هاري كين مهاجم فريق توتنهام
هاري كين مهاجم فريق توتنهام
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هاري كين يحدد وجهته المستقبلية بعد طلب الرحيل عن توتنهام

كتب وطن
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كشفت تقارير بريطانية في الآونة الأخيرة عن رغبة رحيل النجم الإنجليزي هاري كين 27 عامًا هداف فريق توتنهام، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين والرحيل

وأكد النجم الإنجليزي هاري كين في حوار له مع برنامج “ذا أو فرلاب”، أنه لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

مردفًا: ” هناك دائمًا احتمالية اللعب خارج إنجلترا يوما ما للعب خارج إنجلترا يوما ما، ولكني لا أعتقد أن هناك شيئًا يثير اهتمامي في المستقبل القريب”.

ويسعى اللاعب كين في كسر الرقم القياسي في تحطيم عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتمكن من الوصول إلى أساطير كرة القدم الإنجليزية شيرار الذي وصل إلى 260 هدفًا واللاعب واين روني 53 هدفًا في الدوري الممتاز.

ووصل المهاجم الإنجليزي كين إلى 34 هدفًا مع منتخب بلاده “الأسود”، من خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا المقرر الصيف القادم.

هاري كين ومستقبله

ويرغب اللاعب كين، من الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، حيث يرى أن صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين هو أكثر من يمكنه من مساعدته على تحطيم رقم شيرار بصناعة الأهداف.

وأردف الإنجليزي كين، قائلاً: ” دي بروين هو حقًا لاعب مميز، حيث  أن التمريرات التي أراه يقدمها مع فريق مانشستر سيتي هي حلم لكل مهاجم، إنه رائع، كما أنه لاعب رائع بالكرة وبدون الكرة وفي الضغط داخل الملعب، ولكن تمريراته هي أفضل ما رأيت في حياتي”.

ويتنافس اللاعب هاري كين خلا الموسم الحالي على الحذاء الذهبي مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي استطاع كلهما من الوصول إلى 22 هدفًا قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري كين وخيبة الأمل

ويعيش المهاجم هاري كين خيبة الأمل بعدم فوزه بأي من الألقاب خلال الموسم الحالي مع فريق توتنهام، على الرغم من تحقيق اللاعب العديد من الألقاب على صعيد الفردي.

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وخسر فريق توتنهام الإنجليزي فرصة الفوز بأول ألقابه منذ عام 2008م، أمام منافسه مانشستر سيتي الذي يعيش أفضل مواسمه بعد تحقيقه كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري.

إلى جانب المنافسة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري على لقب دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي.

هاري كين والنوادي الإنجليزية

وبينت شبكة سكاي سبورت، إن نادي مانشستر سيتي وتشيلسي يتواصلون مع وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي هاري كين، من أجل التفاوض بخصوص عقد اللاعب.

واستطاع اللاعب كين من تسجيل 22 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتصدر بذلك ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. بينما فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متساويًا مع فريق ليستر سيتي الذي احتل المركز الخامس.

وجاء فريق وست هام يونايتد في سادس الترتيب برصيد 62 نقطة، أما في المركز السادس جاء فريق توتنهام برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق إيفرتون بنفس النقاط.

أرسنال وليدز يونايتد والترتيب

وفي المركز التاسع آتى فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 58 نقطة، يليه في المركز العاشر فريق ليدز يونايتد برصيد 56 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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