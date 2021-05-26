الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تفجّر غضباً بفيديو شرب البيرة في أحد المطاعم!

فجرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، غضباً واسعا بعدما دعت من داخل أحد المطاعم الفتيات لاحتساء مشروب ”البيرة“.

وقالت بدور البراهيم في فيديو: ”بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة“.

ودُوّنَ على الفيديو مقولة ”في صحتك يا بدور“.

بدور البراهيم تنصح البنات بشرب هذه البيرة pic.twitter.com/3ksgsUfpmM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 26, 2021

ووجه البعض انتقادات لاذعة للفاشينيستا بدور البراهيم، واتهموها بأنها ”تحرض الفتيات على مشروب ”البيرة“.

بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على ”الكحول“، وبالتالي فهي ليست ”مسكرة“.

بدور البراهيم والحجاب

ومؤخراً، عادت بدور البراهيم، للحديث عن نزعها للحجاب، وذلك رداً على متابعة سألتها “ماذا جعلك تقرري خلع حجابك؟”.

وقالت بدور البراهيم بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “حين أكون في البيت، بعض الأحيان يعيقني الحجاب، وحين أريد أن أصور لكم مقطعاً يعيقني، فرأيت أنه ليس من الضروري أن أضع الحجاب”.

وتابعت بدور البراهيم: “أنا أساساً لست محجبة، أقصد خارج الخليج العربي حين أسافر، أخلع الحجاب، وأنا أمام الله لست محجبة فقلت لماذا لا أتصور عبر “سناب شات” بدونه”.

وأشارت بدور البراهيم إلى أن شعورها بالتناقض جعلها تقرر خلع الحجاب تماماً.

واضافت: “الأمر عادي، ألبسه وقتما أريد وأخلعه وقت أشاء، لا أريد أن يعيقني الحجاب في عملي”.

وهاجمت بدور منتقدي استماعها للأغاني في نهار رمضان.

وقالت: “لمن يقول لي أن الأغاني حرام في رمضان، أنتم تشاهدون المسلسلات تبدأ بأغنية، والإعلانات جميعها تحتوي موسيقى، هل وقف الأمر علي؟”.

وأكدت البراهيم أنها ليست منافقة، وتابعت: “اتركوني براحتي، ذنبي على جنبي، أنتم لا تعرفون شيئاً عن علاقتي بربي وماذا أفعل”.

وسخرت بدور من مهاجميها قائلة: “أنا لا أهتم للناس وماذا يقولون، كل وحدة تنظر لجيبها وترى ماذا فيه ثم تأتي وتتكلم في الناس، مفاتيح النار والجنة ليست بيدكم، لا تتدخلوا”.

وسبق أن تحدثت بدور عن نزعها الحجاب وقالت إنها أساسا لست محجبة، والحجاب الأول الذي كان الناس يشاهدونه ليس حجابا بحسب تعبيرها.

وبدت بدور منزعجة من هذا السؤال في حينها، وقالت: “خلاص أرجوكم لا تسألوني مرة أخرى عن الحجاب”.

وكانت بدور قد فاجأت متابعيها بظهورها بدون حجاب في جلسة تصوير مع شقيقها سعد.

وظهرت خلال الجلسة وهي ترتدي معطف جلد أسود وبشعر قصير، وتستند إلى شقيقها سعد، والذي ظهر بنفس الستايل.

ولم تكن جلسة التصوير التي جمعت بدور بشقيقها سعد هي الأولى التي ظهرت بها بدون حجاب، فقد فاجأت جمهورها قبل يوم من الجلسة بإطلالة جريئة تخلت فيها عن الحجاب رسمياً.

"بدور البراهيم" في أحدث جلسة تصوير مع شخص لا نعرفه. pic.twitter.com/4Ar1Ss8Btb — WHR (@whrumor) February 16, 2021

الغزال الشارد بدور البراهيم بأحدث إطلالاتها💘 pic.twitter.com/WpExKuWgdC — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 12, 2021

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