جون سينا يثير غضب الصينيين بعد تصريحه الأخير بشأن “تايوان”

أثار تصريح نجم المصارعة والممثل والأمريكي جون سينا 44 عامًا، خلال مقابلة دعائية لأحدث أفلامه من سلسلة “فاست آند فيوريوس”، ردود الفعل الغاضبة في دولة الصين بعد وصفه تايوان بأنها “دولة”.

اعتذار المصارع جون سينا

وتدارك الأمريكي جون سينا بعد ردة الفعل الغاضبة بشأن تصريحه الأخير، ليقدم الاعتذار للصين بعد أن وصف تايوان بأنها دولة، والتي تعتبر الحكومة الصينية بأن تايوان جزء من أراضيها.

بعدما وصف جون سينا "تايوان" بأنها دولة خلال ترويجه لـ"F9" وتسبب بموجة غضب من الصينيين الذين لايزالون يعتبرون "تايوان" جزء منهم، قدم سينا إعتذاره علنًا عن ذلك. سي ام بانك يرد:

"تايوان دولة". pic.twitter.com/NK1Ui3R76n — عرب ريسلنغ (@arabwrestlng) May 25, 2021

وظهر سينا يوم الثلاثاء الماضي في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”، يتحدث خلاله باللغة الصينية التي اعتذر عن خطئه الذي ارتكبه.

جون سينا وردة الفعل الغاضبة

وخرج جون سينا في وقت سابق في مقابلة مع قناة تايوانية ناطقة باللغة الصينية، قائلاً: إن ” تايوان ستكون أول دولة تتمكن من مشاهدة أحدث سلسلة أفلامه فاست آند فيوريوس 9″.

مما أثار ذلك ردة الفعل الغاضبة لدى جماهير وعشاق النجم الأمريكي سينا داخل الشارع الصيني.

وعاد الممثل سينا الذي خرج في فيديو آخر باللغة الصينية، ” أنا آسف جدًا على الخطأ، آسف جدًا، أنا أعتذر”.

وأردف سينا في الفيديو من دون تكرار المصطلح المثير للجدل: “لقد أجريتُ كثيراً من المقابلات للترويج للفيلم “فاست آند فيوريوس 9″، وقد ارتكبت خطأ أثناء مقابلة واحدة”.

وشاهد الفيديو أكثر من 2.4 مليون مشاهدة عبر الموقع الصيني “ويبو” الخاضع للرقابة الصينية الصارمة، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الصينية اعتذار المصارع الأمريكي جون سينا.

وأضاف المصارع سينا، قائلاً: “يجب أن أقول أمراً مهماً للغاية، أنا أحب وأحترم الصين وشعبها. أنا آسف جداً للخطأ الذي ارتكبته. أنا أعتذر”.

كما وتعد جزيرة تايوان بحكم ذاتي، ويفصل بينها وبين البر الرئيسي الصيني مضيق تايوان، مع تعارض الصين اعتبار أن تكون تايوان دولة مستقلة.

وعلق عدد من جمهوره في دولة الصين على فيديو الاعتذار للمصارع الأمريكي جون سينا، إن ” سينا لم يعتذر بالشكل المطلوب”.

فقد علق بعضهم: ” رجاء، قل إن تايوان جزء من دولة الصين وإلا لن نقبل”، فيما ظهرت بعض التعليقات الأخرى المتسامحة مع الاعتذار.

إيرادات فيلم جون سينا الجديد

ويلعب الممثل الأمريكي جون سينا في سلسلة أفلامه الجديدة “فاست آند فيوريوس”، دور جاكوب موريتو، كما ويشاهد أكثر من 600 ألف متابع في دولة الصين على موقع “ويبو” الصيني.

وحقق فيلم “فاست آند فيوريوس 9” الجديد إيرادات طائلة، بعد طرحه في دولة الصين في يوم ال 21 من شهر مايو/أيار الجاري، وصل إلى 148 مليون دولار أمريكي، وفق ما أفادت به صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.

بطل المصارعة الحرة

وتوج الأمريكي جون سينا بطل المصارعة الحرة المحترفة ل17 مرة وكذلك العديد من الألقاب على صعيد بطل العالم وبطل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعلم سينا اللغة الصينية لعدة سنوات، حيث أن اللاعب قال في أحد المقابلات عبر وسائل الإعلام الأمريكية، قائلاً: ” درست لغة الماندارين لمدة خمس سنوات، وما زلت تلميذ أتحدث اللغة كالطالب في الصف الثالث في المدرسة”.

حسب #F4W:

اتحاد WWE يخطط لعودة جون سينا مع عرض سماكداون يوم ١٧ يوليو القادم الذي سيشهد عودة الجهور بشكل رسمي !! pic.twitter.com/4nBAzzOHXi — 🇵🇸 هروج المصارعة | HMWP (@HMWPodcast) May 22, 2021

ولم تعد المرة الأولى الذي يثار فيها أحد مشاهير دول الغرب الجدل حول التدخل في مصالح دولة الصين السياسية.

وقد مارست الحكومة الصينية في وقت سابق الضغوط على شركة الخطوط الجوية الأسترالية “كانتاس” لإدراج تايوان كجزء من الأراضي الصينية وليست دولة مستقلة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك