاول استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى.

اعتراض سيارة الشرطة من قبل المتظاهرين غلط ولا مبرر له ولا يمكن أن يبرر #صحار_الان pic.twitter.com/d5jdKkEmOi — حسن عبدالله حسن المقبالي (@suhar99249943) May 26, 2021

التأمينات الاجتماعية: سنعمل “فورًا” على تنفيذ التوجيهات السامية

هذا وثمنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان، التوجيهات الصادرة عن السلطان هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ عدد من المبادرات التشغيلية الجديدة.

واكدت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة “تويتر” أنها ستعمل على الفور لوضع التوجيهات السامية المتعلقة بمبادرتي صرف الإعانة الشهرية مقطوعة من نظام الأمان الوظيفي للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم المؤمن عليهم لدى الهيئة المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي، وللمنوية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي موضع التنفيذ.

وأبدت الهيئة بأن التوجيهات السامية تعكس الاهتمام والحرص السامي من لدن السلطان، لتلمس احتياجات المواطن العماني، ومراعاة أوضاعه المعيشية في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

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