بعد رسالة مدح قطر.. رغد صدام حسين تكمل نشر رسائل بخط يد والدها لأول مرة

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة جديدة بخط يد والدها وذلك بعد نشرها رسالتين سابقتين حملت إحداهما مدحا لقطر وأميرها أنذاك.

الرسالة الجديدة والثالثة التي تنشرها رغد عبر حسابها بتويتر تضمنت حديث صدام حسين عن هيئة المحكمة والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

صدام حسين ينتقد كذب أمريكا

وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ضللت العالم بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

وجاء بنص الرسالة التي رصدتها (وطن):(صدام حسين لا يفاجؤه حقد بوش المتصهين ولا المتصهينين من حوله أمثاله، بسبب معرفته حقد الصهيونية عليه وعلى العراق، ولكن الصهيونية ومن هم أمثالها من الذين يطبلون لهذه الهيئة هل يكفيهم دم صدام حسن وأبناءه من صلبه فحسب؟!)

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(ليس يكفيهم ذا وإنما مزيد من الدماء، ولهذا الهدف المعلن كان لابد للغزو أو ينفذ الفكرة لترضى عنهم الصهيونية ويرضون أنفسهم المتصهينة المتعطشة للدماء بعد أن افتضح أمر الأسباب التي أعلنت بأنها محرك دوافعهم وبعد أن كذب الادعاء.)

وأكمل صدام :(وهما على التوالي أسلحة التدمير الشامل والعلاقة بأحداث الحادي عشر من أيلول حيث دمر برجا التجارة الأمريكيين، وثبت بطلان الإدعاء وصار موقف المتصهينيين المسؤولين الأمريكان حرجا أمام الرأي العام الأمريكي، فصعب عليه تنفيذ الفكرة عن طريق محكمة عسكرية من جيش الغزو.)

ويشار إلى أنه قبل يومين، نشرت رغد صدام ، شعرا كتبه والدها من أسره، يمدح فيه قطر وشعبها وأميرها، ويعبر عن رؤيته لمستقبل العراق، وعن انتقاده لمن كان السبب في حاله.

صدام حسين يمتدح قطر وأميرها

ونشرت رغد تغريدة فيها مقتطفات من القصيدة التي كتبها والدها من داخل المحكمة في بغداد قبل نحو 16 عاماً، وقالت “شعر كتبه الرئيس الشهيد صدّام حسين من أسره إلى دولة قطر”.

وكتبت القصيدة بحط يد صدام حسين، ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها الرئيس العراقي الذي تم إعدامه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك.

والقصيدة مثلما مدون على المخطوطة كُتبت يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

رسالة صدام حسين من داخل قاعة المحكمة

وكانت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، نشرت رسالة بخط يد والدها تخرج لأول مرة للجمهور وكان قد كتبها في قاعة المحكمة أثناء فترة الاحتلال الأمريكي للعراق.

من رسائل الرئيس صدام حسين من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال . #صدام_حسين

#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/Km1ec1ik5l — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 23, 2021

الرسالة التي نشرتها رغد صدام على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) مشيرة إلى أنها بخط يد والدها جاء في نصها:(نعم أيها الأخوة، الأصدقاء، أيها الذوات، في الهيئة التي أمامنا في هذه القاعة، وحيث يبدأ القول بأن جلساتها تفتتح باسم الشعب، نعم أن الشرف أغلى من الروح، وأن الوطن أغلى من الدم، وأن الشعب أغلى من النفس، وأن المال ليس إلا في سبيل الله والفدا”.

وتابع صدام في رسالته من داخل قاعة المحكمة: (حلت أو اقتربت اللحظات التي توجب أن تعبر الكلمات والمصطلحات عن معناها بفعل ذا تجسيد حي، وصار الحسم قريب فيمتحن شرف أهل الشرف الذين لا ينسون الله ولا التاريخ، ويتشرف ويتمجد بهم ولا ينساهم.)

وشدد الرئيس العراقي الراحل على وطنيته وفدائه:(لقد دافعنا عن كل عراقي، وعن شرفه الوطني، ومصالحه الرئيسة، ومن هم أمثالهم في هذه القاعة وحفظنا العهد الذي قطعناه بقسم جليل أمام الشعب بعد إذ اختار صدام حسين رئيساً للجمهورية باستفتاء عام.)

وأشار صدام في رسالته إلى أنه لم يخن إرادة العراقيين ولم يتنازل عن دور إرادة الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها العراقيون من ثورة العشرين (1920).

وتابع:(ولذلك رفضنا إرادة الغزاة قبل الغزو وأثناء الغزو بصدق وفضيلة، أنا وإخواني المسؤولين الذين حافظوا على شرف المسؤولية ومعنى العهد والوعد، ولقد جاء دور الإرادة على الوصف الذي أتينا لنمتحن في هيئة المحكمة، فإن فازوا فقد فازوا.)

وذيل الرئيس العراقي الراحل رسالته بما نصه: (الرئيس الشهيد صدام حسين – من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال)

يذكر أن رغد حسين، قدر غادرت العراق طالبة اللجوء السياسي في الأردن الذي استضافها مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

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