حورية فرغلي حزينة بسبب ما فعله محمد رمضان معها بعد رحلة علاجها وما حدث بينهما في موقع التصوير!

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي أنها حزينة جداً بسبب مواطنها الفنان محمد رمضان، والذي تنصل من السؤال عنها طوال السنوات الماضية التي شهدت فيها رحلة مرضها وعلاجها خارج البلاد.

حورية فرغلي: جاملت محمد رمضان ولم يقف معي

وأشارت حورية فرغلي في لقاء مصور مع برنامج (واحد من الناس) عبر فضائية (الحياة)، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إلى أن ما ضاعف حزنها من محمد رمضان، أنها جاملته في فيلمين في السينما في بدايته الفنية، وهما (عبده مؤتة)، و(قلب الأسد).

وأكدت حورية فرغلي أن محمد رمضان هو الذي طلب منها أن تشاركه في فيلم (عبده مؤتة)، لأنه كان يحتاج إلى بطلة لها اسمها، خاصة أنه كان وجهاً جديداً لا يعرفه الجمهور.

وتابعت: (مثلت في الفيلمين دون مقابل، لم أحصل على جنيه واحد، ومع ذلك لم يكلف محمد رمضان نفسه بالسؤال عني).

هذا ماحدث بين حورية ورمضان في موقع التصوير

وروت حورية موقفاً آخر جعلها تحزن أيضاً بسبب محمد رمضان، وقالت: (جمعنا موقع تصوير في نفس المكان حين كان يقدم مسلسل الأسطورة، وكنت أنا أقوم بتصوير فيلم طلق صناعي).

واستطردت الفنانة المصرية: (حين علمت بوجوده قربي، ذهبت للسلام عليه ولم أصل إليه وأخبروني أنه يقوم بتغيير ملابسه، فتركت له رسالة بأني أريد أن ألقي عليه التحية فقط وأنني بالجوار في التصوير).

وأكدت حورية أنها كانت تنتظر من محمد رمضان أن يرد على رسالتها ويأتي ليطرح عليها السلام، لكنه خذلها ولم يأت.

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وحين طلب عمرو الليثي من حورية أن توجه رسالة لمحمد رمضان على تنصله منها رغم وقوفها معه، قالت: (كفاية اللي هو فيه الآن).

كما كشفت حورية فرغلي أن صلة قرابة تجمعها بالفنانة المصرية أمينة خليل، مؤكدة أنها لم تسأل عنها أيضاً خلال فترة مرضها.

وقالت: ( أمينة خليل ابنة خالتي لم تسأل عني في محنتي وحتى والدتها لم تكلم أمي للاطمئنان).

والد حورية فرغلي يقاطعها حتى الآن

وتحدثت حورية فرغلي لأول مرة عن والدها، وكشفت أنه أستاذ جراح، ويعيش في الكويت منذ 50 عاماً، وانفصل عن والدتها بعد يومين فقط من ولادتها.

وتابعت: (ظهر والدي في حياتي عام 2002، وحاولت التقرب منه كي تكون هناك علاقة جيدة، وطلبت منه التدخل في شأن خاص بي، والتوسط لدى والدتي لإقناعها بأمر ما لكنه رفض).

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وأضافت حورية حول علاقتها بوالدها: (قلت له أنت لم تقف بجانبي أساسا ولن أطلب منك شيء مرة أخرى، ومن وقتها لم يعد يكلمني ولا يرد على اتصالاتي، وحتى حين سافرت للعلاج لم يرد ولم يسأل عني، حتى أنه قاطع أخي الكبير محمد ولا يكلمه).

اعتزال حورية فرغلي

هذا وقد كشفت حورية فرغلي في وقت سابق حقيقة الأنباء المتداولة حول اعتزالها الفن بعد عودتها إلى مصر، ونجاح عمليتها الأخيرة في أنفها.

وأعربت الفنانة عن استياءها من هذه الأخبار وقالت: (في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا، ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش؟ وجبت الكلام ده منين؟ بتوقف حالي يعني).

وأضافت حورية في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي: (يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات، طيب فرحني مش تقول عليا اعتزلت، أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة، ليه تقول كده؟).

حورية فرغلي و مايكل جاكسون

وحول تشبيهها بالنجم الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، قالت حورية فرغلي: (زعلت أوي ومكنش ينفع يتقال عني إني أشبه مايكل جاكسون وإني شكلي وحش أوي كده خلوني فقدت الثقة في نفسي كبنت).

وتابعت فرغلي: (دول قالوا عني إني عملت مسلسل ساحرة الجنوب علشان بقى شكلي وحش ويخوف ، وبالتالي باخد أدوار تليق عليا، حسبي الله، أنا كنت بطلت أهتم بنفسي بطلت أحط ميك أب وأعمل شعري).

وكشفت حورية فرغلي تفاصيل رحلتها العلاجية في أمريكا، وأوضحت أنه في البداية كان يفترض أن تجري عملية واحدة فور وصولها، ولكن عندما رأى الطبيب المعالج حالتها صدمها بأنها تحتاج إلى 4 عمليات.

وتابعت: (بين كل عملية والأخرى 3 أسابيع، لكن العملية الأولى كانت الأصعب، حيث استغرقت 11 ساعة متواصلة وشعرت بعدها بآلام مبرحة).

ورصدت حسابات مصرية لحظة وصول حورية إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من أمريكا حيث ظهرت بكمامة للوقاية من فيروس كورونا مبتسمة أمام الكاميرات.

لكنّ ظهور حورية بملابس كشفت صدرها عرّضها لانتقاد الجمهور .

وفي أول تعليق بعد وصولها مطار القاهرة، وجهت حورية الشكر لكل من وقف إلى جانبها عقب عودتها إلى القاهرة.

على رأس من شكرتهم حورية الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث قالت (كانت أكتر شخص بيسأل عليا لشخصي مش لأني فنانة وفخر وشرف لأى حد إنه يكون بيعرف رانيا).

ووجهت فرغلي رسالة لكل من تنمروا عليها حسب ما نقل موقع صحيفة (الوطن) المصرية قائلة ( ربنا يسامحهم مشافوش اللي أنا شوفته)، متابعةً: (أنا فضلت سنتين مكونتش ببص لنفسي في المراية كنت نسيت شكلي).

وكانت فرغلي قد خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخراً، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

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