تطور خطير في حالة خالد سامي الصحية بعد سلسلة انتكاسات وغيبوبة!

عادت الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، للانتكاسة مرة أخرى، ودخل على إثر ذلك إلى العناية المركزة بعد خروجه قبل أسابيع فقط منها.

انتكاسة جديدة لخالد سامي

وقالت زوجة خالد سامي، المعلمة السعودية عائدة العتيبي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (الحمد لله المتفضل على جميع خلقه، مستجدات حالة خالد سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى إدخاله العناية المشددة ولا زال).

وتابعت زوجة خالد سامي: (لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله).

الحمد لله المتفضل على جميع خلقه. مستجدات حالة #خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى ادخاله العناية المشددة ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده.#إنه_الله — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) May 23, 2021

وكانت عائدة العتيبي قد كشفت في وقت سابق أنها لجأت إلى العلاج بالقرآن، وروت ردة فعل مفاجئة من أحد الرقاة الشرعيين عندما طلبت منه القراءة على زوجها المنوم في المستشفى.

قصة خالد سامي والراقي الشرعي

وروت العتيبي ما حدث في تغريدة عبر حسابها على (تويتر)، وقالت: (رسولنا عليه الصلاة والسلام قد رَقى ورُقي. لهذا تواصلت مع أحد الرقاة والتزم وحضر جزاه الله خيراً).

اقرأ أيضاً: بعد الحديث عن وصوله إلى مصر.. استشاري سعودي يكشف عن مفاجأة حول الفطر الأسود

وتابعت: (من أجل حماية المرضى منعنا من الدخول، فطلبت منه القراءة على خالد سامي ولجميع المرضى في الجناح).

وأضافت: (تفاجأت من رده قائلًا ما تنفع (خالد بعيد)!.. سبحان الله؛ إذا كان خالد بعيد؛ فإن الله قريب).

وتفاعل المغردون مع زوجة خالد سامي، وتباينت ردود أفعالهم، فبعضهم ألقى باللوم على الراقي، وبعضهم برر أنه ربما يقصد البعد المكاني.

تحسن حالة خالد سامي

وكان قد طرأ تحسن على حالة خالد سامي الصحية في يناير الماضي بعد 18 يوما من دخوله في غيبوبة.

وكتبت زوجة خالد سامي حينها في تغريدة لها في (تويتر): (بشاير الخير هلت علينا بعد 18 يوم من الترقب. بدأ خالد سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية).

وأضافت: (إنه الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني، فالحمد لك ربي. على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء شكرا للجميع).

وأكدت عائدة العتيبي أن خالد سامي رفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، وبدأ في تحريك أطرافه وعينيه.

غيبوبة

ودائماً ما تُطلع عائدة العتيبي، جمهور زوجها خالد سامي على آخر تطورات حالته الصحية، منذ نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه. لانتكاسة صحية ودخوله في غيبوبة.

وكتبت العتيبي في إحدى تغريداتها: (للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية. ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض).

وتابعت: (اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين الحمد لله على كل حال).

بشاير الخير هلّت علينا🙏🏻

بعد 18 يوم من الترقب، بدأ #خالد_سامي بالاستجابة للأوامر والمثيرات الخارجية.#إنه_الله لا يتعاظم على قدرته شيء، فإذا ما أراد فعل شيء سبحانه فإنما يفعله ويخلقه بأمره الكوني؛ فالحمد لك ربي على جزيل كرمك وعظيم فضلك، ورحمتك التي وسعت كل شيء.💚#شكرًا للجميع💐 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) January 28, 2021

ثلاث جلطات في الدماغ

وكانت بداية مرض خالد سامي حين أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف.

وأظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري للفنان خالد سامي، وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ، وتكلس في الشرايين.

وقالت عائدة العتيبي في تغريدة آنذاك: (الجديد في حالة ‎خالد سامي بعد اجراء الرنين المغناطيسي، اظهرت النتائج بوجود ثلاث جلطات. صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببًا في الغيبوبة الغير واضحة).

زراعة كلى

وكان الفنان السعودي خالد سامي خضع لعملية جراحية لزراعة كلى بعد مضاعفات تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشر الإعلامي السعودي بدر آل زيدان، وقتها، صورة له من غرفة العمليات مطالباً له بالدعاء، حيث غرد قائلاً: (الفنان خالد سامي حالياً في غرفة العمليات لزراعة الكبد … دعواتكم للحبيب ابو تركي يقوم بالسلامة).

خالد سامي

ويعد خالد سامي (60 عاماً) من أهم فناني السعودية ، وولد بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد.

وانطلق خالد سامي في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون .

جاء ذلك بعدما تعرف خالد سامي على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي.

وهكذا كانت بداية خالد سامي، وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج اوراق ملونه وبرنامج. من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا.

عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

ووضع خالد سامي بصمته في الفن الخليجي من خلال العديد من الأعمال الفنية، منها (طاش ما طاش) و(أبو رويشد) و(أبو العصافير) و (شباب البومب).

وحصل خالد سامي على ماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو في أمريكا، فاستطاع أن يكون من النجوم الذين شكلوا الفن السعودي في مجالي الدراما والإنتاج.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك