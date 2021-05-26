خليل البلوشي ينتقد تجاهل إعلام السلطنة الرسمي لأحداث صحار ويرفض إقالة وزير الإعلام

وجه المعلق الرياضي العماني البارز خليل البلوشي، انتقادات حادة لإعلام السلطنة الرسمي حيث أشار إلى أن تجاهل التغطية لأحداث صحار ومثل هذه الأحداث يعطي الفرصة لمتربصين بالخارج لاستغلالها وإظهار صورة غير حقيقية تضر بأمن السلطنة.

وفي مقطع متداول بين العمانيين قال خليل البلوشي:(إعلامنا أنا بصراحة لا أدري ما أقول أنا بالمناسبة ضد أي مطالبة بإقالة وزير الإعلام هذا أمر ما له علاقة لكن أنا مع كل الأصوات التي طالبت بتغطية هذه الأحداث.)

🔴 انتقاد المعلق الرياضي خليل البلوشي لدور الإعلام الرسمي في السلطنة في تغطية الاحداث بالتجمعات السلمية الذي تطالب بحق التوظيف. #صحار_الان | #لا_للتخريب pic.twitter.com/JWwLKfuIZp — شبكة عُمان | #القدس (@OMN_4) May 26, 2021

خليل البلوشي يوجه رسالة للإعلام الرسمي في سلطنة عمان

وتابع في رسالة للمسؤولين عن الإعلام في السلطنة:(أنا بوجه رسالة للإعلام لا تتركوا المجال للغير للتربص بنا، الآن إذا أنت ما رصدت الحدث بالوضع الذي عليه سيستغله البعض بالخارج ويشيطنوا الصورة لأجل مصالح شخصية)

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وتابع ضاربا المثل ومهاجما على ما يبدو أحد العمانيين الهاربين بالخارج لم يذكر اسمه:(أمس أنا رأيت شخص سفيه حقير يطلع في قناة عالمية ويتكلم على عمان بكلام لا يليق أبدا، طيب اذا لم يكن هناك تغطية من الإعلام الرسمي ونرى هذا الرجل يدعي هذه الافتراءات فأنت تفتح مجال للتشكيك)

وتابع خليل البلوشي هجومه:(الرجل هذا سفيه لا يمثل عمان ولا يمثل الشعب وبعيد عن الشعب ويروح يطلع في قناة ويتهجم ويسيء، ليش لأننا ما غطينا الحدث وأعطيناه حقه ولم نوضح حقيقة ما يحدث).

واختتم مطالبا وسائل الإعلام التابعة للدولة بضرورة تغطية مثل هذه الأحداث في زمن وسائل التواصل:(اليوم السوشيال ميديا تأثيرها أكبر من التلفزيون، إذا ما أنت بتغطي الناس ستغطي الأحداث، وتغريدة واحدة قادرة على نسف جهود تلفزيون كامل)

المتظاهرون السلميون في صحار يطردون مجموعة مغرضة اندست بينهم

هذا ونشر المتظاهرون السلميون في صحار بيانا تبرؤا فيه مما وصفوهم بأشخاص مغرضين اندسوا بينهم ظهر اليوم، الأربعاء، وقاموا بارتكاب حماقات غير مقبولة بهدف استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى وشغب.

وجاء في بيان المتظاهرين المنتشر بين العمانيين على مواقع التواصل:(نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا)

وصلني بيان عاجل من المتظاهرين السلميين في #صحار : نحن أبناء صُحار نُعلن براءتنا من الجموع المغرضة التي دخلت أوساطنا في وقفتنا السلمية ظُهر اليوم، وقامت بارتكاب حماقات وتصرفات لا نقبلها ولا تقبلها أخلاقنا، ونقول بأن هؤلاء الأشخاص ليسو منا وانهم من خارج ولايتنا

يتبع…#صحار_الآن — هـيثـم الجهــوري/ #صحار (@sohar1990) May 26, 2021

وأوضح أحد النشطاء المعتصمين أن هناك مجموعة تقوم بالفتنة لا يمثلون المعتصمين أفكارهم غريبة ويريدون (عمل مشاكل وانتفاض رجال الامن علينا).

وتابع موضحا:(ولكن تصدينا لهم بالطرد من الميدان نعيد ونكرر سلمية سلمية لين تتنفذ مطالبنا وطني فوق كل شي)

وبحسب ناشط آخر فإنه تم إدخال مجموعة ملثمة من جهة اللولو وهي من بدأت بالتخريب بينما كان الآخرين في وقفة سلمية بدون أي تدخلات.

وأضاف موضحا:(لاندري من أين أتو ولا من قائدهم ولا من أرسلهم، أوقفوا الشارع وحركوا الشاحنات وحاولوا احداث شغب قرب اللولو، أما المعتصمين الشرفاء فكانوا يطالبون بحقهم بلا تخريب.)

مجموعة ملثمة اعترضت سيارات الشرطة العمانية

وكانت مقاطع مصورة انتشرت ظهر اليوم أظهرت تلك المجموعة الملثمة التي تبرأ منها المتظاهرون، وهي تعترض سيارات الشرطة العمانية وتحاول استفزاز رجال الأمن وإحداث فوضى.

اعتراض سيارة الشرطة من قبل المتظاهرين غلط ولا مبرر له ولا يمكن أن يبرر #صحار_الان pic.twitter.com/d5jdKkEmOi — حسن عبدالله حسن المقبالي (@suhar99249943) May 26, 2021

محلل عماني يقدم هذا المقترح للمحتجين في صحار

هذا وناشد المحلل والسياسي العماني البارز علي المعشني، الشباب المحتجين في صحار بأن يخلوا الميادين فورا ويعطوا فرصة للحكومة ومهلة لتنفيذ مطالبهم، متوعدا بدعمهم والوقوف معمهم حتى التأكد من تنفيذ هذه المطالب.

وفي لقاء له على إذاعة (هلا إف إم) قال المعشني إنه يخشى من تجربة 2011 ويتمنى من الشباب أن يعطوا الحكومة فرصة لمدة 6 أشهر وأن يخرجوا من الميادين.

وتابع موضحا:(لأني عندي تخوف من أن يدخل سيناريو آخر ويركب البعض الموجة كما حدث بـ2011)

وأضاف المحلل العماني مخاطبا المذيعة:(أبشرك وأبشر كل العمانيين أن عمان ليست مستهدفة بالربيع القادم. لكن هذه تداعيات عندنا ظروفنا الخاصة، أما لو كانت مستهدفة وتحت المجهر كنا سمعنا عن قناصين والخوذات البيضاء والقبعات الصفراء وغيرها) حسب وصفه.

وأوضح المعشني (وكان هذا السيناريو سيكون فوق طاقتنا واستيعابنا الذهني بكثير، احنا غير مستهدفين هذا ربيع عماني محدود حاجة داخلية بينا وستحل بشكل أو باخر. لكن الخوف من أن تدخل نوايا أخرى فيه.)

واستكمل المحلل العماني مخاطبا الشباب المحتجين في صحار:(أخاطب الشباب وأتمنى أن تخرجوا من الميادين فورا، ونتابع كلنا الأمر ووعد شرف مني شخصيا أن نتابع قضاياكم خطوة بخطوة ونتبناها، لكن لا تعطوا المبرر لركوب الموجة.)

واختتم:( رسالتكم وصلت لكن لا تعطور الفرصة لركوب موجة ثانية اطلعوا منها واتركوا من يصطاد يصطاد في البحر الجاف).

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