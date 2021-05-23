الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة ال 17 في تاريخه

توج فريق الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي لدوري الدرجة الممتازة في المرة ال 17 من في تاريخ مسيرته الكروية، بعد نجاحه في تحقيق الانتصار على منافسه المستضيف التعاون بهدف نظيف دون رد.

الهلال والتعاون

ونجح فريق الهلال السعودي في تحقيق الانتصار في المواجهة في ال29 قبل الأخيرة من منافسات الدوري السعودي على فريق التعاون.

وقد سجل هدف التتويج باللقب الهداف الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي أحرز هدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الخامسة من المباراة.

الهلال واللقب الثاني

واستطاع فريق الهلال السعودي من الدفاع على لقبه والتتويج للمرة الثانية على التوالي في الدوري الممتاز، كما ويعد المرة ال17 في تاريخ المواجهات وال62 في مختلف المسابقات.

وتجمد فريق التعاون السعودي عند النقطة ال47 في المركز الرابع من الترتيب، منتظرًا مباراته الأخيرة القوية أمام النصر السعودي في الدوري السعودي الممتاز.

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ويخوض فريق الهلال السعودي “الزعيم” مباراته الأخيرة بعد حسم الدوري السعودي أمام منافسه الفيصلي في ال30 من شهر مايو/ أيار الجاري.

الشباب وتهنئة الهلال السعودي

ووجه نادي الشباب السعودي الذي يحتل وصافة الترتيب في تغريده له عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: ” نهنئ نادي الهلال السعودي لتحقيقه لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وحظًا موفقًا لليوثنا في قادم المنافسات”.

الشك.. اقطعه باليقين..

الطمع.. اهزمه بالقناعة..

الجهل.. اغلبه بالتعلم

كورونا.. اتقه باللقاح#الهلال.. "الله يكون بعونك" 🤷🏻‍♂️💙 pic.twitter.com/Z011thKl8D — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 23, 2021

الهداف الفرنسي غوميز

وقال المهاجم الفرنسي وهداف الدوري السعودي ” بافتيمبي غوميز” في تصريح صحفي له لقناة الرياضية السعودية، قائلاً: ” أنا لا أدري عن مستقبلي مع الهلال، أنا لست بطلاً، البطل هو الهلال”.

🎙جوميز لـ"الرياضية": لا أدري عن مستقبلي مع الهلال.. أنا لست البطل.. البطل الهلال pic.twitter.com/l66E1FsV44 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 24, 2021

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الهلال السعودي على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق الشباب السعودي برصيد 54 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الاتحاد السعودي برصيد 50 نقطة، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 47 نقطة.

لكن في المركز الخامس آتى فريق النصر السعودي برصيد 45 نقطة، يليه في سادس الترتيب فريق الاتفاق برصيد 41 نقطة.

أما في المركز السابع فريق الفتح برصيد 38 نقطة، متساويًا بذلك بعدد النقاط مع فريق الأهلي السعودي الذي جاء في المركز الثامن من جدول الترتيب.

يليه في المركز التاسع فريق الفيصلي برصيد 36 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق الرائد السعودي بفارق نقطة وحيدة برصيد 35 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري السعودي

ويحتل المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي جوميس” الذي يلعب في صفوف فريق الهلال السعودي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب في صفوف فريق الشباب السعودي ” كريستيان خوانكا” برصيد 17 هدفًا.

🏆 يا حووووول ياللي ما له برييييدة 🤩💙#الهلال pic.twitter.com/E60Mc00hoc — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 23, 2021

وفي المركز الثالث اللاعب “إيميليو زيلايا” المهاجم في صفوف فريق ضمك برصيد 16 هدفًا، متساويًا بذلك مع كارلوس ستراندبيرج و فابيو أبريو.

بينما جاء في المركز الخامس المهاجم في فريق الاتحاد السعودي ” رومارينيو” برصيد 15 هدفًا، خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

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