بنزيما ينهي الجدال بشأن مستقبل زيدان مع ريال مدريد بجملة واحدة

أثارت التصريحات والأقاويل الكثيرة بشأن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن فريق ريال مدريد، وزادت من حدتها بعد فشل الفريق الملكي من التتويج بلقب الدوري الإسباني “الليغا” والخروج الصفري هذا الموسم دون أي من الألقاب.

بنزيما ومستقبل زيدان

وقال المهاجم الفرنسي وقائد فريق ريال مدريد كريم بنزيما 33 عامًا بشأن رحيل زيدان عن الفريق الملكي نهاية الموسم الجاري، في حوار صحفي مع صحيفة ” ليكيب” الفرنسية، ” لا أرى أن زيدان سيرحل، زيدان لن يرحل وسترى”.

🚨🚨 كريم بنزيما: لا أرى زيدان يغادر ريال مدريد، هو لن يغادر، سترون ذلك. pic.twitter.com/IvfaN21J4C — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 24, 2021

وتابع بنزيما: “أنا حقًا أحترم زيدان لأنه صريح جدًا معي، يمنحني هذا الكثير من الثقة في الملعب حتى الآن، زيدان هو المدير الفني لريال مدريد، لا أعتقد أنه سيغادر، وإذا قرر الرحيل فسيفعل، لكن في الوقت الحالي لا أتصور الفريق الملكي بدونه”.

بنزيما وانتقاد ريال مدريد

وأردف كريم بنزيما، قائلاً: ” لا أؤيد الاتهامات والانتقادات الموجهة للفريق لعدم تتويجنا بأي من الألقاب هذا الموسم، لأننا عانينا من كثرة الإصابات في صفوفنا، حيث أن هذا الموسم كان 60 إصابة”.

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وأضاف بنزيما، “لم تتح لنا الفرصة لنلعب بأفضل تشكيلة لدينا، ولقد كان موسما صعبًا، لكننا وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاتلنا حتى النهاية في الدوري الإسباني، حيث اكتفى الفريق بالمركز الثاني خلف البطل أتلتيكو مدريد”.

زيدان وريال مدريد

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن المدرب زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل بعد اقصاء فريق ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، قبيل خوضه مباراته أمام إشبيلية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

مردفه: ” اجتمع المدرب زيدان بفريق ريال مدريد، وأبلغهم أنه درس قراره طويلاً، ووصل إلى قراراه النهائي بشأن مستقبله”، ويعتقد المدرب أن مهمته في ريال مدريد قد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

كريم بنزيما في موسم – 2020/21 😍 استمتعوا بحكومتنا الفرنسي الرائع هذا الموسم.🔥🔥pic.twitter.com/Wp2GrGjNgi — Aloly Torres (@AlolyTorres) May 24, 2021

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن أسطورة فريق ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني راؤول غونزاليس، المرشح الأبرز لخلافة المدرب زين الدين زيدان.

إلى جانب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، والألماني يواكيم لوف مدرب منتخب بلاده الذي من المقرر أن يترك منصبه بعد نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل.

وقد توج المدرب زين الدين زيدان ب 11 لقبًا، كما أنه يسعى إلى الحصول على اللقب رقم 12 مع فريق الملكي الإسباني مه نهاية مرحلته الثانية، حيث أن الفرنسي زيدان قد ودع فريق ريال مدريد في مرحلته الأولى وتوديع الملكي بعد التتويج لقب دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

🚨 فابريزيو رومانو (صحفي موثوق) : الوضع في مدريد واضح جداً. الخطة هي تجديد عقد كريم بنزيما حتى 2023. pic.twitter.com/36O7QmKFw4 — Insider Real (@RMCFarab) May 24, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

كريم بنزيما: لن أشعر بالرضا إذا عدت للمنتخب وأقول "أعطوني رقمي" (10)، سآخذ الرقم المتاح. أيضًا رقم 19 هو الرقم الذي بدأت به مسيرتي في ليون. على أي حال الـ 19 هو 10 + 9 وهما الرقمان اللذان أحبهما مجتمعان في رقم واحد. pic.twitter.com/0IjEj7Td3N — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 24, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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