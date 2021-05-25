بتر قدم الفنان شريف دسوقي بعد إصابته في موقع التصوير.. هذا ما قاله بعد خروجه من العمليات

تصدر الفنان المصري شريف دسوقي قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد الإعلان عن بتر قدمه.

بتر قدم شريف دسوقي من تحت الركبة

وتلقى الوسط الفني الخبر الصادم حول شريف دسوقي حين أعلنته الفنانة المصرية بدرية طلبة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك).

وكتبت بدرية فيما نصه كما رصدت (وطن): (شريف دسوقى داخل العمليات كمان ساعه دعواتكم من فضلكم).

وتابعت بدرية طلبة في منشور آخر بالقول: (عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني أدم يفوء من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك ياشريف ويقوي قلبك ويتم شفاك علي خير).

وكشفت بدرية طلبة تفاصيل العملية الجراحية لشريف دسوقي قائلة: (للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان تطمن علي الفنان شريف دسوقى (سبعبع) كان فيه جرح فى رجله الشمال وهو مريض سكر حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والاشعه والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمدلله أدعوله ربنا يتم شفاه علي خير).

أول تعليق من شريف دسوقي بعد البتر

من جانبه، طمأن شريف دسوقي جمهوره والفنانين الذين تضامنوا معه، على حالته الصحية بعد إجرائه عملية بتر قدمه وكتب عبر حسابه على فيسبوك: (قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء).

وكان شريف دسوقي قد طالب نقابة الممثلين بالتدخل لحل أزمته أثناء تصوير فيلم (وقفة رجالة)، مؤكدا أنه أصيب في قدمه بسبب العمل، وتقدم بشكوى ضد منتج الفيلم.

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وأنهى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الخلاف بين شريف دسوقى الشهير والمنتج أحمد الجنايني، حيث جمع الاثنين بمسرح النقابة وتم إنهاء الخلافات.

أزمة شريف دسوقي وأحمد الجنايني

وقال شريف دسوقي حينها إنه يكن كل الاحترام للمنتج أحمد الجنايني، وأن ما حدث منه تسرع دون قصد، كما قدم الاعتذار لشريف زلط، أحد القائمين على الفيلم.

وبدأت المشادة حينما هاجم شريف دسوقي المنتج أحمد الجنايني وهدد بتصعيد الأمر في حالة عدم حصوله على تعويض بعد إصابته أثناء تصوير فيلم (وقفة رجالة).

ثم ظهر شريف دسوقي في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج (الحكاية) على فضائية (MBC مصر)، كشف خلاله حقيقة هروبه من مصحة نفسية وبحث أسرته عنه، مؤكدًا أنها شائعة عارية تمامًا عن الصحة.

حقيقة طرد شريف دسوقي من المسلسلات!

كما تحدث شريف دسوقي عن شائعة أنه يُطرد من المسلسلات لأنه يأتي موقع التصوير مخمور وسكران، وبكى في اللقاء قائلاً: (الظلم وحش وعيب يتقال عليّا إني رحت مصحة نفسية، وعمري ما دخلت اللوكيشن سكران، أنا كنت بساعد العمال ينظموا الديكور).

وسبق أن روى شريف دسوقي تفاصيل أزمته بالكامل، والتي انتهت ببتر قدمه، وكتب عبر صفحته الرسمية بـ(فيسبوك): (اللي حصل إني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي مشوني منها، ويشهد على كدا كل اللي بيتعاملوا معايا.. اتصابت يومها بجرح صغير ومكنتش أعرف إني عندي سكر، المهم روحت وجيت تاني يوم حسيت بدوخة قولتلهم ودوني المستشفى، افاجئ إن ولا واحد من المسلسل معايا باستثناء المنتج أحمد الجنايني وهو منتج فيلمي (وقفة رجالة).

وأضاف دسوقي: (عملت تحاليل واكتشفت إني عندي سكر وخبيت على الأستاذ أحمد الجنايني إني مصاب عشان معطلش التصوير بتاع فيلم (وقفة رجالة)، الحمدلله نتاج تحملي ربنا كرمنا.. خلصت الفيلم وداخل حاجات تانية فوجئت إن الدنيا كلها بتقول مشّوا شريف من المسلسلات عشان بيخش مخمور وسكران).

واستكمل: (أنا المتربي على مدرسة إسماعيل ياسين، أنا مدرّب مادة التمثيل مستحيل أبقى نصاب، بطالب بحقي فقط لا غير إني أتعوض عن اللي حصل.. أنا مخدتش تلت أجري ومش عيب أٌقول كدا).

مصحة نفسية

وحول المصحة النفسية قال شريف دسوقي: (مصحة نفسية؟ هي زيارة نفسية اللي روحتها وكانت من 20 سنة لما انفصلت عن زوجتي أم ابني، هو فيه حد لما ينفصل عن زوجته ينزل الشارع يرقص؟ أنا 40 سنة ببني نفسي بدراعي واشتغلت مع أكبر مخرجين مصر اسألهم شريف عامل إيه في اللوكيشن).

واستنكر شريف دسوقي محاربته بهذا الشكل قائلا: (ليه الموهوب واللي بينوّر في زماننا بيحاربوه؟ ليه إحنا البلد اللي بتقتل الموهوبين الحقيقيين؟ أنا زعلت عشان حالتي كانت صعبة من 8 شهور استشاريين كانوا يعيطوا وميقدروش يبصوا لرجلي، النهاردة الحمد لله ربنا عافاني بعد فترة مقولتش لحد فيها حاجة بس من حقي أزعل لما اتكشف إعلاميًا غصب عني أنا مكنش عندي صداع أنا كنت مهدد فعلًا ببتر رجلي).

وختم منشوره حينها بالقول: (عيب يتقال عليا إني روحت مصحة نفسية أو بدخل اللوكيشن سكران، أنا بحضر قبل التصوير بساعتين وبقعد مع العمال نظبط الديكورات ونفطر مع بعض.. الظلم وحش).

الجدير بالذكر أن شريف دسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي من قبل، وحقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2020 في شخصية (سبعبع) في مسلسل (بـ100 وش).

وكان آخر أعمال شريف دسوقي السينمائية فيلم (وقفة رجالة)، كما شارك في رمضان الماضي في مسلسل (نجيب زاهي زركش) مع الفنان يحيى الفخراني.

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