كويتي يسجد لله شكرا لدخوله قاعة السينما بعد انقطاع أكثر من عام

تسبب مقطع فيديو متداول لشاب كويتي في موجة غضب واسعة بين مواطنيه، بعدما ظهر فيه وهو يسجد لله شكرا لدخوله قاعة السينما بعد انقطاع أكثر من عام.

سجد لله شكراً على دخوله السينما

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته وطن الشاب الكويتي داخل قاعة السينما، وقد خر ساجدا لله شكر على دخوله السينما بعد انقطاع أكثر من عام بسبب إجراءات كورونا من قبل السلطات.

بعد انقطاع أكثر من عام.. شاب يسجد لله لدخوله قاعة السينما!#فيروس_كورونا#الحظر_الجزئي pic.twitter.com/RW26KSeDma — Eman Ali (@EmanAli41856415) May 21, 2021

وتسبب المقطع في موجة غضب كبيرة بين الكويتيين معتبرين ما قام به الشاب استهزاء بالشعائر الدينية، وطالبوا بمحاسبته.

محسسك داخل الجنة 😂💔 — عبدالكريم . (@Krm_Zzz) May 23, 2021

ماتوصل لهالدرجه — هيا (@5lFhXtqB47HqBeG) May 23, 2021

ويشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين وافق مجلس الوزراء الكويتي على فتح دور السينما والمسارح.

الله لا يسخط علينا — عبدالله 🇸🇦 (@a9119999) May 23, 2021

وذلك بشرط الحصول على اللقاح، ومرور أسبوعين على الجرعة الثانية أو خمسة أسابيع على الجرعة الأولى.

اقرأ أيضاً: شيخ مزيف من الأسرة الحاكمة بالكويت أوهم 30 فتاة بالزواج وهذا ما سلبه منهن!

ويأتي هذا القرار بعد إغلاق لقاعات السينما دام أكثر من سنة بسب وباء كورونا.

شيخ مزيف من الأسرة الحاكمة بالكويت أوهم 30 فتاة بالزواج

وفي سياق آخر أحالت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت، مواطن كويتي إلى السجن المركزي لمدة 10 أيام، وذلك بعد قيامه بالنصب على 30 فتاة، أوهمهن بالزواج، واستطاع أن يحصل منهن على 300 ألف دينار كويتي (نحو مليون دولار).

وجاءت التحقيقات مع المتهم عقب توقيفه من قبل رجال المباحث الجنائية، وذلك بعدما تقدمت مجموعة من الضحايا إلى المباحث، واتهموا المواطن الكويتي بأنه نصب عليهن وأوهمهن بأنه كبار الشخصياتvip.

ونسج المتهم حول ضحاياه الوهم بأنه سيتزوج من الواحدة تلو الأخرى، ويتحصل منهن على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ثم يتوارى عن الأنظار.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني قوله إن المتهم حاول انكار الاتهامات، إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفيلات تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.

وذكرت آخر ضحاياه التي قامت بالإبلاغ عنه أنه سلبها 52 ألف دينار 173 ألف دولار أمريكي، وذلك بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها عبر تطبيق انستغرام وسناب شات.

انتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة

وذكرت الضحية – وهي في العقد الثالث من عمرها – في شكواها، أن المتهم ادعى أنه من كبار الشخصيات، وأوهمها بالحب ووعدها بالزواج ودخل معها بعلاقة عاطفية.

وأكدت الضحية أن المتهم تظاهر بالبذخ عبر مركبات فارهة وفيلات مختلفة تبين لاحقا بأنه لا يملكها، كما أوهمها بامتلاكه شركة عقارية، وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة بدلا من إيداع أموالها في البنك، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك البالغة 52 ألف دينار.

واستدركت الضحية أنها وقعت ضحية نصب واحتيال حين قام المتهم بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، فتقدمت بالبلاغ.

وكان السلطات الأمنية في الكويت قد أعلنت عن حبس المتهم وقالت إنه كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات عبر تطبيق سناب شات.

وقال حساب أمن ومحاكم الكويتي، المختص في نشر الأخبار القضائية والأمنية عبر تويتر: الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب واحتيال على فتيات في سناب شات.

نصاب سناب شات

وعرفت القضية محلياً باسم نصاب سناب شات، حين كان المتهم ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة وينصب على فتيات، وتمت الإطاحة به بعدما رفعت المحامية الكويتية منى الأبرش دعوى ضده نيابة عن الضحايا.

وذكرت وسائل الإعلام حينها أن المتهم كان يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك