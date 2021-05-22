عمرو دياب يثير الجدل مع الراقصة جوهرة
عمرو دياب
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عمرو دياب يثير الجدل مع الراقصة جوهرة .. ظهرت بفستان فاضح معه!

كتب وطن
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أثار الفنان المصري عمرو دياب الجدل بعدما ظهر برفقة الراقصة جوهرة.

عمرو دياب وجوهرة

والتقطت الصورة خلال تواجد عمرو دياب بمدينة الجونة لإحياء حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال هناكن حيث ظهرت الراقصة جوهرة بفستان ازرق مفتوح من منطقة الصدر.

عمرو دياب والراقصة جوهرة
عمرو دياب والراقصة جوهرة

وفي ذات الحفل، نشرت الراقصة جوهرة صوراً لها مع الفنانة ياسمين صبرين والفنانة يسرا.

وأثارت الفنانة المصرية يسرا جدلاً واسعاً، بسبب رقصها في الحفل، بعد ساعات فقط من تقديمها واجب العزاء وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم.

وظهرت يسرا في المقطع المتداول الذي تابعته (وطن)، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب الهضبة في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

وتعرضت يسرا لهجوم وانتقادات لاذعة من الناشطين الذين اتهموها بالنفاق.

وتوفي الفنان سمير غانم أول أمس الخميس عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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