رسميًا: ميسي يحسم أمره بشكل نهائي مع برشلونة

كشف مراسل شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية والمقرب من نادي برشلونة الإسباني، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم أمره والبقاء بشكل نهائي في صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

عقد ميسي مع برشلونة

وينتهي عقد قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي في شهر يونيو/ حزيزان الشهر المقبل، حيث أن اللاعب لن يشارك اليوم في أخر مواجهة يخوضها الفريق ضد منافسه إيبار.

ليونيل ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة ✅✅✅ علاقته مع النادي الكتالوني متواصلة @beINSPORTS_news pic.twitter.com/wj5qLsgBiB — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) May 22, 2021

وإهداره الكثير من الفرص في الصراع على لقب الدوري المحلي “الليغا” الموسم الحالي، إلى جانب أنه لم يعلن بشكل رسمي في البقاء أو الرحيل مع فريق برشلونة، ليبقى مستقبله غامضًا على الرغم من تلك الأنباء التي تحدثت عن رحيله وأخرى عن بقائه في الفريق.

خوان لابورتا وميسي

وتعهد في وقت سابق رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا، خلال الانتخابات الإسبانية على إدارة رئاسة برشلونة الإسباني، في الحفاظ على الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي رغم الأزمة المالية التي يعاني منها إدارة فريق برشلونة الإسباني.

🔴اشرف بن عياد احسن قرار فعله كومان هو عدم مشاركة ميسي ، صراحة لا داعي لرؤيته وهو يعاني من هزيمة محتملة. كما انه يحتاج للراحة قبل السفر للارجنتين#برشلونة pic.twitter.com/4A8td4EMXf — ڜــبــڬــۃ بــڔڜــڷــۄنۨــۃ Barcelona (@hkgjDNg8KDWz6re) May 21, 2021

ويستعد البرغوث إلى خوض المواجهات الحاسمة مع منتخب بلاده “الأرجنتين” في بطولة كوبا أمريكا، والتي ستبدأ في ال 11 من شهر يونيو/ حزيران إلى 11 من شهر يوليو/تموز من العام الجاري.

ميسي والشرط الجزائي

وقد أبلغ ليونيل ميسي الصيف الماضي إدارة فريق برشلونة “البلوغرانا” بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق الكتالوني، إلا أن النادي أجبره على البقاء.

في ظل الشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو مع إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة، وعدم رغبة اللاعب في اللجوء إلى القضاء بعد السنوات التي قضاها داخل أسوار ملعب “الكامبنو”.

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وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية في وقت سابق، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا قائد فريق برشلونة الإسباني، من أجل الرحيل والانتقال إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

عائلة ميسي والرغبة في الرحيل

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن عائلة ليونيل ميسي تشجعه على الرحيل عن الفريق الكتالوني، وعدم التفكير في تجديد عقده من أجل الذهاب إلى صفوف فريقه الجديد باريس سان جيرمان الذي يسعى بكل قوة إلى تقديم العرض المغري للحصول على خدماته.

وأردفت الصحيفة، ” أسرة ميسي معجبون بأسلوب الحياة في العاصمة الفرنسية باريس، كما أنهم العائلة ترغب في التواجد بالقرب من عائلات اللاعبين الأرجنتينيين الذين يلاعبون في صفوف الفريق الباريسي من أبرزهم ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا.

ليست المرة الأولى

وسبق وأن تعرضت عائلة ميسي لضغوطات من قبل عائلته في تحديد مصيره، حيث كان اللاعب قريبًا من مغادرة ملعب الكامبنو، إلى فريق مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة بعد طلب عائلته منه البقاء في برشلونة.

❗بترخيص من المدرب، ميسي يبدأ إجازته اعتباراً من اليوم. لن يشارك في تدريبات الجمعة وسيغيب عن مباراة السبت أمام إيبار. pic.twitter.com/sg35ePum8W — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 21, 2021

وفي ذات السياق كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في وقت سابق، أن زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 33 عامًا، في فريق برشلونة الإسباني “أنتونيلا روكوزو” تبحث عن منزل جديد للعائلة خلال الفترة الحالية.

كما وأردفت الصحيفة الإسبانية، بأن زوجة ميسي “أنتونيلا”، تبحث عن منزل جديد. في مدينة “غراف” القريبة من مدينة برشلونة، من أجل التغيير وإيجاد المكان الراقي بعيدًا عن الازدحام.

وأفادت الصحيفة، بأن تركيز زوجة ميسي هو إيجاد مكان جديد في برشلونة في هذا الوقت. يعزز فكرة استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني واحتمال تجديد عقده مع نهاية الموسم الحالي.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

رسمياً | الأسطورة ليونيل ميسي يخسر المنافسة على الحذاء الذهبي السابع له 😔 – يُذكر أن أقرب لاعب له يملك 4 أحذية ذهبية pic.twitter.com/RoxLV6rBfk — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) May 21, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

حتى اللحظة : صحف كتلونيا الرئيسية لم تتفاعل بشكل إيجابي مع خبر "بي ان سبورتس" أن ميسي قرر البقاء". موندو ديبورتيفو اكتفت بالقول أن مصادر محيطة بليونيل ميسي أكدت أن اللاعب لم يحسم أمره، رغم رغبته المعروفة بأنه يفضل البقاء. بانتظار التفاعلات القادمة.. pic.twitter.com/F1YcukFRc8 — محمد عواد (@mohammedawaad) May 22, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، بينما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

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