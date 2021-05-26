شرطة عمان السلطانية تنفي وفاة مواطن خلال تجمعات صحار
شرطة عمان السلطانية تنفي وفاة مواطن خلال تجمعات صحار
الهدهد

ما حقيقة وفاة مواطن خلال تجمعات صحار السلمية للمطالبة بتوظيف الشباب!

كتب وطن
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نفت شرطة عمان السلطانية، حقيقة ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة.

تجمعات صحار .. وحملة لعدم التخريب

يأتي ذلك، بينما تتواصل التجمعات السلمية في صحار ومناطق أخرى بالسلطنة للشباب المطالبين بتوظيفهم، فيما أطلق مغرّدون عمانيون عبر تويتر حملة (#لا_للتخريب)؛ لتوعية الشباب بضرورة عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الشوارع والجسور وتحطيم المركبات، خلال تجمعاتهم للمطالبة بالحقوق .

السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب 

وأمس الثلاثاء، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمسؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

وقرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

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