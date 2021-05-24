بعد ملابس الاستحمام في نهار رمضان.. شمس الكويتية بفستان أكثر جرأة بكليب “معلية”!

جددت شمس الكويتية الهجوم عليها بسبب ملابسها الجريئة في كليب (معلية) المقرر طرحه خلال أيام.

فستان يشبه روب الاستحمام!

ونشرت شمس الكويتية مقاطع فيديو من برومو كليب (معلية) عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان أصفر مكشوف من الجزء العلوي بشكل كبير، ويشبه روب الاستحمام، ويكشف عن ظهرها والوشم الذي تضعه على شكل فراشة.

كما نشرت شمس الكويتية في وقت سابق مجموعة صور بنفس الفستان المثير للجدل، وعلقت: (بيه تقهر دومك .. روح يلعن يومك ).

صورة جريئة في رمضان

وسبق أن أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بصورةٍ نشرتها على حسابها انستغرام، وظهرت فيها بملابس الإستحمام بشكل صريح، الأمر الذي عرّضها كالعادة للهجوم من قبل الجمهور.

وانتقد معلقون إطلالات الفنانة شمس الكويتية، حيث تتعمد إثارة الجدل بين متابعيها، بصورها حتّى في شهر رمضان الكريم .

وقالت شمس في تعليق ارفقته بالصورة انها من تصوير فيديو كليب اغنيتها الجديدة باللهجة العراقية (معلية).

واشارت الى ان الأغنية من الحان الفنان نور الزين وكلمات رامي العبودي، وتوزيع عدنان.

اعتذار للشعب الفلسطيني

وكانت شمس الكويتية قد وجهت رسالة اعتذار لشعب فلسطين بعد التصعيد الإسرائيلي في غزة، وما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شمس صورة عبر (انستجرام) كتبت فيها: (سامحوني أنا حقيرة وضعيفة وما امتلك غير تغريدة أدعمكم فيها).

شمس الكويتية تدفن نفسها

وقبل ايام، اعترفت الفنانة شمس الكويتية أنها أرادت تجربة فكرة الموت حيث قامت بدفن نفسها، لمعرفة ما اذا كان الإنسان يشعر بالخوف في تلك اللحظات التي يكون فيها لوحده .

وأضافت: (ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقیقة، وكان وجھي في البدایة في الظاهر، ولكن قررت دفن وجھي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنیا خدع وكذب.. وحسیت إني سأكون بین یدي الله ورحمته أوسع من اخطائي).

واجابة على سؤال اكبر ذنب خطر على بالها وهي مدفونة قال شمس الكويتية: (من الممكن ان يكون اهمال امي؛ بسبب السفر لان امها ليس لديها الا هي.

(الإرتباط )

وقالت شمس الكويتية خلال استضافتها مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، في برنامج (العرافة): (ولا رجل في الوطن العربي یستحق أن أرتبط به)

وأضافت الفنانة الكويتية: (اللي هیتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شیزوفرینیا).

واشارت شمس الكويتية إلى أن (أي رجل دخل في حياتها وارتبطت به شكّ فيها وغار عليها وحاول تملكها).

وأكدت الفنانة أنه (من المستحيل أن ترتبط بشخص متزوج مهما حدث، على الرغم من تقدم العديد من الأشخاص المتزوجين لها ورفضتهم بشدة).

وقالت: (اتقدملي مئات الأشخاص المرتبطين مش عشرات وكنت أهينهم).

أما عن تصريحها السابق بأنها لن تتزوج من داخل الوطن العربي، وإنما على القانون الأمريكي، أكدت أنه (كلام عقلاني لأن المرأة في وجهة نظرها لم تُعطَ حقها بالعالم العربي).

الخيانة

ونفت الفنانة شمس الكويتية تعرضها للخيانة من قبل أي شخص ارتبطت به.

وقالت خلال اللقاء، إن (جميع أزواجها كانوا مخلصين، كما أنها ليس لديها أصدقاء كثيرون؛ لأنها لا تحب المجاملات ومشغولة بدراستها، وأن أصدقاءها على الرغم من قلتهم طيبون).

حذاء الذهب

وفي شأن آخر، قالت شمس الكويتية إن (حذاءها الذي أثار ضجة كبيرة ليس مصنوعًا من الذهب، وإنما من ماركة شهيرة.

وزعمت انها لم تقصد بنشره إثارة الجدل أو التباهي بارتدائها حذاء من الذهب، فعلقت أنها (لا تمتلك عقدة النقص هذه).

ونفت شمس الكويتية تسببها في أزمة لنقيب الموسيقيين عندما جلست إلى جواره وهي ترتدي فستانًا جريئًا؛ لأنها حرة فيما ترتدي وتأكل أو تقول ولا تقتنع بمقولة (البس ما يعجب الناس).

وكانت شمس تعرضت لهجوم من مغردين سعوديين، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقبّل عدداً من معجبيها الشباب دون أي اعتبار للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أن شمس الكويتية التي زارت السعودیة تعرّضت لهجوم اخر من السعوديين ظهرت في فيديو قالت فيه إنّها ترید أن تقیم مسابقة للشیفات السعودیات كي تدعمھن وتظھرهن.

وأكدت شمس، أنھا أرادت من تلك المسابقة، أن تُظھر للفانز الخاص بھا في العالم وكل مكان بأن الفتاة السعودیة على غیر ما یعتقد البعض، وأن الفتاة السعودیة تعمل شیفًا وضابطا طیارا وكل شيء.

واستنكر البعض زیارة شمس الكویتیة للسعودیة في الأصل، متسائلین عن من فرضھا علیھم بتلك القوة.

بینما رفض البعض دعم شمس للسعودیات بتلك الطریقة، وتطرق آخرون إلى أنھا لم تفلح في شيء على مر تاریخھا، حتى عند الاستشارات النفسیة والأسریة.