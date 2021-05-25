ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة لها صدمت زوجها وجمهورها!

صدمت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بصورة غير تقليدية حولت خلالها ملامحها إلى رجل وأثارت الكثير من الجدل.

ياسمين عبد العزيز تحولت لرجل!

وعبر حسابها الرسمي على تطبيق (فيسبوك) و(انستجرام)، نشرت ياسمين عبدالعزيز الصورة وبدت فيها بشعر قصير جداً، وشارب ولحية.

وعلقت ياسمين على الصورة: ياسين عبد العزيز ، ليسخر زوجها الممثل أحمد العوضي منها قائلاً: (لا ده انت علي اللي حكايتك بجد ).

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وتفاعل آلاف المتابعين على صورة ياسمين عبدالعزيز وهي رجل، وجاء في التعليقات: (ايه ده يعني ده مش احمد الفيشاوي)، (وحش الكون برضو)، (مكنش لازم أبدا تغسلي وشك يا ياسمين)، وغيرها.

انفصال ياسمين عبدالعزيز وزوجها

وقبل أيام، أثار أحمد العوضي، جدلاً واسعاً خلال بشأن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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جاء ذلك، بعد نشر العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منشور غريب مقتبساً تصريحات سابقة له.

وقال العوضي، في منشوره: (إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك).

وحسب وسائل إعلام مصرية، انهالت التعليقات على منشور العوضي، فقد لمح البعض أنه قرر الانفصال عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي السياق، حذره البعض من الانفصال عن ياسمين، موضحين أنه لا يستطيع أن يجد فتاة مثلها.

(اللي ملوش كبير)

وكان الفنان المصري أحمد العوضي، رد مؤخراً على شائعات انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز، إثر خلافات في كواليس تصوير مسلسلهما (اللي ملوش كبير).

وأكد أحمد العوضي، أنه وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز يتصفحان هذه الشائعات يومياً ويسخران منها.

وقال العوضي، في أول ظهور له في رمضان، خلال برنامج (ستوديو9090): (من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم إن كان أحد أسباب سعادتنا).

ووجه العوضي رسالة لكل من يسعون للوقيعة بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وزوجته لا يهتمان بمحاولات الوقيعة بينهما، وكان آخرها نشر ملصقات دعائية معدلة لمسلسلهما (اللي مالوش كبير) والتي تبين ظهور كل منهما على حدة، وهي عكس الملصقات الحقيقية التي يظهر كلاهما فيها.

أحمد العوضي وشخصية الخديوي

وفي وقت سابق، كشف أحمد العوضي عن المصدر الذي استوحى منه الجمل الشهيرة التي تعلّق بها متابعو مسلسل (اللي مالوش كبير)، مثل (وحش الكون)، و(على الله حكايتك).

وقال العوضي: (أنا دائماً أعمل بطريقة معينة، وأقدم الأقرب للحقيقة).

وأضاف، لأنني من منطقة شعبية، وإلى اليوم أتواجد في الشارع طول الوقت، أحتك بنوعيات وفئات كثيرة من البشر.

وأكد على أن سيف الخديوي موجود بكلامه وطريقة حركات يده، وخواتمه وسلاسله، مشيراً (عندما قدمت شخصية بروسلي في (كلبش)، الناس أخذت مني جملة من أجلك أنت وأصبحت دارجة في الشارع).

وأوضح أن هذا الكلام هو الذي يعطي الشخصية الطعم الذي يحبه الناس، ومجهودي كممثل في صناعة الكلام والحالة للشخصية، كما حدث مع هشام عشماوي في (الاختيار)، وجمل مثل (الله المستعان)، أو (الطواغيت).

ياسمين عبدالعزيز ترقص أمام زوجها

وفي سياق آخر، أثارت ياسمين عبد العزيز موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد وصلة رقص شعبية أمام زوجها الممثل أحمد العوضي.

وظهرت ياسمين صبري في المشهد من مسلسل (اللي مالوش كبير)، وهي ترقص بحماسة أمام زوجها الذي يؤدي دور (سيف الخديوي)، والذي يكتفي بمشاهدتها من بعيد بينما هي تستمر بالرقص وسط مجموعة رجال.

وأثار المشهد جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين انقسمت آراءهم ما بين من أثنى على عفوية ياسمين عبدالعزيز وطريقة رقصها، بينما هاجم أغلبهم جرأتها في أداء مشهد راقص أمام زوجها.

(اللي مالوش كبير)

الجدير بالذكر أن مسلسل (اللي مالوش كبير) في رمضان الماضي، شهد أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وتدور قصته حول والد غزال الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية إلى أن تتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

ويشارك العوضي وياسمين البطولة كل من خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

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