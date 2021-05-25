لافتات مثيرة للجدل في حراك صحار.. ما هي رسالة العمانيين لسلطانهم هيثم بن طارق؟

أثارت لافتات رفعها عدد من المشاركين في حراك محافظة صحار السلمي في سلطنة عمان، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الأوضاع التي وصلت لها السلطنة.

حراك صحار

ووفق ما رصدت “وطن” رفع أحد المشاركين لافتة يطالب فيها السلطان هيثم بن طارق بالتدخل من أجل إنهاء معاناتهم وحل قضاياهم بعد تسريحهم من العمل.

تجمع سلمي في #صحار المسرحيين عن العمل والباحثين عن عمل قضايا للاسف عجزت #وزارة_العمل عن حلها لذا لا ملجأ لنا الا المقام السامي لسلطاننا #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه فهو الملجأ والأب الحنون العطوف مولانا اليك بعد الله شكونا pic.twitter.com/jCEHVdvxk8 — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) May 23, 2021

وفي لافتة أخرى رفعها أحد الباحثين عن عمل وكتب عليها: “بصفتي مواطناً لم أعد أريد القضاء على الفساد، بل أريد حصتي منه “.!

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللافتة، تعبير عميق، ومحزن، وصادق يخبرنا بالحالة الشديدة التي وصل إليها الشباب العماني من يأس وإحباط من القضاء على الفساد.

أحد الباحثين عن عمل كتب : ( بصفتي مواطناً لم أعد أريد القضاء على الفساد، بل أريد حصتي منه !). تعبير عميق، ومحزن، وصادق يخبرنا بالحالة الشديدة التي وصل إليها شبابنا من يأس وإحباط من القضاء على الفساد.#صحار_تنتفض#عبري_تستجيب#صحار_الآن#مسقط_تتضامن#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/uO5dSoS3oz — SULTAN¹³ ³⁴سلطان اليعربي (@sultanyarubi20) May 25, 2021

العمانيون يطالبون السلطان هيثم بن طارق بالتدخل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع طلبات العمانيين واللافتات المثيرة للجدل، مؤكدين أن الحل لدى السلطان العماني هيثم بن طارق.

نتمنى من السلطان هيثم أن يلقي نظره على ملف الباحثين والمسرحين لكى أولياء الأمور يطمنوا على اولادهم — Salim Alhinai (@SalimAl75784523) May 23, 2021

والله أتمنى وأدعو الله عز وجل ان أقابل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم وأشرح له بنفسي المعاناة التي عشتها أنا وأولادي وغيري من أخواني المسرحين بعد خدمة عمل تجاوزت ٢٢ عامًا الآن نطلب العون من الناس منهم من يعطي ومنهم من يمسك والله حرام اللي يصير فينا. — Abu-Alwaleed Al-darmaki (@abualwaleed9902) May 23, 2021

عندما يمتلئ الأناء لا يستوعب أي زيادة بل ينضح بما فيه وهذا شبابنا — zmanalwsal (@zmanalwsal) May 25, 2021

الإفراج عن الموقوفين

وفي السياق، أفرجت السلطات العمانية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن المعتقلين في حراك ولايتي صحار وصلالة الذي نفذ على مدار اليومين الماضيين، وذلك بأوامر عليا من السلطان العماني هيثم بن طارق.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين بالولايتين، حيث غادر الموقوفين الأماكن التي كانوا فيها.

وأظهر مقطع فيديو، رصدته “وطن”، لحظة خروج الموقوفين من أماكن الاحتجاز، فيما أكدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء بأوامر سلطانية عليا.

وقال مصور مقطع الفيديو: “الحمد لله تم الإفراج عن جميع الشباب اللي موجودين وللي ما عنده سيارة نوصله لباب بيته”.

خلاص طلعوا كلهم pic.twitter.com/DtoOB7IDol — أم محمد (@um_mo77) May 24, 2021

الناشط العماني إبراهيم زهران، قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “أوامر عليا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم اليوم وأمس”.

عاجل:

أوامر عليا بالإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم اليوم وأمس.#صحار_تنتقض

#صلاله_تتضامن — إبراهيم زهـران (@i__brahimZ) May 24, 2021

“شكرا سلطان البلاد”

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع القرار العماني، مشيدين بحكمة سلطنة عمان ودورها الريادي في خدمة أبنائها.

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وقال مغرد: ” للهم اجعل هذا البلد أمنًا مطمئنا يا رب ورزق أهله من الثمرات والرزق الوفير يا رب وحقق لشباب هذا الوطن مراده في الحياة بما يرضي الله وبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم إجعل هذا البلد أمنًا مطمئنا يارب ورزق أهله من الثمرات والرزق الوفير يارب وحقق لشباب هذا الواطن مراده في الحياة بما يرضي الله وبعد عنه الفتن ماظهر منها وما بطن — فديتني (@fadaitni) May 24, 2021

وقال آخر: ” كفوووو الله يحفظ جلالة السلطان ويحفظ عمان من كل مكروه، نتمنى ان نسمع مراسيم اليوم قبل باكر عزل كل الوزراء والوكلاء للوزارات المتسببة ومحاسبتهم”.

كفوووو الله يحفظ جلالة السلطان ويحفظ عمان من كل مكروه

نتمنى ان نسمع مراسيم اليوم قبل باكر عزل كل الوزراء والوكلاء للوزارات المتسببة ومحاسبتهم — عبد الله بن حمد الوهيبي (@KaiedAbdullah) May 24, 2021

في حين قال سعود الفرعي: “عليا يعني الموضوع وصل لسلطان البلاد الله يحفظه وهذه بشارة خير باذن الله تعالى”.

عليا يعني الموضوع وصل لسلطان البلاد الله يحفظه وهذه بشارة خير باذن الله تعالى. — سعود الفرعي (@saudsaleh20) May 25, 2021

بدورها قالت نجاة الكلباني: “الله يبشرك بالجنة. ربي يحفظ هذا البلد الطيب ويحفظ سلطانه ويحفظ شعبه. وربي يرد ها الشباب لأهلهم سالمين وبعون الله تتحقق لهم مطالبهم وتُذلل الصعاب في طريقهم. ثقتنا بالله أولًا وبسلطاننا ثانياً وهو لها. حفظه الله وأعانه ويسر له البطانة الصالحة”.

الله يبشرك بالجنة. ربي يحفظ هذا البلد الطيب ويحفظ سلطانه ويحفظ شعبه. وربي يرد ها الشباب لأهلهم سالمين وبعون الله تتحقق لهم مطالبهم وتُذلل الصعاب في طريقهم. ثقتنا بالله أولًا وبسلطاننا ثانياً وهو لها. حفظه الله وأعانه ويسر له البطانة الصالحة. — نجاة الكلباني (@NKalbani) May 24, 2021

الحكومة العمانية تعلن عن حراك عاجل للسلطان هيثم

وأمس الاثنين، أعلنت الحكومة العمانية عن تحركات عاجلة للسلطان هيثم بن طارق لحل أزمة العاطلين عن العمل في البلاد وسط استمرار الاحتجاجات في ولاية صحار.

وذكرت الحكومة العمانية أنها تواصل سعيها الجاد في توفير فرص العمل للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وإحلال الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع العام، إضافة إلى التوظيف في مختلف مجالات القطاع الخاص، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكدت الحكومة أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.

وأضافت أن صندوق الأمان الوظيفي بدأ بصرف المستحقات للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل وفقًا للآليات المتبعة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر أبريل الماضي 6413 مواطنًا.

ويذكر أن نظام الأمان الوظيفي تم أنشاؤه في شهر مارس من العام الماضي وجاء تمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عماني من السلطان هيثم بن طارق وتقوم فكرة النظام على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المنهية خدماتهم من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

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