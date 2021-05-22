بالصور: بنزيما والرقم الغير متوقع بعد العودة إلى منتخب فرنسا

عاد المهاجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 33 عامًا، بعد غياب ل6 سنوات عن صفوف منتخب فرنسا “الديوك”، على ضوء القضية الشريط الجنسي الذي أبعدته عن الفريق.

بنزيما ورقم 19

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أرقام قمصان لاعبي فريق منتخب فرنسا في نهائيات بطولة أوروبا “اليورو” 2020م.

Karim @Benzema portera le numéro 19 avec l’Equipe de France. Les bons souvenirs… 👀 pic.twitter.com/MGzdAyc6T1 — Karim Benzema France (@KBenzema_FR) May 21, 2021

وأردف الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي له، ” كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني سيرتدي قميص رقم 19، وسط توقع الجميع بأن يحصل اللاعب على رقم 9 أو قميص رقم 10 في صفوف تشكيلة فريق منتخب فرنسا”.

🚨🚨🚨 عاااااجل | رسميًا استدعاء كريم بنزيما إلى قائمة منتخب فرنسا المشاركة في اليورو. 😍🇫🇷 pic.twitter.com/3LQOxSb1yT — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 18, 2021

ويحافظ مواطنه ” أوليفييه جيرو” 34 عامًا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي على رقم 9 في صفوف فريق منتخب الديوك الفرنسي.

فيما يحمل كريم بنزيما السابق في الفريق رقم 10، المهاجم الشاب كيليان مبابي هداف الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان”.

بنزيما وليون الفرنسي

وقد ارتدى اللاعب كريم بنزيما رقم 19 في وقت سابق رقم 19 في صفوف فريق أولمبيك ليون، حينما كان لاعبا في صفوفه خلال موسم عام “2005-2006”.

اقرأ المزيد: بنزيما يعود إلى منتخب الديوك الفرنسي بعد فضيحة الابتزاز الجنسي

وكذلك في موسم “2006-2007″، كما وارتدى نفس القميص في بداياته مع فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم الأول له.

بنزيما والعودة إلى المنتخب

وقد استبعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من صفوف المنتخب عام 2015م، إثر فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماثيو فالبوينا، وخاض اللاعب آخر مباراة دولية مع منتخب بلاده رقم 81 أمام منافسه أرمينيا في شهر أكتوبر في عام 2015م.

بنزيما والابتزاز

وفضح في تلك الحادثة دور الفرنسي كريم بنزيما، بعد قيام هدد لاعب أولمبياكس اليوناني الحالي، بعد نشر تلك المحتويات في وسائل الإعلام مقابل دفع المبلغ من المال لأحد أصدقائه، وخضع مدرب منتخب فرنسا للضغوط من أجل عودة المهاجم الفرنسي بنزيما.

كيليان مبابي: كريم بنزيما يلعب في ريال مدريد منذ عشر سنوات، هو يعرف ما يفعله. هو يتحمل الضغوطات ولديه خبره وموهبة فوق كل شيء، من السهل التكيف مع اللاعبين العظماء وهو أحدهم. pic.twitter.com/yjJKlkxC8J — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 20, 2021

وسجل بنزيما في المباريات الدولية التي شارك فيها مع منتخب “الديوك” الفرنسي 27 هدفًا، وسينضم إلى باقي المهاجمين في تشكيلة المنتخب أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، وكينغسلي كومان، وأولفييه جيرو، وعثمان ديمبلي، وسام بن يدر، وماركوس تورام.

ديشان وقدوم بنزيما

وبين ديشان، أنه لم يضم مهاجم فريق مانشستر يونايتد أنطوني مارسيال بسبب مشاكله مع الإصابات، مردفًا بشأن بنزيما،” لا يمكننا تغيير أحداث الماضي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو الحاضر والمستقبل للمنتخب، حيث أننا قطعنا خطوات مهمة”.

وقد حصل اللاعب بنزيما مؤخرًا على لقب أفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية يوم الأحد الماضي، والذي تم اختياره من قبل رابطة المحترفين الفرنسية.

وتابع المدرب ديشان، ” تقابلنا وأجرينا النقاش الطويل بشأن ذلك قبل أن أتخذ قراري بعودة بنزيما إلى المنتخب، ولن أكشف عن تفاصيل النقاش الذي دار بيننا فهذا أمر خاص بيننا”.

ديشان والمواقف الصعبة

وأردف ديشان، ” واجهت العديد من المواقف الصعبة من قبل كما أنني كنت أنحي دائمًا الأمور الشخصية جانبًا، وكذلك افتقار جيرو لخوض المباريات مع تشيلسي فمن المرجح أن يكون بنزيما في التشكيلة الأساسية”.

⭐️ كريم بنزيما (انستغرام): فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي. شكرا لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم .. ولكل من دعموني دائما 🙏🏻

الحمد لله 🤲🏻❤️ pic.twitter.com/hbfBvLOCIa — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 18, 2021

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأوروبية الأولى التي سيشارك فيها كريم بنزيما بعد غياب ل6 سنوات مع منتخب بلاده، التي تم تأجيلها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في ال11 من شهر يونيو/ حزيران القادم.

وتستمر تلك البطولة لمدة شهر كامل، كما وسيلعب منتخب فرنسا “الديوك” ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخب ألمانيا والمجر والبرتغال.

ديشان وتولي منتخب فرنسا

وقد تولى المدرب الفرنسي ديشان مسؤولية قيادة تدريب الديوك في عام 2012م، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في ثلاثة مباريات والخسارة في إثنين في المسابقات الدولية في كأس العالم عام 2014م، وكذلك نهائي بطولة قارة أوروبا 2016م، وتوج بكأس العالم في النسخة الأخيرة عام 2018م.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

🚨🏆 كريم بنزيما يحصل على جائزة onze d or لموسم 2020-2021 متفوقا على ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي. [@OnzeMondial] 🇫🇷

pic.twitter.com/pK1wrEmYHM — Aloly Torres (@AlolyTorres) May 21, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك