هاري كين يحدد وجهته المستقبلية بعد طلب الرحيل عن توتنهام

كشفت تقارير بريطانية في الآونة الأخيرة عن رغبة رحيل النجم الإنجليزي هاري كين 27 عامًا هداف فريق توتنهام، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين والرحيل

وأكد النجم الإنجليزي هاري كين في حوار له مع برنامج “ذا أو فرلاب”، أنه لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

مردفًا: ” هناك دائمًا احتمالية اللعب خارج إنجلترا يوما ما للعب خارج إنجلترا يوما ما، ولكني لا أعتقد أن هناك شيئًا يثير اهتمامي في المستقبل القريب”.

ESPN : تشلسي مستعد لتقديم أبراهام و كيبا ضمن صفقة تبادلية لضم هاري كين من توتنهام pic.twitter.com/DL1CMulzmP — ChelseaClubNet (@chelseaclubnet) May 21, 2021

ويسعى اللاعب كين في كسر الرقم القياسي في تحطيم عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتمكن من الوصول إلى أساطير كرة القدم الإنجليزية شيرار الذي وصل إلى 260 هدفًا واللاعب واين روني 53 هدفًا في الدوري الممتاز.

ووصل المهاجم الإنجليزي كين إلى 34 هدفًا مع منتخب بلاده “الأسود”، من خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا المقرر الصيف القادم.

هاري كين ومستقبله

ويرغب اللاعب كين، من الانضمام إلى صفوف فريق مانشستر سيتي، حيث يرى أن صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين هو أكثر من يمكنه من مساعدته على تحطيم رقم شيرار بصناعة الأهداف.

وأردف الإنجليزي كين، قائلاً: ” دي بروين هو حقًا لاعب مميز، حيث أن التمريرات التي أراه يقدمها مع فريق مانشستر سيتي هي حلم لكل مهاجم، إنه رائع، كما أنه لاعب رائع بالكرة وبدون الكرة وفي الضغط داخل الملعب، ولكن تمريراته هي أفضل ما رأيت في حياتي”.

هاري كين [عن من يود أن يلعب بجانبه] : "اوه كيفين دي بروين بالتأكيد" pic.twitter.com/jcsxSXy6A6 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 21, 2021

ويتنافس اللاعب هاري كين خلا الموسم الحالي على الحذاء الذهبي مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي الذي استطاع كلهما من الوصول إلى 22 هدفًا قبل المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هاري كين وخيبة الأمل

ويعيش المهاجم هاري كين خيبة الأمل بعدم فوزه بأي من الألقاب خلال الموسم الحالي مع فريق توتنهام، على الرغم من تحقيق اللاعب العديد من الألقاب على صعيد الفردي.

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وخسر فريق توتنهام الإنجليزي فرصة الفوز بأول ألقابه منذ عام 2008م، أمام منافسه مانشستر سيتي الذي يعيش أفضل مواسمه بعد تحقيقه كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري.

إلى جانب المنافسة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري على لقب دوري أبطال أوروبا أمام فريق تشيلسي.

هاري كين والنوادي الإنجليزية

وبينت شبكة سكاي سبورت، إن نادي مانشستر سيتي وتشيلسي يتواصلون مع وكيل أعمال اللاعب الإنجليزي هاري كين، من أجل التفاوض بخصوص عقد اللاعب.

بعد يومين قد يُنهي هاري كين الموسم وهو هدّاف البريمرليغ + أكثر من صنع ليُصبح ثالث لاعب في تاريخ البريمرليغ يفعلها من الاثنان الذين قبله 👀 pic.twitter.com/wC85OaXuvO — E P L W O R L D (@EPLworld) May 21, 2021

واستطاع اللاعب كين من تسجيل 22 هدفًا، وصنع 13 آخرين، ليتصدر بذلك ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 71 نقطة.

صعود ليفربول وتراجع وست هام يونايتد

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة. بينما فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 66 نقطة، متساويًا مع فريق ليستر سيتي الذي احتل المركز الخامس.

وجاء فريق وست هام يونايتد في سادس الترتيب برصيد 62 نقطة، أما في المركز السادس جاء فريق توتنهام برصيد 59 نقطة، متساويًا مع فريق إيفرتون بنفس النقاط.

أرسنال وليدز يونايتد والترتيب

وفي المركز التاسع آتى فريق أرسنال بفارق نقطة وحيدة برصيد 58 نقطة، يليه في المركز العاشر فريق ليدز يونايتد برصيد 56 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متساويًا مع النجم المصري محمد صلاح بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الثاني جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 17 هدفًا.

هاري كين صرح أنه يريد الاستمرار في البريمرليج 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👌

وأعلن رغبته في اللعب بجوار دي بروين يومًا ما 🎩

هل نرى الثنائي في السيتي الموسم المقبل؟ 🤔 pic.twitter.com/S0GLEhldqv — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) May 21, 2021

أما في المركز الخامس جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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