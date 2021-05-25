لافتات رفعت في حراك صحار السلمي
لافتات رفعت في حراك صحار السلمي
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لافتات مثيرة للجدل في حراك صحار.. ما هي رسالة العمانيين لسلطانهم هيثم بن طارق؟

كتب وطن
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أثارت لافتات رفعها عدد من المشاركين في حراك محافظة صحار السلمي في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الأوضاع التي وصلت لها السلطنة.

حراك صحار

ووفق ما رصدت “وطن” رفع أحد المشاركين لافتة يطالب فيها السلطان هيثم بن طارق بالتدخل من أجل إنهاء معاناتهم وحل قضاياهم بعد تسريحهم من العمل.

وفي لافتة أخرى رفعها أحد الباحثين عن عمل وكتب عليها: “بصفتي مواطناً لم أعد أريد القضاء على الفساد، بل أريد حصتي منه “.!

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللافتة، تعبير عميق، ومحزن، وصادق يخبرنا بالحالة الشديدة التي وصل إليها الشباب العماني من يأس وإحباط من القضاء على الفساد.

العمانيون يطالبون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طلبات العمانيين واللافتات المثيرة للجدل، مؤكدين أن الحل لدى السلطان العماني هيثم بن طارق.

الإفراج عن الموقوفين

وفي السياق، أفرجت السلطات العمانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن المعتقلين في حراك ولايتي صحار وصلالة الذي نفذ على مدار اليومين الماضيين، وذلك بأوامر عليا من السلطان العماني هيثم بن طارق.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالولايتين، حيث غادر الموقوفين الأماكن التي كانوا فيها.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، لحظة خروج الموقوفين من أماكن الاحتجاز، فيما أكدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بأوامر سلطانية عليا.

وقال مصور مقطع الفيديو: “الحمد لله تم الإفراج عن جميع الشباب اللي موجودين وللي ما عنده سيارة نوصله لباب بيته”.

الناشط العماني إبراهيم زهران، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “أوامر عليا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم اليوم وأمس”.

“شكرا سلطان البلاد”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القرار العماني، مشيدين بحكمة سلطنة عمان ودورها الريادي في خدمة أبنائها.

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وقال مغرد: ” للهم اجعل هذا البلد أمنًا مطمئنا يا رب ورزق أهله من الثمرات والرزق الوفير يا رب وحقق لشباب هذا الوطن مراده في الحياة بما يرضي الله وبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن

وقال آخر: ” كفوووو الله يحفظ جلالة السلطان ويحفظ عمان من كل مكروه، نتمنى ان نسمع مراسيم اليوم قبل باكر عزل كل الوزراء والوكلاء للوزارات المتسببة ومحاسبتهم”.

في حين قال سعود الفرعي: “عليا يعني الموضوع وصل لسلطان البلاد الله يحفظه وهذه بشارة خير باذن الله تعالى”.

بدورها قالت نجاة الكلباني: “الله يبشرك بالجنة. ربي يحفظ هذا البلد الطيب ويحفظ سلطانه ويحفظ شعبه. وربي يرد ها الشباب لأهلهم سالمين وبعون الله تتحقق لهم مطالبهم وتُذلل الصعاب في طريقهم. ثقتنا بالله أولًا وبسلطاننا ثانياً وهو لها. حفظه الله وأعانه ويسر له البطانة الصالحة”.

الحكومة العمانية تعلن عن حراك عاجل للسلطان هيثم

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة العمانية عن تحركات عاجلة للسلطان هيثم بن طارق لحل أزمة العاطلين عن العمل في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات في ولاية صحار.

وذكرت الحكومة العمانية أنها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقًا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا.

ويذكر أن نظام الأمان الوظيفي تم أنشاؤه في شهر مارس من العام الماضي وجاء تمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من السلطان هيثم بن طارق وتقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

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