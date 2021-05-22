(شاهد) وافدون سوريون يعتدون بالضرب على سعودي بعد أن سحلوه في صالة رياضية

نقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، تصريحه بشأن الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة بالمملكة وأظهر 5 سوريين يعتدون على شخص بالضرب المبرح داخل صالة رياضية.

سوريون يعتدون على سعودي

وقال (الكريديس) إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخص آخر داخل إحدى الصالات الرياضية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم ومن وثق الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيديو ..#تم_القبض على 5 مقيمين من ( الجنسية السورية ) وإحالتهم إلى #النيابة_العامة.. بشأن واقعة الاعتداء بالصالة الرياضية

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هذا وكشف الرائد الكريديس أن المعتدين هم (5) مقيمين من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكان مقطع متداول أظهر خمسة أشخاص من الجنسية السورية وهم يعتدون بالضرب المبرح على أحد الأشخاص داخل صالة رياضية.

وأبان المقطع، أن السوريين الخمسة تناوبوا بالضرب على الشاب داخل الصالة الرياضية (الجيم) وسحلوه بالأرض، ووجهوا له اللكمات والرفس بالأرجل.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية على حسابها في “سناب شات” عن رصد مقطع الفيديو المنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي التوصل إلى الفاعل.

وأكدت الداخلية السعودية إلقاء القبض على خمسة سوريين في العقد الثاني من العمر بعد مقطع فيديو الاعتداء على شخص أخر داخل صالة رياضية وإحالتهم للنيابة العامة.

جدير بالذكر أنه من المقرر حبس السوريين الخمسة؛ بناءً على التقرير الطبي بشأن الإصابات التي تعرض لها الضحية، فيما يرجح ترحيلهم خارج المملكة.

وفي سياق آخر نشرت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي صوراً جديدة، عبر حسابها في سناب شات، تُظهر التغير الكبير في أنفها نتيجة عمليات التجميل.

وتعرّضت ملكة كابلي لتعليقات ساخرة من الجمهور، فيما وصفها أحدهم بأنها “مايكل جاكسون فرع البنات” على حد تعبيره .

وكتب آخر: “كيف تتنفس وخشمها كذا مسدود”.

وقال ثالث: “ليش كذا الخشم مع انه اول اجمل واحلى بكثير”.

طلاق ملكة كابلي

وقبل اكثر من شهر، أعلن مشهور السوشيال ميديا ورجل الأعمال الكويتي أحمد السالم، طلاقه رسمياً من الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

ونشر أحمد السالم صورةً من صك الطلاق الذي صدر من وزارة العدل في السعودية، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمدلله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا”.

وظهرت خلافات ملكة كابلي وأحمد السالم إلى العلن بعد تراشقات غير صريحة بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بداية الخلافات حين نشرت ملكة كابلي رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة.

وظهرت بمقطع فيديو وهي تقود سيارتها وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

كما نشرت ملكة صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة.: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

يُشار إلى أن ملكة وأحمد السالم لهما طفلة واحدة تدعى قمر، وكان الزوجان يثيران الجدل دائماً بمشاركتهما تفاصيل حياتهما لدرجة نشر صور غرفة الولادة أثناء وضعها مولودتها واستعراض المستشفى وتجهيزها المبالغ به لهما.

كما نشرت ملكة كابلي تفاصيل سهرة خاصة حين احتفل طليقها بها بعد ولادتها وقام بإهدائها سيارة ليموزين فخمة وزين المنزل بـ500 وردة عن كل يوم قضاه معها بعد الزواج، وأهداها لاحقاً آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراط.

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