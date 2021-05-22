“شاهد” الأهلي المصري يتفوق على صن دوانز ويتأهل إلى نصف أبطال أفريقيا

نجح فريق الأهلي المصري من التفوق على منافسه صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المواجهتين في دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل بتلك النتيجة إلى النصف النهائي من البطولة.

تعادل الأهلي وصن دوانز

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق الأهلي “القرن” ونظيره صن دوانز الجنوبي الإفريقي المستضيف لمواجهة الإياب من دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، واستطاع فريق الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 11 عن طريق ياسر إبراهيم.

وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 30 لصالح فريق الجنوبي الإفريقي صن دوانز بواسطة المدافع موسى ليبوسا.

اقرأ المزيد: بالصور: بنزيما والرقم الغير متوقع بعد العودة إلى منتخب فرنسا

وشهد المباراة السيطرة والقوة بين الجانبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث نجح فريق صن دوانز من تهديد شباك الفريق الضيف الأهلي المصري لكن دفاع الأهلي المصري قدم أداء جيدًا في التصدي لذلك مع براعة الحارس محمد الشناوي.

حسم مباراة الذهاب بين الأهلي وصن دوانز

واستفاد فريق الأهلي المصري من حسم مواجهة الذهاب على ميدانه في مواجهة فريق الجنوبي الإفريقي صن دوانز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”، وانتهت بتقدم الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

مواجهات النصف النهائي من أبطال أفريقيا

وسيواجه فريق الأهلي المصري مواجهتي الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية 2020-2021، الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، وفق ما أقره الاتحاد الإفريقي “الكاف”.

فيما سيواجه فريق كايزرتشفيز الجنوبي الإفريقي أمام الفائز من مباراة الوداد المغربي ومولوديه الجزائر، وستكون مباراة الذهاب في يوم ال 18 من شهر يونيو/ حزيران، بينما مباراة الإياب في يوم ال 25 من الشهر ذاته.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 51 نقطة بعد تحقيقه الفوز على فريق إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 35 نقطة.

صعود سموحة وتراجع الاتحاد السكندري

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، يليه في المركز السادس فريق مصر المقاصة بفارق نقطة وحيدة برصيد 33 نقطة.

لقطات هدف فريقنا الأول عن طريق ياسر إبراهيم في شباك صن داونز 📸🦅🔥 pic.twitter.com/hwI7I3gsln — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 22, 2021

أما في المركز الثامن جاء فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 31 نقطة، متساويًا مع فريق غزل المحلة بنفس النقاط، وفي عاشر ترتيب الدوري المصري جاء فريق إنبي برصيد 29 نقطة.

صن دوانز الجنوبي الإفريقي والترتيب

ويتربع فريق صن دوانز على صدارة ترتيب الدوري المحلي الجنوبي الإفريقي برصيد 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف فريق أمازولو برصيد 50 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك