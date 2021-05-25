نهى نبيل تتعرض للسرقة من قبل صديقها وما أخذه بسعر سيارة!

كشفت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل، عن تعرضها للسرقة من قبل أحد الأشخاص المقربين لها، والذي فتحت له منزلها واستضافته في فترة ما.

حقيبة هيرميس بـ160 ألف دولار!

وقالت نهى نبيل بفيديو عبر (سناب شات)، إن هذا الشخص الذي استضافته في منزلها لمدة يومين بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، قام بسرقة حقيبه يدها من ماركة هيرميس، ويبلغ سعرها 600 ألف ريال سعودي (160 ألف دولار أمريكي).

ونشرت نهى نبيل صورة توثق عودة الحقيبة لها، مؤكدة أنها لم تبلغ الشرطة عنه لأنه أحد أقاربها ولا تريد فضحه من أجل زوجته وعائلته.

وكتبت نهى نبيل: (الحرامي اللي عض اليد اللي انمدت له وجحد وقفاتنا سنين.. ماراح أقاضيك احتراما لأهلك وعائلتك ولأني أدري إن وراك عيال وزوجة مبتلين فيك ومالهم ذنب.. يكفينا أن ربي كشفك لنا وعوض ربي أكبر وأجمل).

وسردت نهى نبيل تفاصيل ما حدث قائلة: (أنا الحمدلله تيقنت أن فلوسي حلال وزاد يقيني أن مال الحلال ما يضيع).

قيمة مادية ومعنوية

وتابعت: (أنا اللي أطلعه من الإعلانات والدعايات أصرفه على الأزياء وشنط والأشياء التي أنا أحبها وتسعدني اللي وراي هذا، والكل يعرف هوسي بهذا الشيء وحبي له واهتمامي به).

وأوضحت نهى نبيل أنها تحب الأغراض التي تقتنيها، وكل قطعة لديها، لها قيمة مادية ومعنوية، ما يجعلها ترفض أن تقوم ببيع مقتنياتها، وتضع نظام أمني على مشدداً على غرفة أزياءها.

وتابعت الفاشينستا الكويتية: (اكتشفت أن حقيبتي انسرقت من شخص استضفته في بيتي أيام ورأينا ذلك في كاميرات المراقبة، ولما واجهته اعترف وقال إنه باعها، الشنطة الكروكو من هيرميس، باعها بثمن بخس، وبرخيص بسعر إنه التقليد منها ينباع بسعر أغلى من اللي باعها).

اقرأ أيضاً: الفاشينستا الكويتية نهى نبيل تنهار بعد تسريب الفيديو الخادش للحياء من داخل منزلها!

وأضافت: (لو طلب مني فلوس والله لأعطيته، لكن مو تعض اليد اللي انمدت لك وأهل بيت أمنوا لك).

صاحبة الحقيبة ترفض إعادتها

وأشارت نهى نبيل إلى أنها قامت بالتواصل مع الفتاة التي اشترت الحقيبة، وهي ابنة عائلة ثرية في الكويت، مضيفة: (استغربت أنها لم تعرف قيمة الحقيبة واشترتها بثمن بخس، وتواصلنا مع والدها، لكنه رفض أن يردها مقابل المبلغ الذي دفعه للسارق).

View this post on Instagram A post shared by Noha Nabil نهى نبيل (@nohastyleicon)

واضطرت هنا نهى نبيل أن تضع صوتها وهي تمسك الحقيبة لتؤكد أنها تعود لها، وعلقت عليها (مال الحلال لا يضيع)، فعاد والد الفتاة للاتصال وطلب منهم أن يأتوا ليأخذوا الحقيبة.

وكشفت نهى نبيل أن والد الفتاة بدأ يساومهم على سعر الحقيبة بعدما علم بثمنها الحقيقي، وقالت: (يساومني على حلالي، على شنطة بسعر سيارة).

وفي النهاية لجأت نهى نبيل لمحاميها واستطاعت الحصول على الحقيبة في النهاية مقابل دفع المبلغ الذي دفعوه للسارق فقط بدون تسجيل قضية.

(رأس ديك مذبوح)

وسبق أن أثارت نهى نبيل، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف تعرضت له أيضاً داخل منزلها، وذلك بعد توثيقها لحظة عثورها على سحر أسود داخل منزلها.

وظهرت نهى نبيل بالفيديو الذي نشرته وهي تجلس في حديقة منزلها وتقول: (وجدنا شيء غريب في حديقتنا. كنت أصور صديقتي نوف. فناداني العامل يخبرني أنه وجد أمراً مرعباً).

وتابعت نهى نبيل: (ذهبت لأرى، وإذ أمامي رأس ديك مذبوح ولا يوجد سوى رأسه. ولم أستوعب المشهد من شدة الرعب، وكان الملفت أن شعر الديك كثيف).

وتساءلت نهى نبيل ما إذا كان رأس الديك عملاً وسحراً يستهدف منزلها، أم رسالة تهديد، مضيفة: (منزلي محاط بالكاميرات، ومن وضع لي هذا الرأس. أقول له رأسك سيكون القادم، وسأحضرك من الكاميرات).

(سحر أسود)

وأضافت: (أنا أعرف أن الديك حسب اللون. إذا كان أسود يعني سحر بنية التفريق، وإذا كان أبيض، يعني سحر خفيف)

ثم أمسكت نهى برأس الديك ووجدت أنه أبيض، وتوعدت بإمساك من قام برميه في منزلها، وأنها ستضع رأسه مكان رأس الديك الذي وجدته بجانب ألعاب أطفالها في الحديقة.

واختتمت نهى الفيديو، بوضع سورة (الفلق)، لحماية نفسها وعائلتها من السحر.

نهى نبيل: تعرضت للخيانة

وفي سياق آخر، لم تتمالك نهى نبيل نفسها، وبكت على الهواء مباشرة أثناء حديثها عن الفيديو الذي تم تسريبه لها من داخل منزلها وهي توبخ ابنها الأكبر بألفاظ خارجة.

وقالت نهى نبيل أثناء استضافتها خلال شهر رمضان الماضي عبر برنامج (علي ونجم)على تلفزيون الكويت: (انتشر الفيديو من كاميرات البيت، هناك خيانة حدثت، ولكن الله فوق)

وتابعت نهى نبيل: (تم رفع قضايا ضدي، وقيل إن الفيديو يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، ولكن بحمد الله تم تحليل الفيديو، وتم التأكيد أنه خال من أي ألفاظ خادشة للحياء وأن الألفاظ التي جاءت به تم تركيبها).

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها لا تتحدث مع أطفالها بالطريقة التي تم إظهارها بالفيديو، ولا تنطق بالألفاظ التي وردت فيه.

شلون انتشر ڤيديو نهى وولدها من كاميرات المراقبة بالبيت؟ 📹

–#علي_ونجم pic.twitter.com/Y8g9cYsFva — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) April 20, 2021

تنازلت حفاظاً على الأسرة

واستطردت نهى: (أنا لو كنت أماً غير جيدة، لما أخذوا راحتهم معي بهذه الطريقة، ولما قاموا بالرد علي كما يردون، لكانوا شعروا بالخوف مني).

وعادت نهى وأكدت أن تسريب الفيديو حدث بسبب خيانة، مشيرة إلى أنها تنازلت عن حقها حفاظاً على تماسك العائلة.

وأوضحت نهى نبيل أن هذه الخيانة جاءت من أشخاص تعيش معهم، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتهم.

وتابعت: (أكثر ما أزعجني هو التشهير بابني، وجعله يشعر بالخجل من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع بسبب الألفاظ الخارجة التي وردت بالفيديو).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك