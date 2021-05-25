“عامل نظافة وشرطي ومواطن يداً واحدة”.. مشهد يلفت الأنظار من قلب احتجاجات صحار

تداول ناشطون بمواقع التواصل في سلطنة عمان مقطعا مصورا، وثق جانبا من احتجاجات صحار ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء الخليج والعرب.

احتجاجات صحار

وأظهر المقطع المتداول عددا من المحتجين وهم ينظفون ساحة التظاهر ويساعدون عمال النظافة، ويشترك معهم أفراد الشرطة في هذا ما عكس إلى مدى وصلت حرية التعبير عن الرأي بعهد السلطان هيثم بن طارق.

مشهد لربما لم نراه الا في سلطنة عمان 🇴🇲 " عامل نظافة وشرطي ومواطن يداً واحدة" #صحار_الان pic.twitter.com/t9PFvJBaBA — اقتباسات (@QZ590) May 25, 2021

ويشار إلى أنه على مدار اليومين الماضيين شهدت محافظة صحار وقفات احتجاجية سليمة ومطالبات شبابية بتوفير فرص عمل وتدخل السلطان هيثم بن طارق لحل مشكلاتهم.

وكتب علي الكثيري مشيدا بما شاهده في المقطع:(عمان حتى في المحن تفوح رائحة طيب العود من طيب وأخلاق شعبها بجميع فئاته، ولاعزاء لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر)

عمان 🇴🇲 حتى في المحن تفووووح رائحة طيب العوووود من طيب وأخلاق شعبها بجميع فئاته…. ولاعزاء لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر — علي الكثيري (@kh102019) May 25, 2021

فيما دونت ناشطة باسم فاطمة:(ربي يحفظهم ويكرمهم مثل ما أكرموا بلدهم وبينو انهم طلاب حق لا ادة تخريب، ذيلا أولادنا واخواننا الذين نفخر ونفاخر بهم العالم علمتو العالم يا أساتذة يا ذووق يا محترمين)

ربي يحفظهم ويكرمهم مثل ما أكرموا بلدهم و

بينو انهم طلاب حق لا ادة تخريب

ذيلا أولادنا واخواننا الذين نفخر ونفاخر بهم العالم

علمتو العالم يا أساتذة يا ذووق يا محترمين

🌷🌷🌷🌷 — فاطمة (@8qboVETxpAibPiX) May 25, 2021

الإفراج عن المعتقلين في احتجاجات صحار

وفي وقت سابق أفرجت السلطات العمانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن المعتقلين في احتجاجات صحار وصلالة الذي نفذ على مدار اليومين الماضيين، وذلك بأوامر عليا من السلطان العماني هيثم بن طارق.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالولايتين، حيث غادر الموقوفين الأماكن التي كانوا فيها.

عاجل:

أوامر عليا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم اليوم وأمس.#صحار_تنتقض

#صلاله_تتضامن — إبراهيم زهـران (@i__brahimZ) May 24, 2021

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، لحظة خروج الموقوفين من أماكن الاحتجاز، فيما أكدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بأوامر سلطانية عليا.

وقال مصور مقطع الفيديو: “الحمد لله تم الإفراج عن جميع الشباب اللي موجودين وللي ما عنده سيارة نوصله لباب بيته”.

الحكومة العمانية و احتجاجات صحار

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة العمانية عن تحركات عاجلة للسلطان هيثم بن طارق لحل أزمة العاطلين عن العمل في البلاد وسط استمرار احتجاجات صحار.

وذكرت الحكومة العمانية أنها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام.

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إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقًا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا.

ويذكر أن نظام الأمان الوظيفي تم أنشاؤه في شهر مارس من العام الماضي وجاء تمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من السلطان هيثم بن طارق.

وتقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

احتجاجات شعبية

وفي وقت سابق، شهدت ولاية صحار وعدة مناطق متفرقة في سلطنة عمان منذ، احتجاجات لعدد من العاطلين والمسرحين من وظائفهم في البلاد وسط انتشار أمني مكثف.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم، قاموا اليوم الاثنين بالتوجه إلى المديريات التابعة لوزارة العمل للتسريع في معالجة أوضاعهم.

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وقال نشطاء عمانيون إن احتجاجات متفرقة مماثلة أدت أيضا إلى تواجد كثيف لقوات الشرطة.

ومن جانبه أكد الصحفي العماني تركي البلوشي، أنه تم احتجاز عدد من الشباب الذين شاركوا في وقفة مطالبات أمام مقر المديرية العامة لوزارة العمل في صحار، الأحد.

وتعتبر هذه المظاهرات أول احتجاجات في عهد السلطان هيثم بن طارق، الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

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