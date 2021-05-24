مايا دياب تثير ضجة بفيديو رقص جنوني!

اثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جدلاً، بعدما نشرت مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة غريبة في صالون تصفيف الشعر.

وظهرت الفنانة اللبنانية بكامل حيويتها ونشاطها من خلال رقصها بحركات عفوية ومجنونة، الأمر الذي أعجب الآلاف من متابعيها وتركوا لها التعليقات.

مايا دياب تحذف صورة بفستان الزفاف

وقبل أيام، أثارت مايا دياب، شكوكاً حول زواجها مرة أخرى، وذلك بعدما نشرت صورتها بفستان الزفاف ثم حذفتها فوراً.

وفاجأت مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الخاص عبر تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان الزفاف وطرحة وتاج، وتقوم بوضع أحمر الشفاه في إشارة إلى استعدادها لحفل زفاف.

لكن المثير للشك أن مايا دياب حذفت الصورة بعد دقائق من نشرها، ولم يمنع ذلك الناشطون من تداولها وسط شكوك حول ارتباطها.

بينما قال آخرون إن الصورة قد تكون جزءاً من كليب قادم ستقدمه، أو جلسة تصوير فقط.

مايا ترقص مع طليقها

وظهرت مايا دياب مؤخراً في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال ​عباس ناصر، في حفل ميلاد ابنتها (كاي).

ولاحظ المتابعون حينها أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

وتزوجت مايا من ​عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.

الخيانة الزوجية

وقبل انفصالها، تحدثت مايا عن موضوع الخيانة الزوجية وقالت في لقاء صحفي سابق إن كل الرجال خونة بطبعهم، ورأت ان 95% من الرجال يخونون أما البقية فهم إما غير متفرغين أو يعانون من مشاكل معينة.

وكشفت مايا أنها هيأت نفسها قبل الزواج لموضوع الخيانة حتى لا تتألم، وأنها أصبحت غير مبالية في ما يخص هذا الموضوع.

ولاحقاً، أعلنت مايا في عدة مقابلات عن انفصالها عن زوجها، خاصة حين تم التطرق إلى موضوع تقبّل ابنتها لرجل في حياة أمها.