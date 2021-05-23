شيخ مزيف من الأسرة الحاكمة بالكويت أوهم 30 فتاة بالزواج وهذا ما سلبه منهن!

أحالت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت، مواطن كويتي إلى السجن المركزي لمدة 10 أيام، وذلك بعد قيامه بالنصب على 30 فتاة، أوهمهن بالزواج، واستطاع أن يحصل منهن على 300 ألف دينار كويتي (نحو مليون دولار).

كبار الشخصيات

وجاءت التحقيقات مع المتهم عقب توقيفه من قبل رجال المباحث الجنائية، وذلك بعدما تقدمت مجموعة من الضحايا إلى المباحث، واتهموا المواطن الكويتي بأنه نصب عليهن وأوهمهن بأنه كبار الشخصياتvip.

ونسج المتهم حول ضحاياه الوهم بأنه سيتزوج من الواحدة تلو الأخرى، ويتحصل منهن على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة ثم يتوارى عن الأنظار.

ونقلت صحيفة (الأنباء) الكويتية عن مصدر أمني قوله إن المتهم حاول انكار الاتهامات، إلا أن جهات التحقيق واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وكذلك تظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفيلات تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري.

وذكرت آخر ضحاياه التي قامت بالإبلاغ عنه أنه سلبها 52 ألف دينار (173 ألف دولار أمريكي)، وذلك بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل معها عبر تطبيق انستغرام وسناب شات.

انتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة

وذكرت الضحية – وهي في العقد الثالث من عمرها – في شكواها، أن المتهم ادعى أنه من كبار الشخصيات، وأوهمها بالحب ووعدها بالزواج ودخل معها بعلاقة عاطفية.

وأكدت الضحية أن المتهم تظاهر بالبذخ عبر مركبات فارهة وفيلات مختلفة تبين لاحقا بأنه لا يملكها، كما أوهمها بامتلاكه شركة عقارية، وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة بدلا من إيداع أموالها في البنك، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك البالغة 52 ألف دينار.

واستدركت الضحية أنها وقعت ضحية نصب واحتيال حين قام المتهم بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، فتقدمت بالبلاغ.

وكان السلطات الأمنية في الكويت قد أعلنت عن حبس المتهم وقالت إنه كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات عبر تطبيق (سناب شات).

وقال حساب (أمن ومحاكم) الكويتي، المختص في نشر الأخبار القضائية والأمنية عبر (تويتر): (الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب وإحتيال على فتيات في سناب شات).

الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب وإحتيال على فتيات في سناب شات pic.twitter.com/GkhmWcrh7P — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 21, 2021

(نصاب سناب شات)

وعرفت القضية محلياً باسم (نصاب سناب شات)، حين كان المتهم ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة وينصب على فتيات، وتمت الإطاحه به بعدما رفعت المحامية الكويتية منى الأبرش دعوى ضده نيابة عن الضحايا.

وذكرت وسائل الإعلام حينها أن المتهم كان يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية.

نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والإستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش pic.twitter.com/dGIdLjv1Ty — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 19, 2021

استدراج فتاة قاصر والإعتداء عليها!

وشهدت الكويت واقعة صادمة مشابهة قبل أسابيع حين استدرج مجهولون فتاة قاصر واعتدوا عليها داخل (جاخور) في منطقة كبد الواقعة بمحافظة الجهراء الكويتية.

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وتقدمت والدة الفتاة ببلاغ إلى الجهات الأمنية، وقالت ان ابنتها البالغة من العمر 15 عاما تعرضت للاعتداء من قبل مجهولين، وتم تسجيل قضية.

ونقل مصدر أمني آنذاك لصحيفة (الأنباء) الكويتية ما جاء بإفادة الأم، التي قالت (إن ابنتها اتصلت بها وطلبت منها الحضور إلى جاخور في كبد وأرسلت اليها موقع الجاخور).

وأكدت (أنها توجهت إلى موقع تواجد ابنتها على الفور، حيث أبلغتها بأنها تم استدراجها إلى الجاخور والاعتداء عليها وأنها استطاعت تصوير وجه أحد الجناة وكذلك سيارة أحدهم).

أحد المعتدين حاول اقتحام سيارة والدة الضحية

وأضافت السيدة (أن أحد المعتدين حاول اقتحام سيارتها أثناء انتظارها وابنتها لرجال الأمن للاعتداء عليهن بالضرب، إلا أنه هرب قبل القبض عليه من رجال الأمن).

وأمر وكيل نيابة الجهراء بتسجيل قضية اعتداء على فتاة قاصر وبتصنيف جنايات، كما وجه بضبط وإحضار المدعى عليهم وهم أشخاص مجهولون.

في سياقٍ آخر، توفي مواطن كويتي خمسيني كانت الجهات الأمنية في الكويت ضبطته قبل ايام حينما كان يتجول عارياً في الشارع بمنطقة كيفان بمحافظة العاصمة وهو في حالة غير طبيعية.

وذكرت وسائل اعلام كويتية ان المواطن الخمسيني توفي داخل المستشفى التي دخل إليها لعلاجه من جرح بليغ في رأسه، حيث تمّ تسجيل قضية اعتداء بالضرب، بعد رصد آثار ضرب وجروح في فروة الرأس قيل إنها قد تكون جراء إلقاء الحجارة عليه من المارة.

ولاحقاً، تم تعديل وصف القضية إلى قتل عمد بدلاً من اعتداء بالضرب، وضبط شخص اعترف بالتعدي ومعه آخرون على المجني عليه ضرباً داخل ديوانية.

وأمر وكيل النيابة العامة بناءً على اعترافات الشخص المتهم باستدعاء الموجودين في الديوانية والمشاركين في الاعتداء بالضرب على المجني عليه، للاستماع إلى أقوالهم وتوجيه الاتهام إلى المتورطين منهم، كما أمر بتحريز الأداة التي استخدمت في ضربه على رأسه وتسببت في وفاته لاحقا.

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