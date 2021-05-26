القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الأفريقي مساء يوم الجمعة، والتي ستجمع كلا الفريقين على استاد حمد بن جاسم في العاصمة القطرية “الدوحة”.

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان

وستقام المباراة بين فريق الأهلي المصري ومنافسه نهضة بركان المغربي مساء يوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، قطر، البحرين.

وستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وسينقل نهائي كأس السوبر الأفريقي بين الفريقين، عبر قناة الكأس الرياضية على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11919، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي.

بينما ستكون بتردد عبر القمر الصناعي عرب سات 12245، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، أمام منافسه نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون محمد هاني، أكرم توفيق.

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وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في هجوم فريق التشكيلة على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

تشكيلة نهضة بركان

وسيلعب المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي ” طارق السكتيوي” 44 عامًا بتشكيلة أمام منافسه الأهلي المصري، في حراسة المرمى زهير لعروبي.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، إيسوفو دايو، عمر نمساوي، عبد الكريم باعدي، إسماعيل مقدم.

كتابي حسين المتحدث باسم نهضة بركان المغربي عبر إم بي سي مصر 🗣️ 💬نستطيع الفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي، نحن نحترمه بكل تأكيد، لكن كرة القدم لا تعترف بـ"كبير وصغير". pic.twitter.com/ZrcG0IoW3H — Yallakora (@Yallakoranow) May 25, 2021

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة، آلان تراوري، بكر الهلالي، محمد فرحان، أما في خط هجوم الفريق كلاً من، محسن ياجور، زكرياء حدارف، حمدي لعشير، زيد كروش.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 54 نقطة بعد تحقيقه الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

المصري وسموحة والترتيب في الدوري

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع سموحة برصيد 35 نقطة.

تراجع الاتحاد السكندري وسيراميكا

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 33 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا كليو باترا في سابع الترتيب برصيد 31 نقطة.

متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركزين الثامن والتاسع فريق الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنفس رصيد النقاط، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء طلائع الجيش برصيد 30 نقطة خلال منافسات الدوري الموسم الجاري.

ترتيب نهضة بركان في الدوري

ويأتي فريق نهضة بركان في المركز العاشر من ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق الوداد الرياضي برصيد 37 نقطة، خلال منافسات الدوري الممتاز.

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