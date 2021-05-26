المحلل العماني علي المعشني يقدم هذا المقترح للمحتجين في صحار ويدعوهم لإخلاء الميادين فورا

ناشد المحلل والسياسي العماني البارز علي المعشني، الشباب المحتجين في صحار بأن يخلوا الميادين فورا ويعطوا فرصة للحكومة ومهلة لتنفيذ مطالبهم، متوعدا بدعمهم والوقوف معهم حتى التأكد من تنفيذ هذه المطالب.

وفي لقاء له على إذاعة (هلا إف إم) قال المعشني إنه يخشى من تجربة 2011 ويتمنى من الشباب أن يعطوا الحكومة فرصة لمدة 6 أشهر وأن يخرجوا من الميادين.

وتابع موضحا:(لأني عندي تخوف من أن يدخل سيناريو آخر ويركب البعض الموجة كما حدث بـ2011)

وأضاف المحلل العماني مخاطبا المذيعة:(أبشرك وأبشر كل العمانيين أن عمان ليست مستهدفة بالربيع القادم. لكن هذه تداعيات عندنا ظروفنا الخاصة، أما لو كانت مستهدفة وتحت المجهر كنا سمعنا عن قناصين والخوذات البيضاء والقبعات الصفراء وغيرها) حسب وصفه.

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وأوضح المعشني (وكان هذا السيناريو سيكون فوق طاقتنا واستيعابنا الذهني بكثير، احنا غير مستهدفين هذا ربيع عماني محدود حاجة داخلية بينا وستحل بشكل أو باخر. لكن الخوف من أن تدخل نوايا أخرى فيه.)

واستكمل المحلل العماني مخاطبا الشباب المحتجين في صحار:(أخاطب الشباب وأتمنى أن تخرجوا من الميادين فورا، ونتابع كلنا الأمر ووعد شرف مني شخصيا أن نتابع قضاياكم خطوة بخطوة ونتبناها، لكن لا تعطوا المبرر لركوب الموجة.)

واختتم:( رسالتكم وصلت لكن لا تعطور الفرصة لركوب موجة ثانية اطلعوا منها واتركوا من يصطاد يصطاد في البحر الجاف)

ما حقيقة وفاة مواطن خلال تجمعات صحار؟

هذا ونفت شرطة عمان السلطانية، حقيقة ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار.

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة.

يأتي ذلك، بينما تتواصل التجمعات السلمية في صحار ومناطق أخرى بالسلطنة للشباب المطالبين بتوظيفهم، فيما أطلق مغرّدون عمانيون عبر تويتر حملة (#لا_للتخريب)؛ لتوعية الشباب بضرورة عدم تخريب الممتلكات العامة والخاصة أو قطع الشوارع والجسور وتحطيم المركبات، خلال تجمعاتهم للمطالبة بالحقوق .

السلطان هيثم بن طارق يستجيب للشباب

وأمس الثلاثاء، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية لتوفير أكثر من 32 ألف فرصة عمل للباحثين عن عمل والمنهية خدماتهم.

وتتضمن التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

كما جاء في توجيهات السلطان هيثم، توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة وستقوم وزارة العمل بالاعلان عن الضوابط والاليات التنفيذية لذلك.

كما وجّه السلطان بدعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره 200 ريال عماني على ان يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15000 فرصة عمل وذلك لمدة سنتين وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالاعلان عن الضوابلط والاليات التنفيذية اللازمة.

وقرر السلطان صرف إغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

كما قرر السلطان صرف اغاثة شهرية مقطوعة من صندوق الامان الوظيفي بما مقداره 202.500 بيسة لمدة ستة اشهر للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي.

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