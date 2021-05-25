لليوم الـ3 .. شاهد ماذا يحدث في صحار وولايات أخرى بسلطنة عمان سلمياً ودون فوضى

لليوم الثالث على التوالي، شهدت ولاية صحار في سلطنة عمان تجمعاتٍ سلمية، من شبان باحثين عن عمل، وآخرين مسرحين من وظائفهم، للمطالبة بتسريع معالجة أوضاعهم.

تجمعات سلمية في صحار وولايات اخرى

وانتشرت صور لتجمعات سلمية لعشرات الشبان في ولايات صحار و عبري و الرستاق وصور و نزوى، أمام مديريات وزارة العمل ومكاتب المحافظين.

🔴 الان تجمعات سلمية في عدد من ولايات السلطنة للمطالبة في تسريع توظيف الباحثين والمسرحين عن العمل #عبري_تستجيب pic.twitter.com/Od8NbFIvAf — شبكة عُمان | #القدس (@OMN_4) May 25, 2021

طموح الشباب وظيفه وليس المستحيل اليوم الثالث على التوالي ننتظر من سلاطننا التدخل #صحار_الان pic.twitter.com/N3MDnqPb8I — عبدالله المعمري🇴🇲🇵🇸 (@4T6o1sGhG6FU8Nz) May 25, 2021

وذكرت حسابات عُمانية، أنّه الحركة المرورية اسفل جسر صحار توقفت بسبب التجمعات السلمية، فيما قام رجال الشرطة بتوزيع الماء على الشبان.

#عمان_لايف | استمرار توقف الحركة المرورية اسفل جسر #صحار وسط تجمعات كبيرة ورجال الشرطة يقومون الان بتوزيع الماء للشباب ،حفظكم الله وفرج الله همكم ورزقكم وظائف عاجله لتعلكم وتعيل اهلكم يارب العالمين #صحار_الان pic.twitter.com/NUJveXtCnh — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) May 25, 2021

#الأكثر_تداولاً |

تصرف انساني من أحد أفراد المهام الخاصه بشرطة عمان السلطانيه، تضامنا مع المحتجين الباحثين عن عمل#عبري_تستجيب pic.twitter.com/TDI2wbDE6d — عُمان الحدث (@oman_event) May 25, 2021

وكان محامون عُمانيون ذكروا انّه تمّ الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم توقيفهم لساعات خلال مشاركتهم في الوقفات السلمية يومي الأحد والإثنين في ولاية صحار بسلطنة عمان.

#عمان_لايف | بفضل الله وجهود المخلصين والمحبين لهذا الوطن الغالي تم الافراج عن المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم خلال مشاركتهم في التجمع السلمي بولايتي #صحار و #صلاله pic.twitter.com/R3k8AciTyV — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) May 25, 2021

فيما أعلن عدد من المحامين العُمانيين، عبر تويتر، تطوعهم للدفاع عن الموقوفين على خلفية تجمعات سلمية للمطالبة بوظائف في ولايتي صلالة وصحار.

الاخوة الزملاء محامين شمال الباطنة يتكفلوا بالدفاع عن المعتقلين في الخروج السلمي بولاية صحار وذلك بدون مقابل:

احمد بن خميس البلوشي

عبدالخالق بن محمد المعمري

يوسف بن احمد البلوشي

فهد خميس الخروصي

سالم بن سلطان الشبلي

د.سرحان سليمان الريسي

عبدالله بن خلف المعمري

#صحار_تنتفض — المحامي احمدالبلوشي⚖ (@baluchichi) May 24, 2021

الرسالة وصلت ..

من جهته، قال العضو السابق بمجلس الشورى العُماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن رسالة الشباب العُماني وصلت إلى وليّ الأمر، في إشارة إلى السلطان هيثم بن طارق .

وكتب في تغريدته: “إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا”.

وأضاف: “كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه”.

وتابع: “وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله”.

إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا. كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه. وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله. pic.twitter.com/xdGNMXrS4X — محمد بن سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) May 24, 2021

وطالب عُمانيون يطالبون بخروج المسؤول لطمأنة الباحثين عن عمل والاستماع لهم، معتبرين أنّ ذلك سيكون له وقع كبير في نفوس الشباب مع اتخاذ خطوات فاعلة وملموسة لحل أزمة الباحثين عن عمل والمسرحين من أعمالهم.

▶️ باحثون عن عمل وممن فقدوا وظائفهم يطالبون بتسريع معالجة أوضاعهم.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/SNBTm58OeL — مركز الأخبار (@omantvnews) May 24, 2021

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة دعا المسؤولين إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الدائرة قال الشيخ الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر: (ما دخل الرفق شيئا إلا زانه، ولا دخل العنف أمرا إلا شانه، فيجب أن يسود بين جميع الأطراف منطق الحكمة لا الشدة، وأن تصدق النيات في حل المشكلات).

وتابع مفتي السلطنة أن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها.

كما بعث برسالة للمسؤولين وقال إنه (على جميع المسؤولين أن يسعوا إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.)

واستطرد مفتي السلطنة في بيانه:(وأذكر الجميع بما يروى عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: “لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها : التي لم تصلح لها الطريق يا عمر؟”.

واختتم:(ومع خلوص النية والرغبة في حل المشكلات، تكون النتيجة مرضية للجميع بعون الله وتوفيقه).

ما دخل الرفق شيئًا إلا زانه، ولا دخل العنف أمرًا إلا شانه، فيجب أن يسود بين جميع الأطراف منطقُ الحكمة لا الشدة، وأن تصدقَ النيات في حل المشكلات؛ فصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، وعلى جميع المسؤولين أن يسعوا إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. pic.twitter.com/CCryXZRVjE — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 24, 2021