تركي الحمد يتطاول على المفكر الكويتي عبدالله النفيسي ويصفه بـ”مشعوذ الخليج”

هاجم الكاتب السعودي تركي الحمد، المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، مشبهاً إياه بالكاتب المصري الراحل محمد حسين هيكل.

عبدالله النفيسي ومحمد حسين هيكل

وقال تركي الحمد المقرب من البلاط الملكي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كان محمد حسنين هيكل، تاجر أموات ومضخم أحداث، أو حتى مختلقها، فكان يتحدث عما قال له زعماء ماتوا، ولا دليل على أقوالهم إلا هو، ويأتي بالعجائب”.

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وأضاف الحمد: “أظن النفيسي من أتباع هذه المدرسة، وأهم بنودها: المبالغة وتضخم الذات، سعة الخيال، المراهنة على نسيان الناس، وبالتالي الكذب، واصفاً إياه بمشعوذ الخليج حسب هاشتاج أطلقه.

كان محمد حسنين هيكل، تاجر أموات ومضخم أحداث، أو حتى مختلقها، فكان يتحدث عما قال له زعماء ماتوا، ولا دليل على أقوالهم إلا هو،ويأتي بالعجائب،وأظن النفيسي من أتباع هذه المدرسة،وأهم بنودها:المبالغة وتضخم الذات،سعة الخيال،المراهنة على نسيان الناس،وبالتالي الكذب..#النفيسي_مشعوذ_الخليج — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 24, 2021

النفيسي تحدث عن تدخل عسكري تركي باكستاني لنصرة المقاومة

جاء ذلك على إثر تغريدة عبدالله النفيسي أغضبت الذباب الإلكتروني ومناصري الإمارات والسعودية في التطبيع مع إسرائيل .

عبدالله النفيسي قال في تغريدته، وفق ما رصدت “وطن”: “بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو (على عجل) بقبول وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية، بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا.

بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو ( على عجل ) بقبول وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق إستخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح ألجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية . بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 23, 2021

أقوى رد على تركي الحمد

رواد مواقع التواصل ألجموا الكاتب السعودي، معتبرين أنه يحاول تبييض صورة مشغليه على حساب الآخرين، مستنكرين التشبيه بين المفكر الكويتي والصحفي المصري.

وقال أحدهم: “إذا الدكتور عبد الله النفيسي مشعوذ، انت شنو بنصنفك”.

اذا الدكتور عبدالله النفيسي مشعوذ

انت شنو بنصنفك 🤣🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤣 pic.twitter.com/AjdEdu0xjb — M.ALENZI (@Mesh3L_Alenzi) May 24, 2021

وقالت أخرى: “هناك اختلاف في جوهر الرجلين، هيكل نستطيع وصفه بالحكواتي، يسرد الحكايات بطريقة محايدة سوى من متعته وربما مبالغته، النفيسي ثوري ومتعصب يدور حول نقطة واحدة ويملك حقيقة واحدة”.

هناك اختلاف في جوهر الرجلين

هيكل نستطيع وصفه بالحكواتي

يسرد الحكايات بطريقة محايدة سوى من متعته وربما مبالغته

النفيسي ثوري ومتعصب يدور حول نقطة واحدة ويملك حقيقة واحدة — 💓 hana (@hannoo_hh) May 24, 2021

عبد الله السلامي، رد على الكاتب السعودي، قائلاً: “دايمأ ترون من يقول الحقيقة والواقع مشعوذ وخائن وصاحب فتنة لانه أكبر واعظم من افكاركم الهدامة التي إصابة الأمة بعفن مزمن”.

وأضاف: “رحم الله الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل وأطال الله في عمر الأستاذ الكبير عبدالله النفيسي”.

دايمأ ترون من يقول الحقيقة والواقع مشعوذ وخائن وصاحب فتنة لانه أكبر واعظم من افكاركم الهدامة التي إصابة الأمة بعفن مزمن

رحم الله الأستاذ الكبير

محمد حسنين هيكل

وأطال الله في عمر الأستاذ الكبير

عبدالله النفيسي — ABDULLAH-ALSALAMI (@ABDULLA11297923) May 24, 2021

هذا وقال علي المحيميد: “النفيسي صدقت تنبوءاته منذ التسعينات راجع مقاطعه، أشاطرك الرأي فيما يخص هيكل وأنت تشبه هيكل في ترهاته ونرجسيته التي تؤدي به الى الكذب فالسقوط”.

النفيسي صدقت تنبوءاته منذ التسعينات راجع مقاطعه

أشاطرك الرأي فيما يخص هيكل وأنت تشبه هيكل في ترهاته ونرجسيته التي تؤدي به الى الكذب فالسقوط — علي المحيميد (@alialyemeni06) May 24, 2021

تغريدة عبدالله النفيسي تثير ضجة واسعة

وتسببت تغريدة عبدالله النفيسي في موجة جدل واسعة بين متابعيه، الذين استنكروا أن ينشر مثله مثل هذه الأخبار التي لا تستند لأي مصدر أو تصريح رسمي، وتبدو بعيدة جدا عن الواقع. حتى أن بعضهم توقع أن يكون حسابه قد تم اختراقه.

ورد النفيسي في التعليقات على استنكار متابعيه بقوله:(لا بس هناك كثير كلام حول إستعجال الإسرائيليين بقبول وقف النار وربما هاذي أحد التفسيرات .)

وفد مصري يصل غزة

هذا ووصل وفد أمني مصري أمس الأحد، إلى قطاع غزة ضمن مساعيه لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر أمس الأول، الجمعة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وهذه هي الزيارة الثانية للوفد المصري إلى قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية للقاء قيادات حركة حماس.

وقال مصدر في حماس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الوفد المصري، الذي وصل إلى غزة عبر حاجز “بيت حانون/إيرز” مع إسرائيل، سيبحث مع قيادة الحركة ترتيبات ما بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر المصدر أن حماس مصرة على التمسك بمطالبها بشأن وقف ممارسات إسرائيل بحق المسجد الأقصى، وخطط تهجير سكان حي الشيخ جراح في شرق القدس، إضافة إلى إدخال تسهيلات جوهرية على حصار غزة.

وبحسب المصدر، فإنه من المقرر أن يبحث الوفد المصري مع قيادة حماس تصورات مقترحة لترتيبات بدء إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

وكان الوفد المصري اجتمع في مدينة رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة وتنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأعرب عباس عقب اللقاء عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر أعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما استشهد خلالها 248 فلسطينيا و قتل 13 إسرائيليا على الجانب الآخر.

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