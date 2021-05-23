عبيد الوسمي يصل مجلس الأمة في أعلى الأصوات بتاريخ الكويت ويوجه رسالة نارية لـ(مرزوق الغانم)

تمكن المعارض الكويتي، عبيد الوسمي، من الوصول إلى مجلس الأمة بأعلى أصوات في تاريخ البلاد، وذلك بعد اكتساحه الانتخابات التكميلية للدائرة الخامسة.

عبيد الوسمي أعلى الأصوات

وحصل الوسمي على 43,810 أصوات بفارق أكثر من 42 ألفا عن أقرب منافسيه الذي لم يتجاوز عدد أصواته الـ1331 صوتا، وفق وسائل إعلام كويتية.

بدون مال سياسي

بدون معاملات

بدون قبيله حزب مذهب حصل علي43810 صوت#عبيد_الوسمي pic.twitter.com/VEZVF9djhU — مواطن 2021 (@2021Gadab) May 22, 2021

ومن شأن اكتساح الوسمي وصعوده إلى مجلس الأمة إعادة تنظيم صفوف المعارضة التي تشكل الأغلبية داخل المجلس.

وكان الوسمي ترشح بديلا عن النائب بدر الداهوم الذي شطبت المحكمة الدستورية عضويته، وهو ما دفع شريحة واسعة من المعارضين للضغط على الوسمي لترشيح نفسه.

وكان النائب الكويتي يرفض فكرة الترشح لمجلس الأمة حتى وقت قريب.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” لحظة احتفال المؤيدين للنائب الكويتي بحصوله على المقعد وانتصاره على منافسيه.

احتفالات فوز د. عبيد الوسمي في ديوان الداهوم pic.twitter.com/nr5UHrfRVA — كويت نيوز (@KuwaitNews) May 22, 2021

أول تعليق للنائب عبيد الوسمي

وفي أول تصريح للنائب الوسمي، وجه رسالة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قائلاً: “أتمنى أن تذيق الكويت غدا تنحيك الاختياري عن رئاسة مجلس الامة حتى تمنع الأمة من استمرار سجال أدخلتنا فيه بتحالفك المشبوه مع صباح الخالد”.

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وأشار الوسمي، وفق ما رصدت “وطن”، إلى أن ذلك يجنب الدولة ومؤسساتها سجال لا أهمية له لأغراض لا يمكن لشخص وطني أن يقبل بها أو باستمراره، وفق تعبيره.

وتابع: “الأمر أن رسالة الشعب شديدة الوضوح وهذا التضامن الاستثنائي ألغى كل الحيل لتفتيت المجتمع طائفياً وأعلن أنه لا طائفية ولا فئوية في الكويت بعد الآن”.

خير خلف لخير سلف

وتعليقاً على فوز الوسمي، قال المفكر الكويتي عبد الله النفيسي: “خير خلف لخير سلف .د.عبيد الوسمي خلف د.بدر الدّاهوم”.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “وين تروح الحكومة؟ وضعت كل ثقلها للتخلّص من الداهوم فإذا قاعدة الداهوم تحوّلت كلياً لصالح الوسمي لا فرق بين ( العازمي) و ( المطيري) إِلَّا بالتقوى”.

وتابع بالقول: “على قُوى التخلّف – وعلى رأسها الحكومة- أن تعي أن حركة التاريخ فوق حركة الدينار”.

خير خلف لخير سلف .د.عبيد الوسمي خلف د.بدر الدّاهوم . وين تروح الحكومة ؟ وضعت كل ثقلها للتخلّص من الداهوم فإذا قاعدة الداهوم تحوّلت كلياً لصالح الوسمي لا فرق بين ( العازمي) و ( المطيري) إِلَّا بالتقوى . على قُوى التخلّف – وعلى رأسها الحكومة- أن تعي أن حركة التاريخ فوق حركة الدينار — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 23, 2021

النائب محمد براك المطير، علق قائلاً: “نبارك لاخونا الدكتور عبيد الوسمي شرف تمثيل الامة وعسى الله يعينه ويثبته..د عبيد غني عن التعريف تشهد له مواقفه وتمثيله المشرف في مجلس 2012”.

وأضاف: “ونقول له باذن الله انت خير خلف لخير سلف.. وستكمل مسيرة اخيك الدكتور بدر الداهوم”.

نبارك لاخونا الدكتور عبيد الوسمي شرف تمثيل الامة وعسى الله يعينه ويثبته..د عبيد غني عن التعريف تشهد له مواقفه وتمثيله المشرف في مجلس ٢٠١٢..

ونقول له باذن الله انت خير خلف لخير سلف.. وستكمل مسيرة اخيك الدكتور بدر الداهوم.. — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) May 23, 2021

استجوابات ثلاثة

وفي سياق متصل، قرّرت الحكومة عدم حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأحد، المخصّصة لمناقشة ثلاثة استجوابات.

وتتجه الأمور في الكويت نحو تأزيم جديد بين الحكومة ونواب المعارضة الذين يشكلون أكثر من ثلثلي المجلس (عدد نواب المجلس 50).

إلا أنهم يفتقدون للحسم عند القرارات الهامة بسبب القانون الذي يسمح لوزراء الحكومة بالإدلاء بآرائهم.

وفشل النواب في الإطاحة برئيس المجلس مرزوق الغانم المتحالف مع الحكومة، كما أنهم فشلوا في تقديم كتاب عدم التعاون مع الحكومة التي تغيرت ثلاث مرات في غضون شهور.

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