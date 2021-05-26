ما حقيقة وفاة مواطن خلال تجمعات صحار السلمية للمطالبة بتوظيف الشباب!

نفت شرطة عمان السلطانية، حقيقة ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة.

لا صحة لما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار، وتُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 26, 2021

تجمعات صحار .. وحملة لعدم التخريب

يأتي ذلك، بينما تتواصل التجمعات السلمية في صحار ومناطق أخرى بالسلطنة للشباب المطالبين بتوظيفهم، فيما أطلق مغرّدون عمانيون عبر تويتر حملة (#لا_للتخريب)؛ لتوعية الشباب بضرورة عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الشوارع والجسور وتحطيم المركبات، خلال تجمعاتهم للمطالبة بالحقوق .

#لا_للتخريب وقطع الشوارع والتكسير ونعم للمطالبة بالحقوق بالطريقة السلمية ، قطع الشوارع وتكسير السيارات امر غير مقبول . — أمجد الراشدي (@amj000d) May 26, 2021

الذي يدقق في الصور لبعض المخربين والذين يرموا الحجارة على سيارات الشرطة، يلاحظ أنهم صغار دون سن العمل!

لذلك كان ينبغي من المتظاهرين السلميين الباحثين عن عمل، عدم السماح بمشاركة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في أي تجمع، وإلا تسببوا في ضرر لمطالبهم المشروعة.#لا_للتخريب — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) May 26, 2021

تسقط الحقوق حينما تتحول الى إضرار بحقوق الآخرين ، لا تخسر حقوقك وتتحول الى معول هدم ضد وطنك، الشرطي ليس عدوك والإضرار بأملاك الناس يضر حقك ويسقط قضيتك …

#لا_للتخريب — مصطفى الشاعر 🇵🇸🇴🇲 (@Mustafa_549) May 26, 2021

الوقفة السلمية في #صحار أغلبها شباب قمة في النضج والوعي والأخلاق وهذا ما شهدناه في الأيام الماضية، ونرجو منهم ضبط النفس وعدم تشويه ملامح هذه الوقفة السلمية بتخريب الممتلكات العامة والخاصة أو التصادم مع رجال الأمن فالكاميرات تصوّر والجميع يشاهد ما يحدث. #صحار_الآن #لا_للتخريب — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) May 26, 2021

وأمس الثلاثاء، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمسؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

#عاجل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – يسدي توجيهاته الكريمة للجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد عن (32) إثنين وثلاثين ألف فرصة عمل خلال هذا العام. pic.twitter.com/CAYXSEN4lI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 25, 2021

وقرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.