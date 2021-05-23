الشيخ بسام جرار: لا مجال لإعادة تلميع كهنة إيران وإعادة تسويقهم

انتقد الباحث الفلسطيني ورئيس مركز نون للدراسات القرآنية الدكتور بسام جرار، بشكل مبطن بيانات الشكر التي وجهتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس لإيران مثمنة دعمها القضية الفلسطينية.

حماس تشكر إيران.. ماذا قال بسام جرار حول الأمر

وكانت حركة حماس واجهت، مساء الجمعة، عاصفة انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن شكر رئيس مكتبها السياسي إسماعل هنية إيران على تقديم الدعم لجماعته بالمال والسلاح.

هذا وقال بسام جرار في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها وطن منتقدا هذه الخطوة:لا مجال لإعادة تلميع كهنة إيران وإعادة تسويقهم، الغالبية العظمى من الفلسطينيين تكره كهنة إيران ولا تنسى جرائمهم في حق المسلمين.

لا مجال لإعادة تلميع كهنة إيران وإعادة تسويقهم، الغالبية العظمى من الفلسطينين تكره كهنة إيران ولا تنسى جرائمهم في حق المسلمين. — الشيخ بسام جرار (@Jarrar2022) May 23, 2021

واتفق عدد من النشطاء مع بسام جرار في رأيه مشيرين إلى إجرام إيران

حفظكم الله وثبتكم وكتب أجركم — خليل المقداد (@Kalmuqdad) May 23, 2021

فيما عارضه آخرون وكتب أحد النشطاء: شيخنا الحبيب، تتكلم عن المشكلة لكن ماهو الحل؟ هل ترفض المقاومة الدعم من إيران، تعتقد اكثر فعالية في وقت الحصار الجائر من القريب قبل البعيد.

شيخنا الحبيب، تتكلم عن المشكلة لكن ماهو الحل؟ هل ترفض المقاومة الدعم من إيران، تعتقد اكثر فعالية في وقت الحصار الجائر من القريب قبل البعيد — Ala Alqut (@ala_qut) May 23, 2021

ودونت نسرين سيف الضبه:ولكن فضيلة الشيخ المقدسي لا تمويل يقوي المقاومة في غزة العزة الا من تحت ايادي كهنة ايران، وان لم يشكروا ايران فان منابع الدعم والعطاء ستجف وتموت ومن لايشكر الناس لايشكر الله والمضطر ياكل الجيفة ليعيش في بعض مواطن الهلاك.

ولكن فضيلة الشيخ المقدسي لا تمويل يقوي المقاومة في غزة العزة الا من تحت ايادي كهنة ايران وان لم يشكروا ايران فان منابع الدعم والعطاء ستجف وتموت

ومن لايشكر الناس لايشكر الله

والمضطر ياكل الجيفة ليعيش في بعض مواطن الهلاك — نسرين سيف الضبه #غزاوية #شنقيطية# (@nsr55555nsr) May 23, 2021

فيما اعتبرت ناشطة باسم خلود أن المقاومة ليس لديها بديل وكتبت:الجميع يكره ايران ويكره بشار نعم ولكن نريد بديلا آخر.

الجميع يكره ايران ويكره بشار نعم ولكن نريد بديلا آخر — Khuloud (@Khuloud40206115) May 23, 2021

وفي وقت سابق قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في إطلالة تلفزيونية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية: ”أوجه الشكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة.. إيران لم تبخل عن مد المقاومة بالمال والسلاح والتقنيات“.

اقرأ أيضاً: مصادر تكشف ما طلبه جبريل الرجوب من قيادة حماس حتى لا ينفجر الشارع بالضفة الغربية

ورغم التضامن الواسع مع الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، إلا أن طيفا عريضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب عبروا عن خيبة أملهم من تصريحات هنية، التي قالوا إنها ”لا تراعي مشاعر ضحايا إيران في المنطقة“.

وأطلق من غزة على إسرائيل نحو 4000 صاروخًا على 11 يومًا من التصعيد العسكري، وفق هيئة البث الإسرائيلية “كان”.

وتفجرت الأوضاع، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس.

وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وفجر 21 مايو الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك