حلا شيحة مرعوبة ولم تنم بسبب ما شاهدته في جنازة سمير غانم؟!

يبدو أن قرار حلا شيحة بالعودة إلى الحجاب، بات قاب قوسين أو أدنى، فتزامناً مع حذف جميع صورها التي ظهرت بها بملابس جريئة عقب نزعها النقاب والحجاب، عبرت الفنانة المصرية عن خوفها من لقاء الله بعد الموت.

حلا شيحة تستعد للموت!

ونشرت حلا شيحة صورة لجثمان الفنان الراحل سمير غانم خلال تشييع جنازته، عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وكتبت: (‎مشهد محتاج لحظات للتأمل ووقفة طويلة مع النفس كل ما تحصل حالة وفاة من قريب أو بعيد بلاقي نفسي جوا المشهد وبتخيل اللحظة دي لأنها مفيش مفر منها حتيجي فجأة أو بعد مرض المهم أنها جاية وكلنا حنمر بيها).

وتابعت حلا شيحة: (بفكر يا ترى هل أنا مستعدة للحظة دي؟ مستعدة لاستقبال عالم تاني؟ مستعدة أقابل رب العالمين؟ مشهد مرعب أكن الامتحان خلص خلاص ومستنية النتيجة).

واستمرت حلا شيحة في التعبير عن خوفها، وقالت: (كل يوم بيموت من حبايبنا وأقرب الناس لينا كلنا بنحضر الدفن والعزا طب وبعد كده إيه! منا اللي بيكمل عادي زي ما كان ومنا اللي مش عايز يركز في اللحظة دي، ومنا اللي بيفكر شوية وخلاص بعدها بينسى، ومنا اللي مش هيعدي عليه المشهد ده كده وخلاص).

(الشهرة لن تنفعنا)

واستطردت الفنانة المصرية التي عادت حديثاً إلى الوسط الفني: (أنا بسأل نفسي يا ترى إحنا بنفني عمرنا في إيه وفي مثل مشهور بيقول (العمر مش بعزقه)، مركزين بس في نجاحاتنا وآمالنا ومراكزنا، في مشاكلنا ومطحونين في دوامة عمرها ما حتخلص، يا ترى ربنا في حياتنا فعلا؟ ولا نسينا في الزحمة نفكر أننا ماشين).

استكملت حلا شيحة: (‎ليه بعد كل موقف وفاة مؤلم زي ده بننسى وبنرجع تاني لنفس الحال بتاع بكره هبقى أحسن بكره حصلي.. بكره حرضي ربنا بجد، وناس ناسية ربنا أصلا، ده حتى بقى الخلاف على الدين نفسه، ده حتى الشك اللي اتبنى جوانا من كتر البعد عن ربنا بقى يخلينا نشك في وجود ربنا أصلاً، المعايير اتغيرت جوانا والأولويات اتلخبطت).

ووصفت حلا شيحة الدنيا باللهو واللعب وحياة الغرور، مضيفة: (مفيش آية في القرآن عن الدنيا إلا والكلام أن الدنيا لهو ولعب ومتاع الغرور وأتحدى أي حد يلاقي غير كده، وبقول لنفسي يا ترى أنا فين من المعاني دي، وبسأل نفسي لو مسألناش نفسنا دلوقتي هنسأل امتى؟ الدنيا اللي هنعيشها أيام وهنفارقها وبرضو متمسكين بيها وفجأة هنلاقي نفسنا في المشهد ده! ‎لحظة الصدق هي دي (لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ)”.

ورأت حلا شيحة أن الشهرة لن تنفعها، وكتبت: (مشغولين برأي الناس فينا وشكلنا ومكانا وشهرتنا هتزيد إزاي ومحدش هينفعنا في اللحظة دي، ‎بفكر كل لحظة علشان بحب ربنا ومتأكدة أننا كلنا بنحبه وبنحب كلامه وكلنا لينا لحظات خاصة معاه سبحانه، وكلنا عايزين نكون قريبين منه، وإحنا بنبعد بدل ما نقرب).

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مشهد دفن سمير غانم

وتابعت: (حتى شهر رمضان بقى شهر لكل حاجة إلا ربنا والقرآن مع أن مفيش أهم من آيات القرآن اللي إحنا ناسينه بقالنا كتير، وحتى لما نقرأه بيعدي من غير تركيز حقيقي في معانيه، وكورونا اللي حاسة أنها دخلت حياتنا عشان تفكرنا وبرضو مكملين عادي).

وأكدت حلا شيحة أن مشهد دفن سمير غانم سلبها النوم، وقالت: (مش عارفة أعدي المشهد ده كده، وامبارح فضلت صاحية وصليت الفجر ومش عارفة أنام بفكر في أستاذ سمير غانم الجميل اللي كنت بتفرج عليه من صغري وقبله أستاذ محمد الصغير، وفكرت لو ده كان معادي حكون مستعدة؟ كلام صعب بس ده اللي جوايا).

وقبل أسبوعين، أثارت حلا شيحة الجدل بتغيير صورتها الشخصية على بروفايل حسابها على (انستجرام).

حلا شيحة تحذف صورها

ووضعت حلا شيحة صورة لها بغطاء رأس يكشف عن القليل من خصلات شعرها، وقامت بحذف جميع صورها بدون حجاب التي نشرتها فور عودتها للوسط الفني وخلع النقاب.

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واستبدلت حلا شيحة صورها الجريئة بصور عائلية تجمعها بزوجها وأبنائهما وأدعية دينية.

وكان خبر عقد قران حلا والداعية المصري معز مسعود في 8 فبراير قد أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الناشطون حول اعتزال حلا مجال الفن مُجددًا. وعودتها للحجاب، كما فعلت خلال زواجها من والد أبنائها الكندي يوسف هاريسون.

لكن مصادر مُقربة من أسرة حلا شيحا نفت حينها ما أثير حول اعتزالها المجال بعد زواجها من معز مسعود، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضحت المصادر آنذاك أن معز مسعود، لم يضع أي شروط لحلا، بشأن إتمام زواجهما، لاسيما وأنّ بينهما حالة من التوافق والتفاهم الكبيرة. كما أنه لم يُعارض وجودها في مجال الفن، خاصة أنها لم تُشارك في أعمال فنية مُثيرة للجدل أو مشاهد خارجة.

الزوجة الرابعة لمعز مسعود

الجدير بالذكر أن حلا شيحة تُعد تجربة الزواج الرابعة في حياة معز مسعود. ففي عام 2003 تزوج من فتاة تدعى سارة. وهي ملكة جمال الجامعة الأمريكية.

وفي 2017، ارتبط بالمرشدة السياحية بسنت نور الدين. وبعد انفصاله عنها تزوج عام 2019 من الممثلة شيري عادل. وسرعان ما انفصلا.

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