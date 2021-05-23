رسالة بخط يد صدام حسين أثناء احتلال العراق تنشر لأول مرة

نشرت رغد ابن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رسالة بخط يد والدها تخرج لأول مرة للجمهور وكان قد كتبها في قاعة المحكمة أثناء فترة الاحتلال الأمريكي للعراق.

ماذا كتبت صدام حسين قبل احتلال العراق

الرسالة التي نشرتها رغد صدام حسين على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) مشيرة إلى أنها بخط يد والدها جاء في نصها:(نعم أيها الأخوة، الأصدقاء، أيها الذوات، في الهيئة التي أمامنا في هذه القاعة، وحيث يبدأ القول بأن جلساتها تفتتح باسم الشعب، نعم أن الشرف أغلى من الروح، وأن الوطن أغلى من الدم، وأن الشعب أغلى من النفس، وأن المال ليس إلا في سبيل الله والفدا”.

من رسائل الرئيس صدام حسين من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال . #صدام_حسين

#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/Km1ec1ik5l — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) May 23, 2021

وتابع صدام حسين في رسالته من داخل قاعة المحكمة: (حلت أو اقتربت اللحظات التي توجب أن تعبر الكلمات والمصطلحات عن معناها بفعل ذا تجسيد حي، وصار الحسم قريب فيمتحن شرف أهل الشرف الذين لا ينسون الله ولا التاريخ، ويتشرف ويتمجد بهم ولا ينساهم.)

اقرأ أيضاً: الأردن يحسم الجدل ويكشف حقيقة إصدار أمر بمغادرة رغد صدام حسين البلاد

وشدد الرئيس العراقي الراحل على وطنيته وفدائه:(لقد دافعنا عن كل عراقي، وعن شرفه الوطني، ومصالحه الرئيسة، ومن هم أمثالهم في هذه القاعة وحفظنا العهد الذي قطعناه بقسم جليل أمام الشعب بعد إذ اختار صدام حسين رئيساً للجمهورية باستفتاء عام.)

وأشار صدام حسين في رسالته إلى أنه لم يخن إرادة العراقيين ولم يتنازل عن دور إرادة الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها العراقيون من ثورة العشرين (1920).

وتابع:(ولذلك رفضنا إرادة الغزاة قبل الغزو وأثناء الغزو بصدق وفضيلة، أنا وإخواني المسؤولين الذين حافظوا على شرف المسؤولية ومعنى العهد والوعد، ولقد جاء دور الإرادة على الوصف الذي أتينا لنمتحن في هيئة المحكمة، فإن فازوا فقد فازوا.)

وذيل الرئيس العراقي الراحل رسالته بما نصه: (الرئيس الشهيد صدام حسين – من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال)

رغد صدام حسين: لن أغادر الأردن وفخورة بوالدي

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي أطلقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تغريدة أخرست فيها كل الالسن المتطاولة عليها وعلى والدها، مؤكدة على أن الأردن الذي تقيم فيه حالياً هو بلدها بعد العراق.

رغد صدام حسين : يشرفني الانتساب إلى هذا الرجل

وقالت رغد صدام حسين في تغريدة رصدتها “وطن” وقتها : (يبدو أن ضعاف النفوس الذين ابتلت بهم البشرية قد نسوا أنني رغد صدام حسين، من فضل الله قد شرفني بالانتساب إلى هذا الرجل العظيم، فراحوا يجعجعون ولا زالوا يلفقون الأكاذيب التي تعكس نفسياتهم المريضة وشخصياتهم المهزوزة “.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي قائلة :(نحن أبناء الرئيس صدام حسين وتربيته، ولا ندخل بين الجلد والثوب، ونحن في الأردن في ضيافة جلالة الملك عبدالله الثاني سلسل الأسرة الهاشمية، وأمن الأردن واستقراره مهم بالنسبة لي، بل إن الأردن بلدي بعد العراق.)

وشددت على أنها لن تغادر الأردن الا حين عودتها إلى العراق بعز وكرامة وبما يليق “بمكانتي ومكانة العراق”. حسب قولها.

يذكر أن رغد صدام حسين، قدر غادرت العراق طالبة اللجوء السياسي في الأردن الذي استضافها مع بداية الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

مي العيدان تهاجم رغد صدام حسين

وكانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، قد شنت هجوما عنيفا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وابنته رغد، بسبب تغريدة للأخيرة علقت فيها على حريق مستشفى ابن الخطيب وانتقدت فيه الحكومة العراقية وحملت مسؤولية الضحايا.

وكانت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل علقت، في أبريل الماضي على كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، والتي راح ضحيتها 82 شخصاً على الأقل وعدد كبير من الإصابات منتقدة الحكومة العراقية ومحملة إياها المسؤولية.

مي العيدان تسخر من رغد صدام حسين وتهاجم والدها

هذا وسخرت مي العيدان، من مطالبة رغد بفتح تحقيق عاجل بشأن الحادثة المأساوية التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب.

وأعادت مي العيدان عبر حسابها الرسمي بـ”انستغرام” نشر تدوينة رغد صدام التي طالبت فيها بالتحقيق.

وعلقت مي العيدان بقولها: ”والله العظيم ما عرفتك وإنتي حنونة، قال إيه زهقت الأرواح، انزين وبابي صدام حسين ما زهق الأرواح ما قتل مليون عراقي بالحرب الإيرانية العراقية“.

وتابعت الإعلامية الكويتية مي العيدان معددة ما وصفته بجرائم صدام حسين:”ما أزهق الأرواح في حلبجة بالكيماوي، ما قتلهم بالمعتقلات ولا بدجيل، ولا عمو عدي طيح العراقيين يخرب بيتكم قتلتوا العراقيين على مدار 35 عامًا والله اللي مات من العراقيين من 2003 إلى الآن أقل بكثير من اللي انذبح على أيديكم“.

واختتمت مي العيدان تدوينتها بالقول: ”ومع ذلك إحنا ما نبرر القتل ولا الموت، طبعا نعزي الشعب بالشرفاء اللي ماتوا بس دور الملاك اللي لعبته من أسوأ أدوارك“.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك