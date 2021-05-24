مطرب صعيدي يجتاح مواقع التواصل بتضامنه مع فلسطين بطريقة طريفة!

اجتاح فيديو لمطرب شعبي صعيدي تضامن مع فلسطين، وقطاع غزة بطريقة طريفة، مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة وإعجاب بتصرفه.

مطرب صعيدي يغني (دمي فلسطيني)

ويظهر المطرب وهو يرتدي ملابس أهل الصعيد من جلابية وعمة بيضاء على رأسه، ويغني في أحد الأفراح أغنية (أنا دمي فلسطيني) الشهيرة للفنان الفلسطيني محمد عساف.

ويتفاعل الحضور مع المطرب الصعيدي على الأغنية بطريقة طريفة وحماسية تعكس تضامن الشعب المصري مع فلسطين.

محمد عساف يتفاعل

وأعاد محمد عساف نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، معبراً عن فرحته بما فعله المطرب الصعيدي.

وكتب عساف: (فرحان فرحان اسمع الاغنية من أهل الصعيد الكرام .. طالعة الاغنية روعة، مصر، فلسطين).

فرحان فرحان اسمع الاغنية من أهل الصعيد الكرام .. طالعة الاغنية روعة 🥰 #مصر #فلسطين

pic.twitter.com/wc2oh5Ia1f — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 24, 2021

وتبين لاحقاً أن المطرب يدعى محمد عزت ابن مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وقال في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، أنه أدى هذه الأغنية خلال إحياء فرح شعبي بمحافظة قنا.

هوية المطرب الصعيدي

وأشار عزت إلى أنه تفاجأ بتشجيع وتفاعل كبير من الجمهور والحاضرين، ما يؤكد المحبة التي يكنها الشعب المصري للأشقاء الفلسطينيين بحسب تعبيره.

وعبر عزت عن سعادته البالغة بتفاعل محمد عساف بغنائه أغنيته (أنا دمي فلسطيني)، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يغني في فلسطين بعد إزاحة الغمة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

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وتحظى أغنية (دمي فلسطيني) بشهرة واسعة بعد أن طرحها محمد عساف بعد فوزه بلقب (أراب آيدول) في 2013، وهي من كلمات سليمان العساف، ووائل الشرقاوي.

محمد عساف: (الله معانا)

وفي سياق متصل، أعلن محمد عساف قبل أيام عن طرح أغنية جديدة له بعنوان (الله معانا) أهداها لمواطنيه في فلسطين بالتزامن مع الأحداث الأخيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

عساف، الذي ينحدر من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، نشر أغنية (الله معانا) عبر صفحاته بمواقع التواصل ما عدا موقع (يوتيوب).

مشيراً إلى أنه لن ينشرها عبر قناته على موقع (يوتيوب) بسبب سياسات حظر المحتوى.

ونشر محمد عساف الأغنية عبر صفحته بتويتر وعلق بما نصه: (أقدم لكم هذه الأغنية وفي هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني وهدية لأبناء شعبي وكل جمهوري في كل مكان.)

ويشار إلى أن عساف اعتمد في أغنيته على فريق عمل من قطاع غزة، حيث كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني سامي عفانة، ولحنها الفنان الفلسطيني محمد المدلل، فيما تم التوزيع والمونتاج في القطاع أيضاً.

وتضمنت المشاهد التي عرضها كليب الأغنية صوراً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.

أقدم لكم هذه الأغنية،كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان.

هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة.https://t.co/Wlaegs2rhS#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #Palestine #فلسطين pic.twitter.com/tKgQaAzhf3 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 22, 2021

محمد عساف يعلق على العدوان الاسرائيلي

وتفاعل عساف خلال فترة العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرد عليه ومهاجمته، وهو ما رد عليه عساف.

ويوم 17 مايو تحديدا قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن (العدوان على كل مناحي الحياة يستمر بدون تمييز)، فرد عليه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان بتغريدة على حسابه في تويتر.

ويظهر رد مسؤول إسرائيلي بهذا الحجم على الفنان الفلسطيني مدى تأثير الحملة ضد التدخل العسكري في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شارك فيها فنانون عالميون معروفون.

وفي تغريدة عبر (تويتر) وقتها قال عساف: (يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء. رحم الله الشهداء).

يا الله

يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء #gazaunderattack pic.twitter.com/fAfVKwQabo — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 17, 2021

فرد جندلمان على عساف، وقال له: (يا محمد، كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء).

وشدد على أن (حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لأنها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم).

يا محمد, كابن قطاع غزة أنت تعرف جيدا ممارسات حماس القمعية والإرهابية بحق الغزيين ولو لم تطلق حماس صواريخ على القدس وآلاف الصواريخ على مدننا لما صار في غزة أي شيء. حماس تتحمل لوحدها المسؤولية عن الدمار الذي لحق بغزة لانها بادرت إلى الحرب غصبا عن رغبة السكان بالهدوء. البادئ أظلم. https://t.co/UL8iF5kuzy — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 18, 2021

ويأتي رد جندلمان هذا، رغم أن المراقبين يرون بأن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وحملة تهجير المواطنين من حي الشيخ جراح والانتهاكات في المسجد الأقصى، هي التي أشعلت التصعيد الأخير.

يذكر أن الجولة الأخيرة من تصعيد إسرائيل حربها ضد قطاع غزة قد بدأت في العاشر من أيار/ مايو وتوقفت يوم الجمعة الماضي، وأدت إلى مقتل 232 فلسطينيا منهم 65 طفلا.

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