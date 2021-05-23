بالفيديو: عاصفة قوية تتسبب في مقتل 21 متسابقًا أثناء ماراثون رياضي في الصين

أعلنت وسائل الاعلام الصينية مساء يوم الأحد الماضي مصرع 21 متسابقًا جراء عاصفة ثلجية اجتاحت ماراثون رياضي للركض في إقليم قانسو شمال غرب دولة الصين.

الماراثون والعاصفة القوية

وانطلق سباق الركض الذي امتد لمسافة 100 كليو متر من صباح يوم السبت الماضي، حيث بدأ من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار في دولة الصين، وضم مسار السباق العديد من الأودية العميقة في مناطق وعرة شمال البلاد.

وقال مسؤول في مدينة بايين الصينية خلال تصريح صحفي له، إن ” موجة البرد والأمطار الثلجية الشديدة وكذلك الرياح العاصفة والقوية تسببت في ضرب قطاعًا جبليًا من مسار السباق وانخفضت على إثرها درجات الحرارة إلى نحو حاد جدًا.

الطواقم الإنقاذ

وشارك نحو 172 متسابقًا في المارثون الرياضي، حيث نجح الطواقم الطبية من سلامة 151 متسابقًا من بينهم ثمانية من المتسابقين تعرضوا لإصابات طفيفة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وأوضحت الوكالة، إن” السلطات الصينية قررت وقف السباق الرياضي، لكنه جاء بعد أن أصبح 172 شخصًا الذين شاركوا في الماراثون في عداد المفقودين، وتمكنت طواقم الإنقاذ بصعوبة في عملية البحث والتي شارك فيها نحو 1200 من الطواقم الطبية.

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وكان من بين الضحايا عداءان معروفان على المستوى الوطني هما ليانغ جينغ وهوانغ غوانجون حسب الصحف المحلية التي استندت إلى إفادتي وي بولونغ مدرب العداء الأول وصديق للثاني قال إنه حصل على تأكيد لوفاة هوانغ من منظمي الحدث.

At least 21 high-altitude marathon runners in a 100km mountain race die in freezing weather in northwest Chinahttps://t.co/EA7C56UQbW pic.twitter.com/NKzegJ7WXM — Bien Perez (@BienPerez) May 23, 2021

وفاز ليانغ بالعديد من سباقات الماراثون المتعددة في الصين في السنوات الأخيرة. أما هوانغ الذي كان يعاني من الصمم والبكم، فقد فاز بماراثون الرجال لضعاف السمع في دورة الألعاب الأولمبية الوطنية لعام 2019 في تيانجين.

العاصفة الثلجية وماراثون رياضي

وشهدت منطقة غابات نهر الأصفر الجبلية، والتي تعد من الوجهات السياحية في ولاية غانزو الصينية، حيث تمكنت الطواقم الإنقاذ من انتشال 21 جثة فيما تم العثور على 151 متسابقًا في حالة جيدة تعرض ثمانية منهم لجروح طفيفة.

وفي ذات السياق، قال عمدة مدينة بايين الصينية زاج شوشين في تصرح صحفي له عبر وسائل الإعلام المحلية، إن” فريقا أرسل إلى المدينة من أجل التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث”.

وتبلغ مساحة غابات المطلة على طول ثالث أطول أنهار الصين “الأصفر” الجبلية، حوالي 50 كليو مترًا مربعًا، كما أنها عبارة عن منطقة وعرة ممتلئ بالتضاريس الصخرية.

وغابة حجر النهر الأصفر معروفة بمناظرها الجبلية التي تتميز بصواعد وأعمدة حجرية وهي موقع مفضل لتصوير الكثير من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، حسب صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.

ماراثون الرياضي

ويعد الماراثون كجزء من الألعاب الأولمبية، وهو اختبار تحمل رياضة الركض لمسافة طويلة تصل إلى 42.175 كليو متر.

وقد بدأ مسمى الماراثون الرياضي بالظهور على العلن واعتماده كأحد أنواع الرياضة في جميع اتحادات الرياضة في دول العالم، في عام 1896 لفئة الذكور، وفي عام 1984م ضم الإناث في ولاية لوس أنجلوس في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

مصرع 21 شخصاً إثر هبوب عاصفة فجائية خلال سباق ماراثون في الصين pic.twitter.com/m4GpL6NR8q — TRT عربي (@TRTArabi) May 23, 2021

وتتنوع مسافات السباق للماراثون الرياضي منها القصير الذي يتراوح ما بين 100-400متر، والمتوسط ما بين 800-2000 متر، والمسافات الطويلة التي تصل إلى 10000 متر.

ويضاف إلى ذلك العديد من الألعاب للماراثون الرياضي من أبرزها الحواجز والقفز والرمي والتتابع في الركض ليصل إلى مسافة 400 متر بشكل متواصل دون توقف.

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