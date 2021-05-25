صالح جمعة يتعرض لوعكة صحية شديدة وشقيقه يدعو متابعيه بالدعاء

أعلن شقيق اللاعب المصري صالح جمعة مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا، في تغريده عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام” نقل شقيقه إلى المشفى بعد تعرض اللاعب إلى وعكة صحية.

صالح جمعة والمشفى

وأردف شقيقه الأصغر عبد الرحمن جمعة الذي يلعب في صفوف فريق الناشئين في نادي الزمالك المصري، صورة للاعب صالح جمعة وهو مستلقِ على سرير داخل أحد المشافي المصرية، دون أن يوضح أسباب الوعكة الصحية التي تعرض لها شقيقه.

عبد الله جمعة عبر الانستجرام

علي إخوة #صالح_جمعه 😔

ربنا يشفيه ويعافيه يارب pic.twitter.com/4yIniOtY11 — جماهير نادي الزمالك 🇦🇹 🏹 (@ZamalekFanss) May 24, 2021

واكتفى جمعة بالتعليق على صورة شقيقه، بدعاء قائلاً: “اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية”، مطالبًا جماهيره ومتابعيه بالدعاء بالشفاء للاعب صالح جمعة.

صالح جمعة والزمالك

وفي سياق أخر، فقد قررت إدارة فريق الزمالك المصري إحالة ملف التعاقد مع اللاعب صالح جمعة نجم فريق الأهلي المصري الذي فسخ عقده معه نتيجة تصرفاته مع المارد الأحمر ومهاجم فريق سيراميكا كليو باترا الحالي، للمدرب الفريق الفرنسي “باتريس كارتيرون” من أجل التعاقد معه.

وقد أبدى اللاعب جمعة في وقت سابق، بترحيبه بالانتقال إلى صفوف فريق الزمالك البيضاوي خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، دون أن يتحدث عن أي تفاصيل مادية.

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ويسعى اللاعب المصري صالح جمعة التواجد في نادٍ كبير وتعويض الفترة الماضية التي شهدت تراجع شعبيته في الشارع الرياضي وجماهيره نظرًا لمستواه الغير الجيد إلى جانب إثارة العديد من الأزمات كان أخرها أزمته مع الراقصة صافيناز.

طبيب سيراميكا كليوباترا يوضح تطورات الحالة الصحية لـ صالح جمعة: "مغص شديد استوجب نقله للمستشفى.. وغادر منذ قليل عائداً لمنزله" pic.twitter.com/1darAg2hCB — Btolat.com (@Btolat) May 24, 2021

وفي حال موافقة إدارة الزمالك المصري على التعاقد مع صالح جمعة، سيكون لشقيقه اللاعب الحالي في القلعة البيضاء عبد الله جمعة الدور الكبير في إتمام تلك الصفقة.

وقد طلب في وقت سابق من شقيقه الانضمام إلى الفريق لكن المفاوضات لم تكتب لها النجاح، وفق صحف مصرية.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 54 نقطة بعد تحقيقه الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

المصري وسموحة والترتيب في الدوري

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع سموحة برصيد 35 نقطة.

تراجع الاتحاد السكندري وسيراميكا

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 33 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا كليو باترا في سابع الترتيب برصيد 31 نقطة.

متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركزين الثامن والتاسع فريق الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنفس رصيد النقاط، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق الإسماعيلي برصيد 29 نقطة خلال منافسات الدوري الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 12 هدفًا، يليه في وصافة الترتيب مهاجم فريق سيراميكا أحمد ياسر ريان بفارق هدف وحيد برصيد 11 هدفًا.

وفي المركز الثالث آتى المهاجم في فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين، أحمد سمير وعمرو جمال.

أما في المركز السادس جاء اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 9 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب الأهلي محمد شريف وكذلك اللاعب يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس الأهداف، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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